Eredménytelennek nyilvánították a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot

2026.01.16. 10:47
Közgyűlés Székesfehérváron (Fotó: Cser-Palkovics András/Facebook)
Eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatról szóló előterjesztést Székesfehérvár önkormányzatának közgyűlése pénteki rendkívüli, zárt ülésén.

Az ülést követően Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester a médiának úgy nyilatkozott: nem azért nyilvánították eredménytelennek a pályázatot, mert nem voltak érdeklődők, hanem azért, hogy akár a pályázatot benyújtó két érdeklődővel, akár pedig az azóta érkező hazai és nemzetközi érdeklődőkkel tovább folytathassák az egyeztetéseket.

A tárgyalásokat követően tavasszal egyfordulós pályázatot írnak ki – tette hozzá a polgármester.

Cser-Palkovics András hangsúlyozta: van befektetői érdeklődés a Fehérvár FC Kft. iránt továbbra is mind külföldről, mind Magyarországról. Most arra kapták meg a felhatalmazást a közgyűléstől, hogy folytathassák velük az egyeztetéseket.

Közölte: ezzel párhuzamosan felhatalmazták a Fehérvár FC Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2026–2027-es bajnoki idényre való licencet benyújtsa.

Ehhez a stadion használatát is garantálta az önkormányzat a zárt ülésen, továbbá kimondta, hogy ha végül nem lenne befektető, aki tőkével, tulajdonosi szerepvállalással biztosítja a klub működését, akkor az önkormányzat 125 millió forintot biztosít 2026-ban a klub számára. Azért csak ennyit, mert a Fehérvár FC működésében jelentős tartalékot képzett – tette hozzá a polgármester.

 

