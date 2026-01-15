Utánpótlás 2026: tele a fiatalok versenynaptára
NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIA. A tervek szerint október 31. és november 13. között Szenegál fővárosa, Dakar lesz a házigazdája a multisporteseménynek, melyet legutóbb 2018-ban Buenos Airesben rendeztek meg. Az eredetileg négy évente tartandó globális seregszemle 2022-ben a világjárvány miatt maradt el. Bár sokan várják az eseményt, a MOB-ból származó információink szerint a résztvevők száma a korábbiakhoz képest jelentősen csökkenhet.
ASZTALITENISZ. Nehéz dolguk lesz a magyar utánpótláskorú pingpongozóknak, ha meg szeretnék ismételni Szántosi Dávid tavalyi sikerét, az egyesben aratott ifjúsági Eb-győzelmet.
Ha valakinek van esélye, hogy felnőjön ezekbe a magasságokba, az a párosban serdülő-világbajnok Lei Balázs lehet,
aki utolsóéves ifiként nagy reményekkel készülhet a júliusi, portugáliai U19-es Eb-re. Emellett júniusban U21-es, novemberben U13-as Eb is szerepel a programban.
ATLÉTIKA. Az U18-asok júliusban az olaszországi Rietiben mutatják meg magukat Eb-n, az U20-asok számára pedig az Egyesült Államokban, Eugene-ben rendeznek világbajnokságot. A fiatalabbak kiemelt versenyként várják az ifjúsági olimpiát, míg az U23-as korosztály az idén pihenőt kap – már ami a világversenyeket illeti.
BIRKÓZÁS. A sportágban hét korosztályos világversenyt rendeznek ebben az évben. Az U23-asok márciusban a nagybecskereki Európa-bajnokságon, míg októberben a Las Vegas-i világbajnokságon lépnek szőnyegre. Májusban egy hét különbséggel ugyanott, a bulgáriai Szamokovban tartják az U17-es és az U15-ös Eb-t, míg az U20-asok kontinensversenye júliusban Szkopjéban lesz. Az év két legrangosabb utánpótlás-eseményének, az U17-es és az U20-as világbajnokságnak a nyáron Baku, illetve Pozsony ad otthont.
CSELGÁNCS. Június végén az ifjúságiak nyitják a sort a Kanári-szigeteken rendezendő Eb-vel, majd a nyár végén Ecuadorban következik a korosztály vb-je. A junioroknak szeptemberben Montenegróban Eb-t, októberben Jordániában vb-t rendeznek, míg november elején a nápolyi U23-as kontinensviadal zárja az évet.
EVEZÉS. Május utolsó előtti hétvégéjén Németországban rendeznek Eb-t az U19-eseknek, majd július 23. és 26. között az U23-as vb következik, szintén Németországban. Az U19-esek vb-jét augusztus 6-tól 9-ig Bulgáriában tartják, szeptember 5–6. pedig az U23-as Eb időpontja.
JÉGKORONG. Az U18-as leányválogatottunknak a múlt szombat óta már javában zajlik Kanadában az év fő megméretése, az A-csoportos vb. A fiúcsapatok a divízió I/A-csoportban lesznek érdekeltek: az U18-asokra áprilisban Lengyelországban, míg a frissen feljutó U20-asokra decemberben (a helyszín még ismeretlen) vár másodvonalbeli vb.
KAJAK-KENU. A korábbi évekhez hasonlóan ismét
számos magyar érmet várhatunk az utánpótlástól, melynek legjobbjai közül jó néhányan már a felnőttek között számítanak doboóra esélyesnek.
Július 1. és 5. között Kanada ad otthont a vb-nek, 23-tól 26-ig pedig Szegeden, az Eb-n versenyeznek az U23-asok és az ifik. A maratonistákra is érdemes lesz figyelni, a felnőtt és az utánpótlás összevont Eb-jét Romániában tartják június végén, míg az október második felében esedékes vb-nek Argentína ad otthont.
KERÉKPÁRSPORTOK. Az országúti bringásoknak szokás szerint a vb és az Eb lesz a két célversenyük, az előbbit szeptember végén Montrealban, az utóbbit rá egy hétre Ljubljanában rendezik. Az U23-asok mezőnyében Feldhoffer Bálint mindkét világeseményen reális eséllyel pályázik arra, hogy az első tízben végezzen.
KÉZILABDA. Tavaly érem nélkül maradt a magyar utánpótlás a korosztályos világversenyeken, fiataljaink azonban továbbra is a nemzetközi élmezőnyhöz tartoznak. A junior fiúválogatott Eb-n (július 19–26.), a leánycsapat június 24-től vb-n szerepel egyaránt Romániában. Az ifi fiúk Szerbiában lépnek pályára kontinensviadalon (július 29. és augusztus 9. között), a lányok ugyanekkor vb-n méretik meg magukat (ennek helyszínét még nem közölték).
KORCSOLYASPORTOK. Az utánpótlás fő versenyei 2026 első hónapjaiban esedékesek: a rövid pályás gyorskorcsolyázók január 29. és február 1. között szerepelnek vb-n Salt Lake Cityben, a szinkronkorcsolyázók február végén lépnek jégre Németországban, a műkorisok pedig március 3-tól 8-ig szerepelnek Észtországban egyaránt vilgbajnokságon.
KOSÁRLABDA. Mivel a világbajnoki részvétel kiharcolása a múlt évben nem jött össze, korosztályos leányválogatottjainkra az idén nyáron is „csak” Eb-k várnak. Az U16-osok augusztus végén Romániában, az U18-asok ugyanennek a hónapnak az elején Svédországban, míg az U20-asok júliusban Litvániában szerepelnek A-divíziós kontinenstornán. A legidősebb női korosztályban az éremszerzésre is esélyesek lehetnek a mieink. Eközben fiú nemzeti csapataink továbbra is a B-divízióban küzdhetnek mindhárom korcsoportban.
LABDARÚGÁS. Az utánpótlás-válogatottakra Eb-selejtezők várnak az évben. Az U21-esek márciusban a negyedik helyről, Ukrajna ellen folytatják a csoportjukban, míg az U19-esek az elitkörben szerepelnek Olaszországban, ahol a házigazdák mellett Törökországgal és Szlovákiával csapnak össze. Az U17-es együttes az ősszel próbálkozhat újra, amikor a 2027-es Eb-kvalifikáció rajtol. Klubfronton a Puskás Akadémia lesz főszerepben, a felcsútiak februárban a portugál Sportingot fogadják az UEFA Ifjúsági Liga főtábláján.
ÖKÖLVÍVÁS. Még sok a kérdőjel a 2026-os versenynaptár kapcsán, az viszont biztos, hogy az U19-esekre több nagy feladat is vár: a korosztálynak a márciusi, Bangkokban rendezendő World Boxing U19 Future Cup lesz az ifjúsági olimpia kvalifikációs versenye, majd júliusban vagy augusztusban vb-n méreti meg magát. Az U23-as Eb-t Porec rendezi (a pontos időpont itt is később dől el), míg az U15-ös és az U17-es Eb kapcsán hivatalos, hogy a nyáron tartják, de a helyszínt még nem jelentették be.
ÖTTUSA. Egészen elképesztő mutató: tavaly nem telt el úgy világesemény, hogy magyar versenyző ne álljon egyéniben is a dobogón. Az idén a juniorok és az U17-esek Eb-jét júniusban Spanyolországban, vb-jét júliusban Litvániában rendezik. Az U19-esek az U15-ösökkel alkotnak egy párt a naptárban; rájuk augusztusban spanyolországi vb, szeptemberben portugáliai Eb vár.
A reménységeink közül kiemelt figyelem kíséri Szécsi Nemerét, aki tavaly az U17-es és az U19-es vb-t is megnyerte.
RÖPLABDA. A teremszakágban az idén az U18-as korosztálynak rendeznek Eb-t, és remélhetőleg mindkét válogatottunknak sikerül kiharcolnia a részvételt. A lányoktól elvárható, hogy ott legyenek a kontinens legjobbjai között, míg a fiúk részéről bravúrra lenne szükség ehhez. A strandszakágban a nyáron lesz U18-as, U20-as és U22-es Eb – utóbbin a férfiaknál (Tari Bence, Veress Ákos) és a nőknél (Kun Stefánia, Honti-Majoros Chiara) is akad éremesélyes párosunk.
SAKK. Minden korosztálynak lesz klasszikus, rapid- és villám-világeseménye is. A hagyományos formájú egyik ifjúsági vb-t (U14, U16, U18) júniusban az olaszországi Montesilvanóban, a másikat (U8, U10, U12) novemberben a georgiai Batumiban rendezik. Az ifi korosztály Eb-jének szintén novemberben a görögországi Rodosz ad otthont, a szeptemberi U20-as vb rendezését pedig Peru fővárosa, Lima vállalta magára.
SPORTLÖVÉSZET. A pisztolyosok és a puskások számára februárban a bulgáriai Burgaszban rendezik az U16-os, az U18-as és a junior 10 méteres Eb-t. Az év kiemelkedő utánpótlás-megméretése pedig a minden szakágat és versenyszámot felvonultató junior-vb lesz júniusban a németországi Suhlban. Augusztusban Tallin szolgál otthonául a 25 és 50 méteres U18-as Eb-nek.
TEKVONDÓ. Már januárban elindul az utánpótlás nemzetközi versenyévada, az első világeseményt, a juniorok vb-jét azonban csak áprilisban rendezik Taskentben. Az üzbég fővárosban elvben ott lehetne a februárban még csak 20. születésnapját ünneplő, Madridban élő Márton ikerpár, a világbajnok Luana és az olimpiai aranyérmes Viviana is, ám az extraklasszis lányok a korosztályos világversenyeket már kinőtték. A sportágban az év vége felé közeledve két kiemelt viadal szerepel a naptárban, és mindkettőnek Bukarest ad otthont: a kadét Eb-nek november 26. és 28. között, a gyermek Eb-nek pedig november 29-én.
TENISZ. Ahogyan az elmúlt években, úgy az előzetes számítások szerint az idén sem lesz magyar szereplője a junior Grand Slam-tornák főtáblás küzdelmeinek. Ennek tudatában a nyári egyéni és csapat korosztályos Európa-bajnokságok jelenthetik az év fő megméretéseit a legígéretesebb hazai fiataloknak, de először februárban a fedett pályás (téli) csapat Eb-n lesz jelenésük a mieinknek.
TOLLASLABDA. Korosztályos Eb-t rendeznek az idén hazánkban: augusztus 18-tól 27-ig Tatabányán szerepelnek a kontinens legjobb juniorkorú, vagyis U19-es játékosai. A nemzetközi naptárban már megtaláljuk az U15-ös Eb-t is, amit októberben Norvégiában tartanak.
TORNA. Reménységeinknek – mint több más sportágban is – kiemelt jelentőségű versenye lesz az ifjúsági olimpia, mellette az ifjúsági Eb-t övezi majd a legnagyobb figyelem, amelynek augusztus 13. és 23. között Zágráb ad otthont. Az EYOF-bronzérmes Hamza-Vargity Bence révén akár az éremszerzésben is bízhatunk a kontinensviadalon.
TRIATLON. Július legvégén Lengyelországban rendezik az U23-asok és a juniorok Eb-jét, az utánpótlás-vb pedig szeptember második felében esedékes Spanyolországban. A sort az ifjúságiak Eb-je zárja, amelynek a helyszíne Melilla lesz október 16. és 18. között; az eseményeken több magyar fiatal is éremesélyesként indul.
ÚSZÁS. A fiatalok medencés programja március végén kezdődik a két helyszínen, Grazban és Prágában tartandó Multi Nations viadallal, az esztendő sportági főeseménye pedig az ifjúsági Eb lesz. A kontinensversenyt július első felében rendezik Németországban, és
elsősorban a pillangózó Antal Dávidnak, valamint a már ismét Tatabányán készülő Jackl Viviennek a sikereiben reménykedhetünk.
A nyílt víziek Eb-jét Magyarországon tartják július 22. és 24. között, és Bartalos Anna, Nagy Napsugár, Kárpáti Dávid, valamint Kreisz Bálint jó eséllyel szállhat harcba az érmekért.
VÍVÁS. Februárban Tbiliszi látja vendégül a kadét és a junior Eb résztvevőit, áprilisban pedig a brazíliai Rio de Janieróban lesz a két korosztály vb-je. A mieink az összes nemzetközi viadalon reálisan pályáznak az érmekre,
a párbajtőröző Horváth Lotti például a kadétok között vb-címvédőként érkezik a versenyekre.
Április végén az U23-as korosztály Eb-jét az olaszországi Cagliariban tartják.
VÍZILABDA. Az U18-as fiúk június végén Portugáliában, a lányok augusztusban Spanyolországban szerepelnek vb-n, az U16-osok leány-, valamint fiú-vb-je egymást követi Zágrábban július második felétől. Az U20-asokra Eb vár 2026 nyarán, egyelőre hivatalos helyszínek nélkül.
(Kiemelt képünkön: A 2006-2007-es születésű fiú kézilabdázók junior Eb-n bizonyíthatnak a nyáron Fotó: IHF/Kolektiff/Sasha Pahic Szabo)