Slot: Kerkez korrekt meccset hozott le, a West Ham ellen számolok vele

A Nothingham Forest elleni meccs után Arne Slot az utolsó percekben lecserélte a Forest Kerkez Milost. Kollégánk, Gyenge Balázs ezzel kapcsolatos kérdésére a holland szakvezető így válaszolt:

„Teljesen rendben volt fizikailag. Több mint nyolcvan percet játszott, az első félidőben nagyon sokat kellett védekeznie, utána pedig Andrew Robertsont küldtem be a helyére, aki szintén egy nagyon megbízható játékosom. Nemcsak Milost hoztam le, a szélsőimet és a szélső hátvédjeimet mind lecseréltem, hogy friss lendületet adjak hozzá a játékhoz a hajrában. Ez a jó abban, ha több mint tizenegy használható játékossal számolhatsz. Ha lehetőségem van rá, és szükségesnek érzem, hogy poszton belül cseréljek, élek vele. Milos tehát korrekt meccset hozott le, a West Ham ellen bevethető lesz, számolok vele.”

Frimpong bevethető, Wirtz a hátsérülése miatt nem

„Jeremy Frimpong edzett velünk pár alkalommal ezen a héten, tehát bevethető állapotban van. Ugyanez nem mondható el Florian Wirtzről. Mindig elszomorít, ha egy játékos nincs játékra alkalmas állapotban, nem erre számítottam a múlt héten. Nem tudom, hogy Florian mikor térhet vissza, és ez azért rossz, mert az utóbbi időszakban igazán nagyszerűen futballozott.”

Mohamed Szalah formájáról

Slot elmondta, hogy mindenki hozzászokott, hogy Szalah sok gólt szerez, és a mostani évadban ez a legnagyobb különbség a korábbi játékához képest.

„Annyira magasra helyezte a mércét magának is, hogy az emberek rögtön meglepődnek, ha néhány meccsen nem szerez gólt. Ez nagy elismerés neki. Csak három meccse volt, hogy gólt jegyzett és gólpasszt adott a Brighton ellen az FA-kupában. Dehát ez a valóság. Hugo Ektike és Cody Gakpo sem volt túl eredményes mostanság.”

PREMIER LEAGUE

28. FORDULÓ

Február 27., péntek

21.00: Wolverhampton Wanderers–Aston Villa

Február 28., szombat

13.30: AFC Bournemouth–Sunderland

16.00: Burnley–Brentford

16.00: Liverpool–West Ham United

16.00: Newcastle United–Everton

18.30: Leeds United–Manchester City

Március 1., vasárnap

15.00: Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest

15.00: Fulham–Tottenham Hotspur

15.00: Manchester United–Crystal Palace

17.30: Arsenal–Chelsea