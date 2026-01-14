Röplabda: zadari déja vu és újabb Eb-kijutás az U18-as lányoktól

Mint arról beszámoltunk, a döntőben kétszettes hátrányból legyőzve a házigazda horvátokat, az U18-as leány röplabda-röplabda megnyerte selejtezőcsoportját Zadarban, és kijutott egyenes ágon a nyári korosztályos Európa-bajnokságra. Kőnig Gábor csapata veretlenül, négy győzelemmel abszolválta a selejtezőtornát, sorrendben a luxemburgiakat, a cseheket, a szlovákokat és a hazai pályán szereplő horvátokat felülmúlva. Ráadásul a mostani siker nagyon hasonló módon született meg, mint amikor tavaly januárban az U16-osok lettek aranyérmesek, ugyanúgy a fináléban 3:2-re legyőzve a horvátokat Zadarban.

Igazi déja vu-érzés fogott el a győzelmünk kapcsán, mert tényleg sok tekintetben a tavalyira emlékeztetett

– mondta Kőnig Gábor szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Ráadásul napra pontosan egy év telt a két Eb-kijutásunk között, és az utolsó meccsen a horvátok személyében az ellenfél, a végeredmény és a helyszín is azonos volt az egy esztendővel korábbival.

Nyilván, a finálé lefolyása ezúttal másképpen alakult, és 0:2-ről álltunk fel, ami valódi hősies tett volt a lányoktól. Ez a fordítás megmutatta a csapat tartását és lelki erejét.

Úgy érzem, nem a megfelelő mentalitással kezdtük el a döntőt, emiatt ment el az első két szett, de aztán tudtunk ezen változtatni, összeszedtük magunkat, lassanként sikerült átvenni az irányítást, és a magunk javára fordítani a sorsdöntő találkozót.

Ahogy a tavalyi, úgy az idei aranyérmünk is csodaszerű,

és azt hiszem, ez nemcsak nekünk, hanem a magyar női röplabdasport egésze számára óriási eredmény. Bár a fizikai paraméterekben ezúttal sem mi voltunk a legjobbak, a legnagyobbak, de ezt a hátrányunkat a technikai képzettséggel, a megfelelő felkészítéssel, a mentalitással és a kohézióval kompenzálni tudtuk."

Az U18-as leány Európa-bajnokságot július 1. és 12. között a lettországi Rigában és a litvániai Alytusban rendezik meg. Érdekesség, hogy miközben a 2010-es években mindössze egyetlen U18-as Eb-re tudtak kijutni a magyar lányok, addig a mostani immár sorozatban a harmadik sikeres kvalifikáció lett.

Büszkeséggel tölt el és igazán jó érzés belegondolni, hogy a tavaszi második selejtezős kört ismét kihagyhatjuk, és mostantól már nyugodtan készülhetünk a nyári Eb-re.

Egyelőre nehéz megmondani, hogy mire lehetünk képesek a kontinenstornán, nem is szeretnék még jóslásokba bocsátkozni, és konkrét helyezéseket említeni, mert sokkal fontosabb, hogy majd milyen játékképet mutatunk. Ugyanakkor, ha a legjobbunkat nyújtjuk, akkor bármelyik nálunk magasabban jegyzett csapatnak is képesek vagyunk megnehezíteni a dolgát."

U18-AS LEÁNY EB-SELEJTEZŐTORNA, ZADAR (HORVÁTORSZÁG)

Csoportmeccsek:

Magyarország–Luxemburg 3:0

Magyarország–Csehország 3:1

Elődöntő:

Magyarország–Szlovákia 3:2

Döntő:

Magyarország–Horvátország 3:2



Az U18-as leányválogatott kerete: Ilonka-Kalla Sára, Szalay Szonja, Kőmíves Eszter Anna (BRSE), Hoó Petra (DVTK), Szabados Emma, (UTE), Diósi Petra Sophie, Sándor Nóra, Zsombók Eszter, Dibusz Viktória, Vértes Luca, Bite Adél, Zsombók Anna, Kecskés Dóra, Sánta Laura (Vasas), Kristóf Kata (Szent Benedek RA)



A selejtezőtorna MVP-jének Sánta Laurát választották meg.

