Birkózás: Darabos László ezüstérmes az U23-as Eb-n

2026.03.14. 20:47
Darabos László nem bírt az U23-as Eb-döntőben az örmény kihívójával, így ezüstérmet szerzett Nagybecskereken a kötöttfogású birkózók 130 kg-os mezőnyében.

A vajdasági Nagybecskereken zajló U23-as birkózó Európa-bajnokságon szombaton az aranyéremért mérkőzött a kötöttfogásúak 130 kilogrammos kategóriájában az U20-as világ- és kétszeres Európa-bajnok Darabos László.

A hazai szövetségi portál beszámolója szerint a Budapesti Honvéd fiataljának döntőbeli ellenfele az U20-as világ- és Európa-bajnoki ötödik örmény Aramajisz Harutjunjan volt. Kettejük összecsapása igazi nehézsúlyú mérkőzést hozott: egyikük sem tudott akciót végrehajtani a másikon, az első passzivitási pontot azonban az örmény szerezte meg, és ez végül az U23-as Európa-bajnoki címet jelentette számára.

Darabos László nyakába ezüstérem került.

Darabos László U23-as Eb-ezüstérmes lett Nagybecskereken Forrás: birkozoszov.hu

Ami a délelőtti programot illeti, mind a négy szombaton kezdő kötöttfogású magyar érdekelt vereséget szenvedett. A beszámoló szerint Zsitovoz Petrót (67 kg) a felnőtt vb-bronzérmes, U23-as Európa-bajnok orosz Agajev, Szinay Szabolcsot (82 kg) pedig az U20-as Eb-bronzérmes azeri Aliyev győzte le a selejtezőben, míg Fige Levente (60 kg) a négy közé jutásért kapott ki a dán Santiagótól. A nap egyetlen magyar győzelmét Vitai Vendel szerezte, U20-as Eb-harmadik moldovai riválisát, Cernovolt technikai tussal győzte le, majd a negyeddöntőben óriási csatában 5–4-re maradt alul az U20-as Európa-bajnok, vb-második német Kieferrel szemben. Zsitovoz és Szinay a vigaszágon folytatja vasárnap. Szombaton továbbá Botos Dominik (77 kg) az U23-as világbajnok, U23-as Eb-ezüstérmes ukrán Mirzojevtől szenvedett vereséget.

(Kiemelt kép forrása: birkozoszov.hu)

Kosárlabda: két szoros vereség az U18-as lányoktól Hollandia ellen

Utánpótlássport
6 órája

Ökölvívás: összesen két győzelem jutott a magyar ifistáknak Bangkokban

Utánpótlássport
6 órája

Autó-motor: Molnár és Varga is jó úton a királykategória felé

Utánpótlássport
10 órája

Vízilabda: a BVSC nyerte az OTP Komjádi-kupa döntőjét

Utánpótlássport
13 órája

Szenttamási bronzérmes, Darabos döntős az U23-as birkózó Eb-n

Birkózás
Tegnap, 19:31

Birkózás: Szenttamási Róza bronzérmes az U23-as Európa-bajnokságon

Utánpótlássport
Tegnap, 18:58

Búr Zsolt: Meg kellett tanulnom nevelőedzőként gondolkodni

Utánpótlássport
Tegnap, 18:12

Jégkorong: Szivák Gergő is főszerepet vállalt a BJA ob I-es sikerében

Utánpótlássport
Tegnap, 15:38
Ezek is érdekelhetik