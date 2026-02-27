Nemzeti Sportrádió

Slot: Kerkez korrekt meccset hozott le, a West Ham ellen számolok vele

2026.02.27. 11:39
Kerkez Milos és Arne Slot (Fotó: Getty Images)
A Liverpool is megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját a hétvégi Premier League-forduló előtt. A West Ham elleni szombati bajnoki kapcsán Arne Slot vezetőedző kollégánk kérdésére beszélt Kerkez Milosról, de szóba került Florian Wirtz sérülése, és Mohamed Szalah kevésbé jó formája is.

A Nothingham Forest elleni meccs után Arne Slot az utolsó percekben lecserélte a Forest Kerkez Milost. Kollégánk, Gyenge Balázs ezzel kapcsolatos kérdésére a holland szakvezető így válaszolt:

„Teljesen rendben volt fizikailag. Több mint nyolcvan percet játszott, az első félidőben nagyon sokat kellett védekeznie, utána pedig Andrew Robertsont küldtem be a helyére, aki szintén egy nagyon megbízható játékosom. Nemcsak Milost hoztam le, a szélsőimet és a szélső hátvédjeimet mind lecseréltem, hogy friss lendületet adjak hozzá a játékhoz a hajrában. Ez a jó abban, ha több mint tizenegy használható játékossal számolhatsz. Ha lehetőségem van rá, és szükségesnek érzem, hogy poszton belül cseréljek, élek vele. Milos tehát korrekt meccset hozott le, a West Ham ellen bevethető lesz, számolok vele.”

Frimpong bevethető, Wirtz a hátsérülése miatt nem

„Jeremy Frimpong edzett velünk pár alkalommal ezen a héten, tehát bevethető állapotban van. Ugyanez nem mondható el Florian Wirtzről. Mindig elszomorít, ha egy játékos nincs játékra alkalmas állapotban, nem erre számítottam a múlt héten. Nem tudom, hogy Florian mikor térhet vissza, és ez azért rossz, mert az utóbbi időszakban igazán nagyszerűen futballozott.”

Mohamed Szalah formájáról

Slot elmondta, hogy mindenki hozzászokott, hogy Szalah sok gólt szerez, és a mostani évadban ez a legnagyobb különbség a korábbi játékához képest.

„Annyira magasra helyezte a mércét magának is, hogy az emberek rögtön meglepődnek, ha néhány meccsen nem szerez gólt. Ez nagy elismerés neki. Csak három meccse volt, hogy gólt jegyzett és gólpasszt adott a Brighton ellen az FA-kupában. Dehát ez a valóság. Hugo Ektike és Cody Gakpo sem volt túl eredményes mostanság.”

PREMIER LEAGUE
28. FORDULÓ
Február 27., péntek
21.00: Wolverhampton Wanderers–Aston Villa
Február 28., szombat
13.30: AFC Bournemouth–Sunderland
16.00: Burnley–Brentford
16.00: Liverpool–West Ham United
16.00: Newcastle United–Everton
18.30: Leeds United–Manchester City
Március 1., vasárnap
15.00: Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest
15.00: Fulham–Tottenham Hotspur
15.00: Manchester United–Crystal Palace
17.30: Arsenal–Chelsea

   
1. Arsenal28187356–21+3561
2. Manchester City27175556–25+3156
3. Aston Villa27156638–28+1051
4. Manchester United27139548–37+1148
5. Chelsea27129648–31+1745
6. Liverpool27136842–35+745
7. Brentford271241140–37+340
8. Bournemouth27911743–45–238
9. Everton271071029–31–237
10. Fulham271141238–41–337
11. Newcastle271061138–39–136
12. Sunderland2799928–33–536
13. Crystal Palace27981029–32–335
14. Brighton & Hove Albion27810936–34+234
15. Leeds United277101037–46–931
16. Tottenham27781237–41–429
17. Nottingham Forest27761425–39–1427
18. West Ham27671432–49–1725
19. Burnley27471629–52–2319
20. Wolverhampton28172018–51–3310
az állás

 

 

