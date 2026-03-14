Kosárlabda: két szoros vereség az U18-as lányoktól Hollandia ellen

H. B. utanpotlassport.hu
2026.03.14. 16:24
null
U18-as leányválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
A hatnapos fehérvári összetartása végén az U18-as leány kosárlabda-válogatott előbb két, majd hat ponttal kapott ki a hollandoktól felkészülési mérkőzésen.

Hétfőtől szombatig összetartáson szerepelt az U18-as leány kosárlabda-válogatott a szövetség (MKOSZ) fehérvári edzőközpontjában. Laczka Miklós szövetségi edző ezúttal 16 játékost hívott az edzőtáborba, amelynek a legvégén a magyar csapat lejátszotta az első tesztmérkőzéseit az évadban: pénteken és szombaton is összecsapott a hollandokkal.

A nyári Eb-re hangoló mieink mindkétszer kiélezett csatát vívtak a holland riválissal: az első találkozón a gyengébb első negyedet (12–17), illetve az egypontos félidei hátrányt követően (29–30) a magyar lányok ugyan szorosan tapadtak ellenfelükre, de

végül 60–58-as vereséget szenvedtek a vendégektől.

Második alkalommal is szinte végig vezettek a hollandok, akik tíz perc után, majd az első félidő után is négy ponttal álltak jobban (30–34),

a legvégén aztán hat ponttal maradt alul a hazai együttes (58–64).

Az első meccsen a 16 pontig jutó Kárpáthegyi Léda, míg a másodikon a 14 pontos Biczó Panna volt a magyar válogatott legeredményesebbje.

Forrás: MKOSZ

Hozzátartozik a teljes képhez, hogy a 2008-2009-es korosztály legnagyobb reménysége, Josepovits Kinga már a felnőttválogatottat erősíti, és jelenleg is az isztambuli világbajnoki selejtezőtornán szerepel a „nagyokkal”. 

Az U18-as korosztály célversenyét, az A-divíziós U18-as Európa-bajnokságot majd augusztus elején a svédországi Stockholmban rendezik meg.

U18-AS LEÁNY NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Magyarország–Hollandia 58–60 (12–17, 17–13, 13–13, 16–17)
Magyarország: Gréts 4, Gálos 6, Kecsmárik, Ferletyák 9, Puskás 5. Cserék: Tatai, Bori 6, Biczó, Váraljai 6, Tálosi 3, Nyári 3, Kárpáthegyi 16

Magyarország–Hollandia 58–64 (17–21, 13–13, 14–13, 14–17)
Magyarország: Puskás 1, Dinnyés 5, Ferletyák 7, Gálos 7, Biczó 14. Cserék: Kalincsák, Kárpáthegyi 12, Tatai, Váraljai 1, Tálosi 7, Gréts 4, Nyári
Az U18-as leányválogatott kerete: 
Babovic Anja (Vasas Akadémia), Biczó Panna (Csata TKK), Bori Liza (Vasas Akadémia), Dinnyés Petra (ETLTE BEAC Újbuda), Ferletyák Zita (Óbudai Kaszások), Gálos Hanna (UNI Győr), Gréts Zoé (ELTE BEAC Újbuda), Kalincsák Anna (Soproni Darazsak Sportakadémia) Kárpáthegyi Léda (Vasas Akadémia), Kecsmárik Olívia (NKA Pécs), Lép Izabella (UNI Győr), Nyári Döniz (TARR KSC Szekszárd), Puskás Lili (NKA Pécs), Tatai Fanni (ETLTE BEAC Újbuda), Tálosi Gréta (NKA Pécs) és Váraljai Viola (DVTK Akadémia).

(Kiemelt képen: Gálos Hanna Forrás: FIBA)

