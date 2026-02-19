Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: negyeddöntőket játszanak az utánpótlás Magyar-kupában

2026.02.19. 09:03
Kisebb klubokat is találunk az utánpótlás Magyar-kupa negyeddöntőiben.

Pénteken, szombaton és vasárnap játsszák a labdarúgó utánpótlás Magyar-kupa negyeddöntőit.

A legjobb nyolc közé mindhárom korosztályban jutott be olyan alakulat, amelyik nem a Kiemelt bajnokságban szerepel, valamint nincs akadémiai státusza.  

Az U19-es kupában például a Siófoki Bányász az Ikarus BSE-vel játszik a legjobb négy közé jutásért. Ugyancsak egy meccsre van a dobogótól a PMFC, amely a Ferencvárossal találkozik, míg a Fehérvár a Budapest Honvéddal, a Szeged pedig a Győri ETO-val csap össze.

Az U17-esek sorsolását nézve arra kaphatjuk fel a fejünket, hogy a Szolnoki MÁV a Budai FC-t fogadja negyeddöntőben. Továbbá Puskás Akadémia–Illés Akadémia, Budapest Honvéd–Zalaegerszeg, Nyíregyháza Spartacus–Vasas mérkőzést rendeznek.

Az U16-osok között a Soroksár a Győri ETO-t látja vendégül, a Ferencváros a Mészöly Focisuli otthonába látogat, illetve a Diósgyőr a Honvéddal, az MTK Budapest a Puskás Akadémiával találkozik. 

(Kiemelt képünk fotósa: Mura László)

