Bundesliga: a Bayernre is veszélyesek lehetnek a lipcsei pontrúgások

A Freiburg legyőzésével kezdte szerdán a Bundesliga tavaszi szezonját és hangolt a Bayern München elleni szombati rangadóra az RB Leipzig (előzőleg a St. Pauli elleni bajnokiját elhalasztották a zord időjárás miatt). Az első gólt Willi Orbán szerezte, majd ugyancsak fejjel talált be Romulo Cardoso. Azért is volt feltűnő a két fejes gól, mert a lipcseiek az egész ősszel csak kétszer találtak be fejjel.

„Az edzéseken sokat dolgozunk a rögzített helyzeteken. Több eshetőségre is részletesen felkészülünk, és megpróbáljuk a lehető legjobb helyzetbe hozni a játékosokat – mondta a 2–0-ra megnyert találkozó utáni sajtótájékoztatón Ole Werner, az RBL vezetőedzője, majd hozzátette: – Türelmesek és koncentráltak maradtunk, a kilencven perc alatt nem engedtünk helyzetet ellenfelünknek, ami jelentős fegyvertény.”

Willi Orbán is megszólalt a klub honlapján: „A szünetben arról beszélgettünk, egy jó szöglet- vagy szabadrúgás megoldást jelenthet arra, hogy elmozduljunk a holtpontról. Nagyon jó beadást kaptam David Raumtól. Még a kupa első fordulójában szereztem gólt ebben az idényben, itt volt az ideje, hogy betaláljak a Bundesligában is. Az olyan játékosok, mint Yan Diomande és Antonio Nusa aranyat érnek a támadósorban, különösen olyan csapattal szemben, mint a Freiburg, amely nem enged sok teret a pályán.”