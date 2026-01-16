Hoki: vereség az Egyesült Államoktól az U18-as A-csoportos leány-vb-n

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a magyar U18-as leány jégkorong-válogatott a Kanadában zajló A-csoportos világbajnokságon a csoport negyedik helyén zárt három vereséggel és 1–20-as gólkülönbséggel. A lebonyolítás szerint minden csapat továbbjutott a negyeddöntőbe, a válogatottunk a másik négyesben az élen végzett Egyesült Államokkal csapott össze csütörtökön, itthoni idő szerint 22 órától.

A kilencszeres világbajnok amerikaiak végső esélyeshez méltóan magabiztos sikert arattak, már az első harmadban hat góllal húztak el, erre pakoltak a középsőben még hármat, az utolsóban viszont óriásit küzdve, többek mellett Csordás Csenge védéseinek is köszönhetően találat nélkül tartották az ellenfelet,

így alakult ki a 9–0-s végeredmény.

A magyar válogatott szombaton helyi idő szerint déltől, magyar idő szerint 17 órától a finnek ellen lép jégre a bennmaradásért.

U18-AS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, A-CSOPORT, MEMBERTOU ÉS SYDNEY (KANADA)

Negyeddöntő

Magyarország–Egyesült Államok 0–9 (0–6, 0–3, 0–0)

Gól: Daley 6., 29., McLaughlin 7., Pohl 12., 15., Gnetz 14., 14., Stepnowski 22., Hansen 36.



A magyar válogatott eredményei a csoportkörben:

Január 10., 17.00 (magyar idő szerint 22.00) Magyarország–Svédország 1–4

Január 12., 18.00 (magyar idő szerint 23.00 ) Magyarország–Kanada 0–14

Január 13., 20.30 (magyar idő szerint január 14. 01.30) Magyarország–Svájc 0–2



A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Csordás Csenge (KASI), Majoros Emma (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Görbe Liza (Lehel HC/BJA), Gyula Rebeka (BJA), Hajdu Lili (HKB), Haraszt Lorina (BJA), Schneider Kata (BJA), Simon Bíborka (MAC Budapest), Szabó Bonita (Rheintal Future, svájci)

Csatárok: Bátyi Boróka (BJA), Bereczki Dóra (DHK), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Kerkovits Réka (BJA), Magyar Diána (Mad Dogs, német), Máhr Dóra (UTE/BJA), Polónyi Petra (NAHA, amerikai), Sághy Lara (BJA), Szalai Szonja (BJA), Tamás Helga (Vasas/MAC Budapest), Temesi Blanka (MAC Budapest), Vass Szonja (BJA), Weiler Krisztina (OHA, kanadai), Zsobrák Hanna (Rampage)

(Kiemelt képünk forrása: MJSZ)