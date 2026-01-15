Csütörtöki sportműsor: kezdődik a férfi kézilabda Európa-bajnokság
JANUÁR 15., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI
Puskás Akadémia–FC Slovan Liberec (cseh)
14.00: DVTK–Wolfsberger AC (osztrák)
14.00: Ferencváros–FC Midtjylland (dán)
15.00: DVSC–OFK Beograd (szerb)
NÉMET BUNDESLIGA
17. FORDULÓ
20.30: Augsburg–Union Berlin (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
16. FORDULÓ, PÓTOLT MÉRKŐZÉSEK
18.30: Hellas Verona–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Como–Milan (Tv: Match4)
SPANYOL KIRÁLY-KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Burgos (II.)–Valencia
21.00: Racing Santander (II.)–Barcelona (Tv: Sport2)
FUTSAL
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Magyarország–Szerbia, Budapest (Dr. Koltai Jenő Sportközpont) (Tv: Duna World)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
17.00: Bahrein Darts Masters, 1. nap (Tv: Sport1)
GOLF
PGA Tour
1.00: Hawaiian Open, 1. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
U18-AS VILÁGBAJNOKSÁG, NŐK
Negyeddöntő
22.00: Egyesült Államok–Magyarország, Kanada (Tv: Sport1)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
A-CSOPORT (HERNING)
18.00: Spanyolország–Szerbia (Tv: M4 Sport)
20.30: Németország–Ausztria (Tv: M4 Sport)
C-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Franciaország–Csehország
20.30: Norvégia–Ukrajna
KOSÁRLABDA
NB I, FÉRFIAK
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
NŐI EURÓPA-KUPA, NYOLCADDÖNTŐ
1. MÉRKŐZÉS
18.30: Athinaikosz (görög)–Sopron Basket
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ
17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Virtus Bologna (olasz)
18.30: Anadolu Efes (török)–Baskonia (spanyol)
19.30: Bayern München (német)–Panathinaikosz (görög)
20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Zalgiris Kaunas (litván)
20.30: Milan (olasz)–Crvena zvezda (szerb)
20.45: Paris Basketball (francia)–Monaco (francia)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1008 (Tv: Sport2)
MŰKORCSOLYA
Európa-bajnokság, Sheffield
14.15: férfi rövid program
20.00: páros kűr (Tv: M4 Sport)
RÖPLABDA
Férfi Közép-európai Liga, alapszakasz
18.00: HAOK Mladost Zagreb (horvát)–MÁV Előre Foxconn, Zágráb
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: Swissten Dág KSE–MAFC
SZNÚKER
14.00: Masters, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
20.00: Masters, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 250-es és WTA 500-as torna, Adelaide
1.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
ATP 250-es torna, Auckland
1.00: egyes, elődöntő; páros, döntő
WTA 250-es torna, Hobart
3.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
TEREPRALI
Dakar rali, 11. szakasz, Bisa–Al-Henakija (347 km)
TÉLI SPORTOK
Sífutás
13.00: világkupa, sprint, Courchevel (Tv: Eurosport2)
Sílövészet
14.15: világkupa, férfiak, váltó, Ruhpolding (Tv: Eurosport2)
VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
B-CSOPORT
18.00: Szlovénia–Grúzia
20.30: Görögország–Horvátország
D-CSOPORT
12.45: Törökország–Szlovákia
15.15: Románia–Olaszország
NŐI EURÓPA-BAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Magyarország–Egyesült Államok, Szolnok
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Edzősors… amikor a klub csak a játékosok mellett áll ki
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Tóth Alex lehetséges átigazolása
9.00: A vonalban: Pálinger Katalin. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: A magyar férfi kézilabda-válogatott eddigi 60 világeseménye
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 – kézilabda-magazin
14.00: Dupla tízes
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Vívás, a férfi kardválogatott az Év csapata az egyéni sportágakban, vendég: Rabb Krisztián
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Kis Tamás, L. Pap István, Székely Dávid
17.00: Rövid pályás gyorskorcsolya, pénteken kezdődik az Európa-bajnokság
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Futsal és férfi kézilabda Eb előtt
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Futsal, élő közvetítés a Magyarország–Szerbia Eb-felkészülési mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Szabó Bence. Kézilabda, élő közvetítés a Szerbia–Spanyolország férfi Eb-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György
19.45: Vízilabda, beszélgetés az Év edzőjének választott Nyéki Balázzsal
20.30: Kézilabda, élő közvetítés a Németország–Ausztria férfi Eb-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág