Bundesliga: a Bayernre is veszélyesek lehetnek a lipcsei pontrúgások

2026.01.16. 11:12
Willi Orbán (középen) idénybeli első bajnoki góljával hangolt a Bayern elleni hétvégi rangadóra (Fotó: AFP)
 A hétközi győzelme után szombaton rangadót játszik a Bundesligában a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is alkalmazó RB Leipzig, amely hazai pályán igyekszik visszavágni a Bayernnek az augusztusban Münchenben elszenvedett 6–0-s vereségért.

A Freiburg legyőzésével kezdte szerdán a Bundesliga tavaszi szezonját és hangolt a Bayern München elleni szombati rangadóra az RB Leipzig (előzőleg a St. Pauli elleni bajnokiját elhalasztották a zord időjárás miatt). Az első gólt Willi Orbán szerezte, majd ugyancsak fejjel talált be Romulo Cardoso. Azért is volt feltűnő a két fejes gól, mert a lipcseiek az egész ősszel csak kétszer találtak be fejjel.

„Az edzéseken sokat dolgozunk a rögzített helyzeteken. Több eshetőségre is részletesen felkészülünk, és megpróbáljuk a lehető legjobb helyzetbe hozni a játékosokat – mondta a 2–0-ra megnyert találkozó utáni sajtótájékoztatón Ole Werner, az RBL vezetőedzője, majd hozzátette: – Türelmesek és koncentráltak maradtunk, a kilencven perc alatt nem engedtünk helyzetet ellenfelünknek, ami jelentős fegyvertény.”

Willi Orbán is megszólalt a klub honlapján: „A szünetben arról beszélgettünk, egy jó szöglet- vagy szabadrúgás megoldást jelenthet arra, hogy elmozduljunk a holtpontról. Nagyon jó beadást kaptam David Raumtól. Még a kupa első fordulójában szereztem gólt ebben az idényben, itt volt az ideje, hogy betaláljak a Bundesligában is. Az olyan játékosok, mint Yan Diomande és Antonio Nusa aranyat érnek a támadósorban, különösen olyan csapattal szemben, mint a Freiburg, amely nem enged sok teret a pályán.”

Német labdarúgás
12 órája

Tíz emberrel, a ráadás első percében mentett pontot az Union Berlin

Közel állt a győzelemhez az Augsburg Schäfer Andrásék ellen.

Utóbbi két, sérülésből visszatérő futballistával kapcsolatban Ole Werner elmondta: a terv szerint mindketten kezdők lesznek a Bayern München ellen. Szükség is lesz a 19 és a 20 éves támadóra, akik meglephetik gyorsaságukkal és kreativitásukkal a bajorokat, hiszen a lipcseiek szempontjából a tavaszi szezon rangadója következik. Az augusztusi idénynyitón Münchenben a Bayern 6–0-ra legyőzte az RB Leipziget, amelynek játékán akkor még nagyon érződött, hogy a nyáron három kulcsjátékosát, Benjamin Seskót (Manchester United), Xavi Simonst (Tottenham) és Lois Opendát (Juventus) is elveszítette. Aztán magára talált az együttes, jelenleg dobogós, a kapus Gulácsi Péternek immár nyolc kapott gól nélküli bajnokija van az idényben, de nyilvánvaló, hogy a hétvégén neki és csapattársainak is fel lesz adva a lecke a Leverkusen 2023–2024-es bravúrjának megismétlésére, a bajnokság veretlen megnyerésére hajtó bajorok ellen.

NÉMET BUNDESLIGA
18. FORDULÓ, szombati mérkőzés
18.30: RB Leipzig–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Bayern München1715266–13+5347
  2. Borussia Dortmund17106132–15+1736
  3. RB Leipzig16102432–19+1332
  4. Stuttgart17102532–25+732
  5. Hoffenheim1693434–21+1330
  6. Bayer Leverkusen1692534–24+1029
  7. Eintracht Frankfurt1775535–36–126
  8. Freiburg1765627–29–223
  9. Union Berlin1765623–26–323
10. Mönchengladbach1754823–29–619
11. Wolfsburg1753926–37–1118
12. 1. FC Köln1745825–29–417
13. Werder Bremen1645718–31–1317
14. Hamburg1644817–27–1016
15. Augsburg17431018–33–1515
16. Mainz1726917–29–1212
17. St. Pauli16331014–28–1412
18. Heidenheim17331116–38–2212

 

 

