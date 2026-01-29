Jégkorong: felfelé ívelő pályán a hazai utánpótlás

Eseménydús és rendkívül sikeres heteken van túl a magyar jégkorong-utánpótlás. Decemberben az U20-as férfiválogatottnak szurkolhattunk a divízió I/B-csoportos világbajnokságon Olaszországban, ahol a mieink – Tokaji Viktor vezetésével – megszerezték az aranyérmet, így feljutottak a második vonalba. Ezzel az elitben szereplő felnőttekhez hasonlóan most már a juniorok is a világ tizenhat legjobb csapata között szerepelhetnek. (Annyi különbséggel, hogy a „nagyoknál” az A-csoport a top 16-ot, míg az U20-asoknál a legjobb 10 nemzetet tömöríti.)

Eddig nagyon jól alakult számunkra a szezon, többet nem is nagyon kívánhattunk volna az utánpótlás-válogatottjainktól

– mondta Kolbenheyer Zsuzsanna, az MJSZ elnöke az Utánpótlássportnak. – Az U20-as fiúk egy évvel korábban sajnos kiestek a divízió I/A-csoportból, de hál’istennek most sikerült bebizonyítaniuk, hogy az csupán kisiklás volt. Milánóban rögtön visszajutottak a másodosztályba, az őt megillető helyükre. A férfiszakágban alapvetően az a célunk, hogy minden korosztályban stabilan a legjobb tizenhat között szerepeljünk, és ha ezt fenn tudjuk tartani, az már önmagában óriási fegyvertény.

Sőt: egyfajta túlteljesítésnek is tekinthető a magyar hoki lehetőségeihez képest.

Forrás: MJSZ

„Látni kell, hogy a vezető országok, amelyekkel igyekszünk egy kategóriába tartozni, a játékosok és a jégpályák számában is előttünk tartanak. Az elmúlt egy-másfél évben több változást is eszközöltünk, elsősorban azt szerettük volna elérni, hogy egységes filozófia mentén folyjon a szakmai munka a felnőttválogatottól egészen az U14-es korosztályig.”

Az U20-as fiúk után a 2026-os év nyitányaként az U18-as lányokon volt a sor; ők januárban tizenkét esztendő után szerepelhettek újra az A-csoportban. Fodor Zoltán együttese azonban nemcsak „átutazó” volt az elitben, a kanadai vb-n meg is ragadt a legjobb nyolc együttes között. Mindennek a tetejébe a bennmaradásért vívott meccsen sportágtörténelmi tettet hajtott végre az ifjúsági válogatott, ugyanis magyar csapat vb-n – bármilyen nemben és korosztályban – először tudta legyőzni a finneket (7–5).

Kolbenheyer Zsuzsanna Fotó: Dömötör Csaba

„Reméltük, hogy sikerülhet kiharcolni a bennmaradást, hiszen az elitben játszani óriási fejlődési lehetőség a fiataloknak. Hatalmas bravúr, hogy végül össze is jött, mert a többiek – a világ legnagyobb hokinemzeteinek képviselői – már hosszú évek óta tagjai az A-csoportnak. Ehhez képest mi újoncként egyáltalán nem lógtunk ki, mi több, a legvégén, a legfontosabb meccsen a finneket tudtuk megverni.

És hogy ez mekkora tett? Csak érzékeltetve a két ország közötti merítésbeli különbséget: náluk nagyjából tízezer, itthon pedig ezerháromszáz női hokis van.

Ez a bennmaradás rendkívüli eredmény, szintlépést jelentő leányutánpótlásunk számára, a felnőttválogatottunk jövője szempontjából pedig különösen pozitív jel.”

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)