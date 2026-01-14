Galló Vilmos gólt ütött, gólpasszt adott a finn jégkorongligában
Galló Vilmos góljának és gólpasszának is köszönhetően a KooKoo 6–1-re győzött az IFK Helsinki otthonában a finn jégkorongliga szerdai játéknapján.
Galló a 24. percben talált be, ezzel lett 2–0. A válogatott csatárnak, aki a szezonban eddig 37 találkozón szerepelt, ez volt a 9. gólja, 19. gólpassza és a 28. pontja.
A KooKoo a negyedik helyen a tabellán.
(MTI)
Legfrissebb hírek
Még a legjobb hatba is becsúszhat a Volán
Jégkorong
Tegnap, 18:51
Ezek is érdekelhetik