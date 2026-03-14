Birkózás: Darabos László ezüstérmes az U23-as Eb-n

A vajdasági Nagybecskereken zajló U23-as birkózó Európa-bajnokságon szombaton az aranyéremért mérkőzött a kötöttfogásúak 130 kilogrammos kategóriájában az U20-as világ- és kétszeres Európa-bajnok Darabos László.

A hazai szövetségi portál beszámolója szerint a Budapesti Honvéd fiataljának döntőbeli ellenfele az U20-as világ- és Európa-bajnoki ötödik örmény Aramajisz Harutjunjan volt. Kettejük összecsapása igazi nehézsúlyú mérkőzést hozott: egyikük sem tudott akciót végrehajtani a másikon, az első passzivitási pontot azonban az örmény szerezte meg, és ez végül az U23-as Európa-bajnoki címet jelentette számára.

Darabos László nyakába ezüstérem került.

Ami a délelőtti programot illeti, mind a négy szombaton kezdő kötöttfogású magyar érdekelt vereséget szenvedett. A beszámoló szerint Zsitovoz Petrót (67 kg) a felnőtt vb-bronzérmes, U23-as Európa-bajnok orosz Agajev, Szinay Szabolcsot (82 kg) pedig az U20-as Eb-bronzérmes azeri Aliyev győzte le a selejtezőben, míg Fige Levente (60 kg) a négy közé jutásért kapott ki a dán Santiagótól. A nap egyetlen magyar győzelmét Vitai Vendel szerezte, U20-as Eb-harmadik moldovai riválisát, Cernovolt technikai tussal győzte le, majd a negyeddöntőben óriási csatában 5–4-re maradt alul az U20-as Európa-bajnok, vb-második német Kieferrel szemben. Zsitovoz és Szinay a vigaszágon folytatja vasárnap. Szombaton továbbá Botos Dominik (77 kg) az U23-as világbajnok, U23-as Eb-ezüstérmes ukrán Mirzojevtől szenvedett vereséget.

