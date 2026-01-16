Nemzeti Sportrádió

Schmidt Ádám: A Sportoló nemzet tanév valós élményekkel küzd a virtuális világ ellen

2026.01.16. 08:57
Schmidt Ádám (Fotó: MTI/Illyés Tibor, archív)
sportoló nemzet program sportoló nemzet tanév Schmidt Ádám
A Sportoló nemzet tanév valós élményeket kínálva küzd és mutat alternatívát a virtuális világgal szemben – mondta a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára csütörtökön Egerben, sajtótájékoztatón.

Ma már a kisiskolás korosztály életében is egyre nagyobb teret nyernek az elektronikus eszközökről. A Sportoló nemzet tanév programjai azért küzdenek, hogy a gyerekek ennek ellenére ne a virtuális térben éljék életüket, inkább legyenek részesei hús-vér közösségeknek, ismerkedjenek együtt, küzdjenek egymásért, és közben „izzadjanak”. E pedig tanulják meg, mit jelent nyerni és veszíteni, mindketten lelkileg feldolgozni, majd mindezt építsék be mindennapi életükbe – közölte Schmidt Ádám.

A 2025–2026-os köznevelési tanév a Belügyminisztérium és a Klebelsberg Központ támogatásával a Sportoló nemzet tanév elnevezést kapta. A programok célja, hogy a fiatalok minél aktívabb életet éljenek és sportoljanak – tette hozzá. A kezdeményezéssel bejárták az országot, így a program híre a promóciós felületek látogatóival együtt egymillió emberhez jutott el. Szeretnék tovább növelni a program ismertségét, kiemelten a fiatalok körében. Fontos, hogy minél több fiatal kapjon kedvet a rendszeres testmozgáshoz a kezdeményezésnek és a résztvevő sikeres magyarsportolóknakfolyamat – közölte Schmidt Ádám.

Az általános iskolák alsó tagozatosai a legfőbb célcsoport, mert ez a legjobban formálható korosztály. Bennük még könnyebben kialakítható a sportok iránti, akár életre szóló kötődés, amelyhez a helyszínt és a körülményeket a programba bevont helyi sportegyesületek hivatottak – mondta az államtitkár.

 

