„Minden el van rendezve” – Slot már nem foglalkozik Szoboszlai hétvégi hibájával

GYENGE BALÁZSGYENGE BALÁZS
• Liverpool
2026.01.16. 11:08
Arne Slot (Fotó: Getty Images)
Liverpool Mohamed Szalah Szoboszlai Dominik Arne Slot Kerkez Milos
Lapunk kérdéseire is válaszolt a szombati, Burnley elleni bajnokit megelőző sajtótájékoztatón Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője, aki beszélt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos helyzetéről is.

– Azt mondta, beszél majd Szoboszlai Dominikkel a Barnsley elleni kupamérkőzés után. Beszélt vele?
– Igen, beszéltem Dominikkel a kupameccs után, minden el van rendezve. Volt egy kevésbé szerencsés megoldása, miközben ragyogó megmozdulásokat láthattunk tőle: lőtt egy nagyszerű gólt, adott egy hihetetlen passzt Florian Wirtznek.

– És mi a helyzet Kerkez Milossal? Az Arsenal ellen kiválóan játszott, majd pihenhetett az FA-kupában. Visszateszi a kezdőbe, főleg annak fényében, hogy most Andy Robertson helyzete is érdekes?
– Meglátjuk, hogy kezd-e, a játékosok ma tudják meg, hogy milyen csapattal állunk ki. Robertson azt mondta, hogy játszani szeretne és szüksége van meccsekre, de nemcsak ők ketten járnak ebben a cipőben. Én már tudom, ki fog játszani, a játékosok pedig ma tudják meg.

MI HANGZOTT MÉG EL A SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN?
A holland szakember elmondta, hogy az eddig az Afrikai Nemzetek Kupája miatt hiányzó Mohamed Szalah – aki a torna szombati bronzmeccse után csatlakozik klubcsapatához – a Liverpool jövő heti, Marseille elleni BL-mérkőzésén akár már játszhat is, ha a játékos erőnléte megengedi.

„Szalah a következő héten tér vissza, kapcsolatban vagyunk vele. Van egy fontos meccse szombaton, utána csatlakozik a csapathoz. Természetesen a Marseille elleni meccsről is beszélünk vele” – mondta Slot.

Conor Bradley sérülésével kapcsolatban Slot elmondta, hogy a klubon belül „konszenzus van” a helyzettel kapcsolatban, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy igazolnak valakit az északír védő poszjára. 

A holland szakember elmondása szerint Andy Robertson (aki a napokban arról nyilatkozott, hogy több játékpercet szeretne) „rendkívül éretten” kezeli a helyzetét, s a többiek is példát vehetnének az akarásáról. Slot hozzátette, hogy az egyensúlyt igyekszik elérni csapata játékában, megjegyezve, hogy 11 veretlen meccs helyett egy 11 mérkőzéses győzelmi sorozat lenne az ideális. (M. B.)

Angol labdarúgás
18 órája

Dupla Tízes: ilyen Liverpoolban élni Szoboszlai Dominikék körül 

Helyszíni tudósítónk, Gyenge Balázs liverpooli élményeit osztotta meg, majd Arne Slot csapatának játékát és jelenlegi helyzetét is elemeztük.

ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
Szombat, január 17.
13.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1)
16.00: Chelsea–Brentford (Tv: Match4)
16.00: Leeds United–Fulham
16.00: Liverpool–Burnley (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Crystal Palace
16.00: Tottenham Hotspur–West Ham United
18.30: Nottingham Forest–Arsenal (Tv: Spíler1)

Vasárnap, január 18.
15.00: Wolverhampton Wanderers–Newcastle United (Tv: Spíler1)
17.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)

Hétfő, január 19.
21.00: Brighton–Bournemouth (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal21154240–14+2649
  2. Manchester City21134445–19+2643
  3. Aston Villa21134433–24+943
  4. Liverpool21105632–28+435
  5. Brentford21103835–28+733
  6. Newcastle2195732–27+532
  7. Manchester United2188536–32+432
  8. Chelsea2187634–24+1031
  9. Fulham2194830–30031
10. Sunderland2179521–22–130
11. Brighton & Hove Albion2178631–28+329
12. Everton2185823–25–229
13. Crystal Palace2177722–23–128
14. Tottenham2176830–27+327
15. Bournemouth2168734–40–626
16. Leeds United2157929–37–822
17. Nottingham Forest21631221–34–1321
18. West Ham21351322–43–2114
19. Burnley21341422–41–1913
20. Wolverhampton21141615–41–267

 

