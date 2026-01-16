„Minden el van rendezve” – Slot már nem foglalkozik Szoboszlai hétvégi hibájával

– Azt mondta, beszél majd Szoboszlai Dominikkel a Barnsley elleni kupamérkőzés után. Beszélt vele?

– Igen, beszéltem Dominikkel a kupameccs után, minden el van rendezve. Volt egy kevésbé szerencsés megoldása, miközben ragyogó megmozdulásokat láthattunk tőle: lőtt egy nagyszerű gólt, adott egy hihetetlen passzt Florian Wirtznek.

– És mi a helyzet Kerkez Milossal? Az Arsenal ellen kiválóan játszott, majd pihenhetett az FA-kupában. Visszateszi a kezdőbe, főleg annak fényében, hogy most Andy Robertson helyzete is érdekes?

– Meglátjuk, hogy kezd-e, a játékosok ma tudják meg, hogy milyen csapattal állunk ki. Robertson azt mondta, hogy játszani szeretne és szüksége van meccsekre, de nemcsak ők ketten járnak ebben a cipőben. Én már tudom, ki fog játszani, a játékosok pedig ma tudják meg.

MI HANGZOTT MÉG EL A SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN?

A holland szakember elmondta, hogy az eddig az Afrikai Nemzetek Kupája miatt hiányzó Mohamed Szalah – aki a torna szombati bronzmeccse után csatlakozik klubcsapatához – a Liverpool jövő heti, Marseille elleni BL-mérkőzésén akár már játszhat is, ha a játékos erőnléte megengedi.

„Szalah a következő héten tér vissza, kapcsolatban vagyunk vele. Van egy fontos meccse szombaton, utána csatlakozik a csapathoz. Természetesen a Marseille elleni meccsről is beszélünk vele” – mondta Slot.

Conor Bradley sérülésével kapcsolatban Slot elmondta, hogy a klubon belül „konszenzus van” a helyzettel kapcsolatban, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy igazolnak valakit az északír védő poszjára.

A holland szakember elmondása szerint Andy Robertson (aki a napokban arról nyilatkozott, hogy több játékpercet szeretne) „rendkívül éretten” kezeli a helyzetét, s a többiek is példát vehetnének az akarásáról. Slot hozzátette, hogy az egyensúlyt igyekszik elérni csapata játékában, megjegyezve, hogy 11 veretlen meccs helyett egy 11 mérkőzéses győzelmi sorozat lenne az ideális. (M. B.)