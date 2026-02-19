Vívás: kezdődik a kadét és junior Európa-bajnokság Tbilisziben

Péntektől nyolc napon át a grúz főváros, Tbiliszi ad otthont a kadét és junior vívó Európa-bajnokságnak, amelyen ezúttal is maximális létszámmal képviseltetik magukat a magyarok. A mieink az elmúlt évek eredményei alapján okkal bizakodhatnak az újabb kiváló szereplésben, de nem könnyíti meg ígéreteink dolgát, hogy ebben az évadban visszatértek a pástra az oroszok, akik több nemzetközi megméretésen is bizonyították, továbbra is a legjobbak közé tartoznak.

Tavaly Tallinnban rendezték meg a két korosztály kontinensviadalát, akkor a magyarok tizenegyet érmet szereztek. Egyéni Európa-bajnok lett a kadétok között a párbajtőröző Kiss Donát és a tőröző Kosztolányi Hunor, a juniormezőnyben a párbajtőröző Pelle Domonkos, míg egyéni bronznak örülhetett az egyaránt kardozó Komjáthy Boglárka és Papp Zsadány – előbbi a fiatalabbak, utóbbi az idősebbek eseményén. Emellett csapatban négy ezüst és két bronz volt a magyar termés.

Hasonló szerepléssel ezúttal sem lennénk elégedetlenek, és bizony

az évadban látott teljesítmények is táplálhatják a reményeket.

Párbajtőrben két igen erős juniorcsapatnak szoríthatunk az Eb-n. A nők mezőnyében a tavalyi vb-ezüstérmes Nagy Blanka és a kadétok között világbajnok Horváth Lotti mellett a szezonban két junior-világkupán egyéni dobogós Gachályi Gréta is ott lesz az Eb-n. A férficsapatban pedig Taivainen Bence és Antal Máté személyében két idei világkupaverseny-győztes vívhat. (Egyedül junior férfi párbajtőrben nincs még hivatalos csapat.) Előbbi Udinében, utóbbi a múlt hét végén, Versecen utasította maga mögé a mezőnyt.

A párbajtőröző Horváth Lotti ezúttal is két korosztályban indul Fotó: Bizzi Team

A kardozók között Vajda Oszkár és Papp Zsadány vezérletével remek idényt futnak a junior férfiak, ám a női négyes is sokra hivatott a két korábbi kadétvilágbajnokkal, Domonkos Emesével és Csonka Dorottyával a soraiban. A szakemberek szerint azonban a kadét leány kardválogatottnak még több esélye lehet a remeklésre az Eb-n, hiszen a Komjáthy Boglárka, Bácskay Kincső, Rácz Brigitta trió az évadban két európai körversenyen is aranyéremig vezette a csapatot. A lányok ráadásul önbizalommal telve várhatják a kezdést, hiszen a segoviai körverseny fináléjában azt az olasz egységet múlták felül, amelytől az elmúlt két Eb-döntőben kikaptak.

A tőrözők – ahogyan a korábbi esztendőkben – most is képesek lehetnek a bravúrra. A juniorok között Papp Jázmin kitűnő formában várja az Eb-t, miután két világkupaversenyen is bronzérmet nyert. Ezen a kontinensviadalon is akadnak olyan kiválóságok, akik mindkét korosztályban kivívták az indulási jogot: párbajtőrben Horváth Lotti és kardban Komjáthy Boglárka lép pástra a kadét és a junior mezőnyben is.

Az Eb programja már olvasható a hazai szövetségi portálon Forrás: MVSZ

A tbiliszi kadét és junior Európa-bajnokságon (február 20-27.) szereplő magyar válogatott.

Kadétok. Fiúk. Kard: Fodor Bendegúz (TFSE), Godó Vilmos (BVSC), Radácsi Patrik (BVSC), Horváth Hunor (Vasas). Párbajtőr: Petrovszki Áron (Honvéd), Dékány Patrik (Szolnok), Vörös Róbert (Honvéd), Kuznyecov Jaroszláv (BVSC). Tőr: Bánhidi Balázs (Ludovika), Lackó Máté (Honvéd), Szögi-Nagy Tamás (Szeged), Glatt Ádám (Honvéd). Lányok. Kard: Komjáthy Boglárka (Vasas), Bácskay Kincső (Vasas), Rácz Brigitta (KVSE), Decsi Linda (KVSE). Párbajtőr: Horváth Lotti (FTC), Takács Laura (BVSC), Laskawy Lili (BVSC), Süveg Erzsébet (Ludovika). Tőr: Németh Emma (Ludovika), Grósz Fióna (Honvéd), Mészöly Regina (Halásztelek), Varga Zselyke (Törekvés).

Juniorok. Férfiak. Kard: Vajda Oszkár (TFSE), Szalai Zalán (Vasas), Papp Zsadány (BVSC), Berkeszi Dániel (BVSC). Párbajtőr: Még nincs hivatalos csapat. Tőr: Bodor Áron (Ludovika), Grósz Roland (Honvéd), Zsögön Andor (Budakalász), Gergely Zoltán (FTC). Nők. Kard: Kónya Csenge (Debreceni EAC), Domonkos Emese (Vasas), Komjáthy Boglárka (Vasas), Csonka Dorottya (Vasas). Párbajtőr: Gachályi Gréta (Honvéd), Horváth Lotti (FTC), Kozma Laura (MTK), Nagy Blanka (Debreceni SI). Tőr: Papp Jázmin (FTC), Kollár Anna (Törekvés), Zhou Xinyao (Törekvés), Polonyi Petra (Ludovika).

(Kiemelt képünkön: a junior női tőrcsapat Forrás: MVSZ)