Galló Vilmos gólt ütött, gólpasszt adott a finn jégkorongligában

2026.01.14. 20:31
Fotó: Facebook/KooKoo
jégkorong KooKoo Galló Vilmos
Galló Vilmos góljának és gólpasszának is köszönhetően a KooKoo 6–1-re győzött az IFK Helsinki otthonában a finn jégkorongliga szerdai játéknapján.

 

Galló a 24. percben talált be, ezzel lett 2–0. A válogatott csatárnak, aki a szezonban eddig 37 találkozón szerepelt, ez volt a 9. gólja, 19. gólpassza és a 28. pontja.

A KooKoo a negyedik helyen a tabellán.

(MTI)

 

