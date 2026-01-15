Vívás: az ob után még fontos válogatóverseny vár a junior kardozókra

Ezen a hétvégén az UTE vívócsarnoka ad otthon a junior kardozók országos bajnokságának, melyen ezúttal is színvonalas, kiélezett küzdelmekre számíthatunk.

Februárban a grúz fővárosban, Tbilisziben rendezik a korosztály Európa-bajnokságát, így a kontinensviadal már egyre nagyobb fókuszba kerül, és ezen a helyszínen lesz még e hónap végén a junior kardozó lányok számára egy világkupaverseny, amely minden bizonnyal véglegesíti az Eb-n induló négy fős válogatott névsorát. A fiúknak ugyanebben az időpontban a lengyelországi Plovdivban rendezik meg a harmadik, egyben utolsó, válogatásba is beleszámító világkupájukat hasonló téttel.

Bár a nemzetközi megméretéseken való jó szereplés a hazai ranglistákon több pontot kínál az itthoni a viadalokkal szemben, azért a presztízzsel bíró országos bajnoki címmel is feljebb lehet jutni a lajstromon.

A junior kardozó lányok ranglistáján jelenleg

Domonkos Emese, Kónya Csenge, Komjáthy Boglárka és Rácz Brigitta

az első négy sorrendje. Utóbbi két ígéret egy korosztállyal fiatalabbként, kadétként szerepel a legjobbak között. Az Egyesült Államokban tanuló, korábbi kadét világ- és Európa-bajnok Domonkos az évadban két világkupán is nyolc között volt, Budapesten bronzérmes, Taskentben hatodik lett. A Svédországban élő Kónya pedig a magyar fővárosban szerzett ezüstérmével gyűjtött jelentős mennyiségű ranglistapontot. A tavaly serdülőként kadét Eb-bronzérmet kiérdemlő Komjáthy a taskenti vk-n végzett harmadikként. A válogatott helyekért a harc nagynak ígérkezik a világversenyek előtti hajrában, hiszen olyan kiválóságok is szeretnének ott lenni a nemzeti csapatban, mint a jelenleg ötödik, korábbi kadét-vb-győztes Csonka Dorottya.

Domonkos Emese vezeti a junior kardozó lányok hazai ranglistáját Forrás: MVSZ

A junior kardozó fiúk

Vajda Oszkár, Szalai Zalán, Papp Zsadány, Berkeszi Dániel

sorrendben várják az országos bajnokságot. Vajdának és Szalainak jól sikerültek az évadbeli világkupák. Előbbi Dormagenben második, Taskentben ötödik lett, utóbbinak ugyanez a két viadal harmadik és nyolcadik hellyel végződött. Papp pedig az itthoni megméretéseken gyűjtögette szorgosan a pontokat. A három juniorválogatóból kettőt megnyert, egyen második lett, továbbá a felnőttek között is sikerült Magyar-kupa-fordulón a dobogó tetejére állnia. Izgalmak itt is várhatóak a közeljövőben, hiszen a negyedik és a nyolcadik helyezett vívót kicsivel több mint kétszáz pont választja el egymástól, és ez a különbség akár egy országos bajnokságon is eltüntethető.

Tavaly Péch Kornél és Kovács Zsanett nyerte a junior kardozók ob-ját. Ők ebben az idényben már kiöregedtek a korosztályból, így címvédéssel nem számolhatunk.

(Kiemelt képünkön: Vajda Oszkár Forrás: MVSZ)