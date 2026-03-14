Ökölvívás: összesen két győzelem jutott a magyar ifistáknak Bangkokban

Sűrű a magyar ökölvívó-utánpótlás 2026-os éve, amelyből már több kiemelt versenyen túlvannak a fiatalok. Az U19-eseknek a többi korosztálytól eltérően idén világbajnokságot rendeznek, ezen kívül a kategória elsőévesei, vagyis a 2009-es születésű bokszolók az október végén kezdődő, szenegáli nyári ifjúsági olimpián is megmérethetik magukat, aminek a kvalifikációs versenyét Bangkokban rendezték meg.

„A korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb lesz a résztvevő sportolók létszáma, ami kevesebb mint felére csökken. Ennek nagyon egyszerű az oka, a helyi infrastruktúra, kapacitás nem teszi lehetővé a nagyobb mezőny fogadását és versenyeztetését. A létszám miatt hivatalos kvalifikációs versenyeket sem rendeznek, az viszont tudható, hogy a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség Bangkokban tart majd egy viadalt, amely alapján eldől, mely sportolók utazhatnak az ifjúsági olimpiára. Jelen tudásunk szerint ez az egyetlen sportág, amelyben ilyen módon lehet majd kijutni, a többiben az eddigi olimpiák résztvevői létszáma, eredményei, illetve az adott nemzetközi szövetségek kérése alapján dől majd el, melyik ország hány sportolót indíthat majd” – fogalmazott a honlapunknak még az év elején a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, Fábián László.

Turós Levente...

A viadalon négy magyar induló mérette meg magát: a fiúk között a tavaly U17-es Európa-bajnoki címet szerző Czifra Istvánnak nem jött ki a lépés, a 65 kilósok között pontozással kikapott a jordán Toghoztól, így az első körben búcsúzott. Vele ellentétben Turós Levente (70 kg)

villámgyors sikerrel kezdett,

egy perc alatt kétszer is padlóra küldte a szaúdi Al-Sehrit, így bejutott a legjobb tizenhat közé a nyári ifjúsági olimpia kvalifikációs versenyén. A következő kör viszont a végállomást jelentette, a kirgiz Ahmadi Arvaz ellen szenvedett döntő fölényes vereséget; a hazai szövetség beszámolója szerint túl korán számolt rá a bíró.

...és Kiss Zsófia keze a magasban Forrás: MÖSZ

Kiss Zsófia (57 kg) a mexikói Acosta ellen fordulatos, nagy csatában pontozásos győzelmet aratott, így

bejutott a legjobb tizenhat közé,

ahol viszont a német Charlotte Kieneltől kapott ki pontozással.

A 48 kg-os lányok versenyében a legjobb tizenhat közé jutásért kiesett Dobondi Lilla az észak-koreai riválisával szemben. Összesítésben tehát két győztes meccs jutott a magyar küldöttségnek.

(Kiemelt képünkön: a kvalifikációs versenyen résztvevő magyar csapat Forrás: MÖSZ)