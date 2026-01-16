„Messi annyit kereshetne, amennyit csak akar, ameddig jónak látja” – állítja az Al-Ittihad elnöke

A jelenleg Karim Benzemát foglalkoztató klub vezetője nem először próbálkozik a világbajnok argentin megszerzésével, 2023-ban évi 400 millió eurós fizetéssel próbálta meggyőzni a jelenleg az Inter Miamiban játszó támadót. A jelek szerint Al-Haili azóta sem tett le Messi megszerzéséről.

„Ha Messi elfogadná, hogy az Al-Ittihadban játsszon, annyit kereshetne, amennyit csak akar, ameddig jónak látja, akár élete végéig is” – idézi a klubelnököt a Marca. Al-Haili további részleteket is elárult a 2023-as ajánlattételről.

„Igen, beszéltem vele, amikor lejárt a szerződése a PSG-nél. Összesen 1.4 milliárd eurót ajánlottam neki (tehát 3.5 éves lett volna a kontraktus, ha évi 400 milliós Messi fizetése – a szerk.), de visszautasította, mondván, a család fontosabb a pénzél. Ezt tisztelem benne, ezzel együtt az Al-Ittihad ajtaja mindig nyitva lesz előtte, bármikor idejöhet” – fogalmazott a klubelnök.

Mint ismert, Messi – aki évente több mint 20 millió dollárt keres az Egyesült Államokban – tavaly októberben 2028 végéig hosszabbította meg szerződését az Inter Miamival, így vélhetően a közeljövőben nem láthatjuk a világbajnok klasszist a szaúdi klub mezében.