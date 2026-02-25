A hónap utánpótlásedzője: Kőnig Gábor röplabdatréneré a januári díj

A díj ötödik évadának ötödik kiírásában Fodor Zoltán jégkorong-, Kőnig Gábor röplabda- és Lakatos Tamás rövid pályás gyorskorcsolyaedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján a januári elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – az U18-as leány röplabda-válogatott szövetségi edzője, a Vasas extraligás felnőtt női csapatának vezetőedzője, a klub utánpótlásért felelős szakmai igazgatója vehette át.

Kőnig Gábor húsz éve kezdte az edzősködést,

amikor még a tanulmányait végezte a Testnevelési Egyetemen. Először nem kisebb név, mint Kotsis Attiláné mellett kóstolhatott bele a tréner szakmába. Két esztendővel később a Közgáz SC-hez került, ahol az első sikereit elérve a gyerek és a serdülő leánykorosztályban aratta azzal, hogy az országos döntőbe juttatta csapatait. Eredményeire a Vasasnál is felfigyeltek, így kis idő múlva már Óbudán, a felnőttcsapat másodedzőjeként, illetve utánpótlásedzőként folytatta karrierjét. Azóta is a piros-kékeket erősíti, és már a 17. évadát tölti a Folyondár utcában, a Vasas kötelekében; 2018-ban a klub örökös tagjai közé választották. Ez idő alatt számos utánpótlásbajnoki címet nyert a csapataival a különböző korosztályokban. Mindeközben válogatottedzőként is folyamatosan foglalkoztatták. Először 2009-ben az U18-as fiúcsapat másodedzőjeként szerepelt Eb-n, majd a nemzeti csapatnál is a lányokhoz „igazolt”: Nagy Attila és Horváth András mellett is dolgozott segédedzőként. Idővel vezetőedzőként is bizonyíthatott, 2021-ben Eb-hetedik helyre vezette az U16-os leányválogatottat. Majd 2023 nyarán az EYOF-on negyedik helyet, míg az U19-es vb-n 15. helyet ért el a nemzeti együttessel. Tavaly a 10. helyet szerezte meg az U16-os lányokkal az Eb-n.

Kőnig Gábor Molnár Zoltántól veszi át a díjat Fotó: Vasas Attila

Szövetségi edzőként eddig hat utánpótlás Európa-bajnokságon járt,

és az U18-as lányokkal most készül a hetedikre. Jelenleg a Vasas utánpótlásért felelős szakmai igazgatójaként tevékenykedik. Emellett – miután a piros-kékeknek jelenleg két csapatuk is szerepel az Extraligában – az egyesület második számú, úgynevezett fiókcsapatának a vezetőedzője is. Ebben az együttesben szinte kizárólag utánpótláskorúak szerepelnek a felnőttélvonalban. Legismertebb tanítványai közé tartozik Németh Anett, aki jelenleg Olaszországban légióskodik, és posztja egyik legjobbja az ottani élvonalban, valamint edzője volt Szedmák Rékának is, aki most Lengyelországban játszik. Mindkét említett játékos a felnőttválogatott jelenlegi kulcsembere.

Január első felében a horvátországi Zadarban rendezték meg az U18-as lányok Európa-bajnoki selejtezőjének első fordulóját, amelyen a 41 esztendős

Kőnig Gábor vezette magyar csapat megállíthatatlannak bizonyult, és az első helyen végzett a hétcsapatos mezőnyben.

Ezzel egyenes ágon jutott ki a nyári lett, litván közös rendezésű kontinenstornára. A mieink Zadarban előbb a csoportkörben a luxemburgiakat és a cseheket is magabiztosan verték, majd az elődöntőben a szlovákok ellen 3:2-es, szoros csatában nyertek, végül a házigazda horvátokat is ötszettes, kiélezett mérkőzésen (ráadásul 0:2-ről fordítva) múlták felül. Ezzel az U18-as csapat megismételte a szintén Kőnig Gábor vezette U16-osok tavalyi bravúrját, vagyis a selejtezőtorna aranyérmeseként automatikusan kvalifikálták magukat az Eb-re. A siker értékét növeli, hogy a hazai röplabda-utánpótlásban ritkaságszámba megy, ha bármely korosztályos válogatottnak egyenes ágon sikerül kijutnia egy Európa-bajnokságra.

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Molnár Zoltán elnök és Csabai Edvin sportigazgató, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke méltatta a díjazottat. A ceremónián megjelent az U18-as válogatott csapatkapitánya, Szabados Emma is.

Csabai Edvin hangsúlyozta, a díj odaítélésénél mindig fontosnak tekintik a szakmai múlt mellett az edzői végzettséget is, és a mostani kitüntetett minden tekintetben a legjobbak közé tartozik. Vatai Gabriella elmondta, hogy amikor a szövetség elnökének választották, a legfontosabb céljai egyikének a minőségi edzőképzést jelölte meg, így ez a díj különösen kedves neki.

Irigylésre méltó, hogy Gábor annak idején sportágunk legendájától, Kotsisnétól, vagyis Gabi nénitől tanulhatott,

az pedig, hogy azóta is őrzi ezt az örökséget, már az ő egyértelmű dicsérete. Mostani elismerése az összes röplabdaedző számára motiváció.”

A januári győztes: Kőnig Gábor a díjátadón Fotó: Vasas Attila

Szabados Emma kiemelte, hogy Kőnig Gáborral mind szakmailag, mind emberileg hamar megtalálta mindenki a hangot a válogatottban, majd hozzátette: „Az Eb-selejtezőtorna igazán emlékezetesre sikeredett. Kicsit stresszes volt a vége, de hogy győzelemmel zárult, abban az edzőnknek is nagyon nagy szerepe van.”

A díjazott így nyilatkozott az elismerés átvételekor:

Befelé forduló típusú személyiség vagyok, ezért aztán furcsa érzés, hogy félórán belül mennyi szépet és jót hallottam magamról…

Az utánpótlásedző elsődleges feladata szerintem az, hogy erősítse a fiatal sportolók hitét. Hogy tudatosítsa bennük, ha tisztességesen elvégzik a munkát, elérhetik a céljaikat. Ezzel egyszersmind az életre is neveli őket, így amolyan pótszülői szerep hárul rá. Nem kevésbé lényeges, hogy a gyerekek mindig jó érezzék magukat a sportos közegben, hiszen a klub, a szakosztály nem apácazárda. A bratyizás és a falak építése között persze meg kell találni az ideális középutat.”

(Kiemelt képünkön: a díjátadó résztevői balról: Bruckner Gábor, Vatai Gabriella, Molnár Zoltán, Kőnig Gábor, Szabados Emma, Csabai Edvin Fotó: Vasas Attila)