Kosárlabda: Bartik Zalán jól bírja a háromfrontos terhelést Körmenden

2026.01.15. 18:07
A körmendiek 17 éves kosárlabdázója, Bartik Zalán remekel az U21-es és az U19-es bajnokságban is, illetve egyre nagyobb szerephez jut már az NB I/A-csoportban is.

Újabb saját nevelésű kiemelkedő tehetség bontogatja szárnyait az Egis Körmend felnőtt férfi kosárlabdacsapatában az élvonalban. A 2008-as születésű Bartik Zalán már az előző évadban bemutatkozhatott a vasiaknál az NB I/A-csoportban, azonban akkor még csak minimális szerep jutott neki a „nagyok” között, ehhez képest az elmúlt időszakban egyre több játéklehetőséget kap, így például az NKA Universitas Pécs ellen 8 pontja, 2 szerzett labdája és 1 gólpassza volt 26 játékperc alatt.

Ezzel az U18-as korosztályból jelenleg ő az egyetlen, aki már rendszeresen pályára lép az első osztályban.

„Kicsit nyögvenyelősen indult a szezonom ősszel, mert az elején bokasérüléssel bajlódtam, amiből nehezen jöttem ki. Amióta viszont visszatértem, remek formában érzem magam, jól is megy a játék, és úgy érzem, hasznos tagja tudok lenni a csapatnak – mondta a korosztályos válogatott irányító-hátvéd az Utánpótlássportnak. – Természetesen, hatalmas megtiszteltetés és igazán felemelő érzés, hogy ilyen fiatalon már a nagycsapatban szerepelhetek.

Az, hogy ez számomra már ilyen hamar megadathat a karrieremben, korántsem hittem volna, de nagyon élvezem; tényleg fantasztikus élmény ilyen közegben dolgozni és napról napra fejlődni. Azt tudni kell, hogy a felnőttcsapatunknál az elmúlt időszakban megszaparodtak a sérülések, és annak is volt köszönhető, hogy hirtelen több szerepet kaptam.

Az mindenképpen pozitív visszajelzés számomra, hogy a vezetőedző – a fiatal korom ellenére is – bízik bennem, és rendre kapok játékperceket a szakmai stábtól."

Bartik Zalán Forrás: Egis Körmend

Mindeközben Zalán az U21-es és az U19-es bajnokságban oszlopos tagja és legeredményesebbje a Körmend korosztályos csapatának. Az idősebbek között 16,7, míg a saját korosztályában, a juniorok mezőnyében 21 pontot átlagol meccsenként.

Nincs egyszerű dolgom, mert a kortársaimmal csak a meccseken találkozom, egyébként kizárólag a nagycsapattal készülök a mindennapokban. Ami a célokat illeti: az U21-esekkel szeretnénk a top hatban zárni az alapszakaszt, és küzdeni az országos döntőbe jutásért, míg az U19-esekkel a B-döntő elérése lehet reális cél. Emellett pedig a felnőtteknél szeretnék minél több játéklehetőséget kivívni magamnak."

A 17 éves ígéret 2024-ben az U16-os, illetve tavaly fiatalabbként az U18-as válogatottban is ott lehetett a korosztály B-divíziós Európa-bajnokságon.

„Nyilván, az is nagy célom, hogy idén ismételten beverekedjem magam az Eb-keretbe, és sorozatban a harmadik nyáron képviselhessem a magyar színeket kontinenstornán."

(Kiemelt képet készítette: Wölfinger Béla/Sopron KC)

