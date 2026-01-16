Jön a leghavasabb, jubileumi Zúzmara Futófesztivál

A vasárnap a Budakalászi Sportcsarnoktól rajtoló 10. Powerade Zúzmara Félmaraton és Futófesztiválon résztvevői az Omszki-tó és a Duna-part érintésével a Megyeri hídon is átfuthatnak.

A Budapest Sportiroda (BSI) tavaly az összes rendezvényét tekintve rekordot jelentő 157 ezer nevezővel zárt, és a lendület az új évben a havas időjárás ellenére sem törik meg a jelek szerint. A Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál az elmúlt évtizedben bizonyította, hogy a télies táj, a zúzmarás fák és a friss, hideg levegő olyan atmoszférát teremt, amelyért sokan télen is futócipőt húznak. A jubileumi, 10. Powerade Zúzmara Félmaraton és Futófesztiválon a BSI tájékoztatása alapján az esemény nevezési számai az előzetes adatok alapján 20 százalékkal meghaladják a tavalyit.

A verseny különlegessége az útvonalban rejlik – írja programajánlójában a holmozogj.hu. A tavalyelőtt bevált, megújult helyszín, az Omszki-tó és környéke idén is ideális környezetet biztosít a szezonnyitóhoz. A futók 99 százalékban jó minőségű kerékpárúton haladhatnak. A Duna-parti szakasz csendje után a Megyeri hídon átfutás adja meg az esemény egyedi hangulatát.

„Nincs mese, ez igazi téli kihívás. Lehet hóesés, lehetnek mínuszok, de a tapasztalatunk azt mutatja, hogy a futók éppen ezt a különleges élményt keresik. Az idei tél lesz a legzúzmarásabb, leghavasabb az esemény tízéves történetében. Az ártéri erdő után a Megyeri hídon átfutni a csodás téli Duna felett igazi unikum a hazai futóéletben” – nyilatkozta a fesztivál kapcsán Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője.



10. POWERADE ZÚZMARA FÉLMARATON ÉS FUTÓFESZTIVÁL

A jubileumi fesztivál a BSI filozófiájához híven mindenkit vár a kezdőktől a profikig.

A belépő szint: a Zúzmara 3,4 km (rajt: 9:00) ideális választás családoknak, kezdőknek, vagy azoknak, akik csak belekóstolnának a téli versenyhangulatba.

A téli kaland: a Zúzmara 10 km (rajt: 13:45) már komolyabb kihívás, tökéletes átmenet a rövid és hosszú távok között.

A klasszikus: a Zúzmara Félmaraton (rajt: 10:00) a 21,1 kilométeres távval tökéletes felkészülési állomás a tavaszi maratonokra.

Az elszántaknak: a Zúzmara 21+10 km kombinált táv (rajt: 10:00 és 13:45) azoknak, akik kimaxolnák az élményt, és egy nap alatt két érmet is begyűjtenének.

Online nevezés: nevezes.futanet.hu

Az év első nagy és a tél legnagyobb futóeseménye az egész országot megmozgatja: 490 településről érkeznek futók Budakalászra, és a mezőny többsége ezúttal nem fővárosi, hanem vidéki résztvevőből áll. Bár a legnépszerűbb táv továbbra is a klasszikus félmaraton, a 10 kilométeres számra is rengetegen vállalkoznak. A hölgyek aktivitása ezen a versenyen is kiemelkedő: a teljes mezőny 49 százaléka nő, a rövidebb távokon (10 km és 3,4 km) pedig már ők vannak többségben.

A célba érkezőket egyedi befutóérem várja, amely örök emlék marad erről a fagyosnak ígérkező, de szívmelengető napról. A szervezők három frissítőállomáson gondoskodnak az energia-utánpótlásról, így a résztvevőknek csak a futásra kell koncentrálniuk, és gyönyörködhetnek a téli táj varázsában.



VIRTUÁLIS FESZTIVÁL

Ebben az évben arra is van lehetőség, hogy aki nem tud személyesen részt venni a fesztiválon, virtuális teljesítésre is nevezhet.

„Nagyon szeretted volna megszerezni ezt az aranyos, téli rénszarvasos érmet de sajnos nem tudsz ott lenni a hétvégén a 10. Powerade Zúzmara Félmaraton és Futófesztiválon? Van egy szuper hírünk! Teljesítsd a Virtuális Powerade Zúzmara Futófesztivált bárhol, bármikor a teljesítési időszak alatt, és tiéd lehet a szuper érem!” – fogalmaz a BSI felhívása a virtuális teljesítésről. Ez egy olyan esemény, amelyen úgy is összemérhetik tudásukat a futók, hogy nem is találkoznak egymással. Ha valamilyen oknál fogva nem tud részt venni egy érdeklődő az idei, jubileumi 10. Zúzmara Félmaraton és Futófesztiválon, lehetőséget biztosítanak, hogy virtuálisan teljesítsék a legnépszerűbb távok egyikét a Virtuális Powerade Zúzmara Futófesztivál keretében.

Teljesíthető távok: 3,4, 10, 21 km

Helyszín és időpont: szabadon választható

Nevezés: január 15-én 14:00-től január 25-én 23:59-ig.

www.zuzmarafelmaraton.hu/virtualis-zuzmara-felmaraton-es-futofesztival

Eredményfeltöltés: január 26-án 12.00-ig van lehetőség





