Kajak-kenu: Szegeden is gyűjtheti az érmeket 2026-ban az utánpótlás

2026.01.04. 15:05
Idén is világversenyeken bizonyíthatnak majd a legjobb magyar utánpótláskorú kajak-kenusok, akikre Szegeden is vár kiemelt esemény.

Nemrégiben még a korosztályos magyar kajak-kenusok újabb sikeres nyaráról számolhattunk be, a vb-ken és az Eb-ken (a felnőttekét is ideszámítva) több mint 100 érmet ünnepelhettek a fiataljaink a sprint- és a maratonszakágban.

Ráadásul úgy, hogy az U23-asok legjobbjai a korosztályos viadalokon már nem is indultak, helyettük a felnőttversenyeken mérették meg magukat, nem is akárhogyan: 

előbb a csehországi Eb-n (7 dobogós hely), augusztusban pedig az olaszországi vb-n (6) állhattak fel többen is a pódiumra a fiatalabbak közül. 

Az utánpótlás-vb-n és Eb-n pedig – mondhatni szokásos módon – utcahosszal nyerte a nemzetek csatáját, versenyfutását a magyar válogatott.

Sokakat ki lehetne emelni, erre most nem teszünk kísérletet, de ahogyan a számok mutatják, voltak, akik a „nagyok” között is odaértek a legjobbak közé, a kenus Csorba Zsófia például a világranglista vezetőjeként zárta a 2025-ös évadot.

Csorba Zsófia a sprint- és a maratoni szakágban is villogott az idén Forrás: MKKSZ

Ebben szinte biztosak lehetünk, hogy 2026 is számos nagy sikert tartogat a fiatal kajakosoknak és kenusoknak. A versenynaptár pedig már előttünk van, így a sportolók is tervezhetik a felkészülésüket, hogy a lehető legjobb formába lendüljenek, mire kezdődik a nyári sorozat.

Június 22-én kezdődik, és egy héten át tart majd a maratonszakág Európa-bajnoksága Romániában, ahol az utánpótlás is vízre száll majd, június 30-ától pedig az U23-as és ifjúsági szlalomosoknak rendeznek vb-t Lengyelországban.

Július első napjával kezdenek a sprinterek: az utánpótlás-vb-nek Kanada ad otthont. Bő három héttel később

Szegeden tartják az U23-asok és az ifik Európa-bajnokságát,

a magyar fiatalok tehát hazai környezetben bizonyíthatják újra, hogy nincsen párjuk a kontinensen (és a világon sem). 

Augusztus első felében a korosztályos szlalomosok Eb-n mérethetik meg magukat, majd szeptemberben jön az ORV a serdülőkkel, októberben pedig a SUP-világbajnokság.

(Kiemelt képünk forrása: MKKSZ)

