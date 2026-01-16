Bundesliga: a Bayernre is veszélyesek lehetnek a lipcsei pontrúgások
A Freiburg legyőzésével kezdte szerdán a Bundesliga tavaszi szezonját és hangolt a Bayern München elleni szombati rangadóra az RB Leipzig (előzőleg a St. Pauli elleni bajnokiját elhalasztották a zord időjárás miatt). Az első gólt Willi Orbán szerezte, majd ugyancsak fejjel talált be Romulo Cardoso. Azért is volt feltűnő a két fejes gól, mert a lipcseiek az egész ősszel csak kétszer találtak be fejjel.
„Az edzéseken sokat dolgozunk a rögzített helyzeteken. Több eshetőségre is részletesen felkészülünk, és megpróbáljuk a lehető legjobb helyzetbe hozni a játékosokat – mondta a 2–0-ra megnyert találkozó utáni sajtótájékoztatón Ole Werner, az RBL vezetőedzője, majd hozzátette: – Türelmesek és koncentráltak maradtunk, a kilencven perc alatt nem engedtünk helyzetet ellenfelünknek, ami jelentős fegyvertény.”
Willi Orbán is megszólalt a klub honlapján: „A szünetben arról beszélgettünk, egy jó szöglet- vagy szabadrúgás megoldást jelenthet arra, hogy elmozduljunk a holtpontról. Nagyon jó beadást kaptam David Raumtól. Még a kupa első fordulójában szereztem gólt ebben az idényben, itt volt az ideje, hogy betaláljak a Bundesligában is. Az olyan játékosok, mint Yan Diomande és Antonio Nusa aranyat érnek a támadósorban, különösen olyan csapattal szemben, mint a Freiburg, amely nem enged sok teret a pályán.”
Tíz emberrel, a ráadás első percében mentett pontot az Union Berlin
Utóbbi két, sérülésből visszatérő futballistával kapcsolatban Ole Werner elmondta: a terv szerint mindketten kezdők lesznek a Bayern München ellen. Szükség is lesz a 19 és a 20 éves támadóra, akik meglephetik gyorsaságukkal és kreativitásukkal a bajorokat, hiszen a lipcseiek szempontjából a tavaszi szezon rangadója következik. Az augusztusi idénynyitón Münchenben a Bayern 6–0-ra legyőzte az RB Leipziget, amelynek játékán akkor még nagyon érződött, hogy a nyáron három kulcsjátékosát, Benjamin Seskót (Manchester United), Xavi Simonst (Tottenham) és Lois Opendát (Juventus) is elveszítette. Aztán magára talált az együttes, jelenleg dobogós, a kapus Gulácsi Péternek immár nyolc kapott gól nélküli bajnokija van az idényben, de nyilvánvaló, hogy a hétvégén neki és csapattársainak is fel lesz adva a lecke a Leverkusen 2023–2024-es bravúrjának megismétlésére, a bajnokság veretlen megnyerésére hajtó bajorok ellen.
NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ, szombati mérkőzés
18.30: RB Leipzig–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|17
|15
|2
|–
|66–13
|+53
|47
|2. Borussia Dortmund
|17
|10
|6
|1
|32–15
|+17
|36
|3. RB Leipzig
|16
|10
|2
|4
|32–19
|+13
|32
|4. Stuttgart
|17
|10
|2
|5
|32–25
|+7
|32
|5. Hoffenheim
|16
|9
|3
|4
|34–21
|+13
|30
|6. Bayer Leverkusen
|16
|9
|2
|5
|34–24
|+10
|29
|7. Eintracht Frankfurt
|17
|7
|5
|5
|35–36
|–1
|26
|8. Freiburg
|17
|6
|5
|6
|27–29
|–2
|23
|9. Union Berlin
|17
|6
|5
|6
|23–26
|–3
|23
|10. Mönchengladbach
|17
|5
|4
|8
|23–29
|–6
|19
|11. Wolfsburg
|17
|5
|3
|9
|26–37
|–11
|18
|12. 1. FC Köln
|17
|4
|5
|8
|25–29
|–4
|17
|13. Werder Bremen
|16
|4
|5
|7
|18–31
|–13
|17
|14. Hamburg
|16
|4
|4
|8
|17–27
|–10
|16
|15. Augsburg
|17
|4
|3
|10
|18–33
|–15
|15
|16. Mainz
|17
|2
|6
|9
|17–29
|–12
|12
|17. St. Pauli
|16
|3
|3
|10
|14–28
|–14
|12
|18. Heidenheim
|17
|3
|3
|11
|16–38
|–22
|12