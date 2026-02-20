Jégkorong: sorra nevelik a kiemelt tehetségeket az újpesti akadémián

Amióta 2021 nyarán államilag kiemelt jégkorong-akadémia lett az újpestiek nevelőműhelye (a Fehérvárral, a DVTK-val és a BJA-val egyszerre nyerték el ezt a státuszt), a lila-fehérek minden évadban szereztek legalább egy korosztályos bajnoki címet, sőt akadtak olyan szezonok, amelyekben több arany is hozzájuk került. A legutóbbi négy évadban öt magyar és egy osztrák utánpótlásbajnoki cím a klub mérlege.

Az UTE a csapatsikerek mellett a tehetséggondozásban, a játékosok egyéni fejlesztésében is élen jár.

Szongoth Domán (17), Laskawy Ferenc (19), Schmidt Ágoston (18), Franyó Krisztián (19), Baróti Bence (16) – csak néhány név az Újpesten nevelkedett fiatalok közül, akiket ma már a sportág legreményteljesebb hazai fiataljai között tartanak számon, és a korosztályos válogatottak húzójátékosai (közülük Szongoth és Schmidt már Finnországban játszik, míg Laskawy az az ICEHL-ben szereplő FTC-hoz igazolt).

Szongoth és Laskawy utánpótláskorúként állandó tagja a felnőttválogatottnak, ráadásul előbbinek arra is jók az esélyei, hogy az idei NHL-drafton kiválasszák.

Ez nagy lépés lenne afelé, hogy az első magyar hokis bemutatkozhasson az észak-amerikai profi ligában.

Mindennek az alapja a kiválasztási rendszer, ami nálunk kifejezetten jól működik

– kezdi a sikeres nevelőmunka hátterének bemutatását Árkovics Bálint, az Újpesti Jégkorong Akadémia U20-as csapatának vezetőedzője, aki az U18-as válogatott szövetségi edzője is. – A preakadémiai, vagyis az U16-os korosztály alatti csapatainkból rendre sok ügyes gyerek kerül ki, és csatlakozik be aztán az akadémiai életbe. Emellett a többi hazai klubból is szívesen jönnek hozzánk ígéretes fiatalok, akiket igyekszünk megszűrni, és az arra legalkalmasabbakat integrálni a rendszerünkbe.

Ennek köszönhetően versenyhelyzetet tudunk teremteni, az edzéseken meg kell küzdeniük egymással a srácoknak.

Az is nyilvánvaló, hogy az új, modern jégcsarnokunkkal az infrastrukturális lehetőségeink is nagyon vonzóak. A körülményeknek köszönhetően a játékosoknak és az edzőknek is kizárólag arra kell fókuszálniuk, hogy minden egyes nap kihozzák magukból a legjobbat.”

Árkovics Bálint Forrás: Újpesti Jégkorong Akadémia

A szakember kiemelte: egységes játékelképzelés megvalósítására törekszenek, ezért az U16-os, az U18-as és az U20-as csapatuk is azonos szisztémát követ, így a játékosokat könnyedén tudják mozgatni a korosztályok között.

„Továbbá rendkívül nagy hangsúlyt fektetünk az egyének szintjén is a fiúk megfelelő menedzselésére.

Nálunk mindenki azon a szinten szerepel, amelyen a legnagyobb kihívással találkozik.

Folyamatosan felfelé versenyeztetjük a srácokat, így például a legjobb U20-asaink közül jó néhányan már az Erste Ligában szereplő felnőttcsapatunkkal készülnek, és egyre többen meg is kapják a lehetőséget az élvonalban. Nagyon figyelünk az akadémián arra, hogy a játékosoknak meglegyen a kellő mennyiségű játékidejük a mérkőzéseken, hiszen a fejlődésnek ez elengedhetetlen komponense.

Mindig egyénre szabott játékosfejlesztésben gondolkodunk.

(Kiemelt képen forrása: Újpesti Jégkorong Akadémia)