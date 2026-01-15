Csütörtöki sportműsor: kezdődik a férfi kézilabda Európa-bajnokság

JANUÁR 15., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEI

Puskás Akadémia–FC Slovan Liberec (cseh)

14.00: DVTK–Wolfsberger AC (osztrák)

14.00: Ferencváros–FC Midtjylland (dán)

15.00: DVSC–OFK Beograd (szerb)

NÉMET BUNDESLIGA

17. FORDULÓ

20.30: Augsburg–Union Berlin (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ, PÓTOLT MÉRKŐZÉSEK

18.30: Hellas Verona–Bologna (Tv: Match4)

20.45: Como–Milan (Tv: Match4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

21.00: Burgos (II.)–Valencia

21.00: Racing Santander (II.)–Barcelona (Tv: Sport2)

FUTSAL

FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Magyarország–Szerbia, Budapest (Dr. Koltai Jenő Sportközpont) (Tv: Duna World)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

17.00: Bahrein Darts Masters, 1. nap (Tv: Sport1)

GOLF

PGA Tour

1.00: Hawaiian Open, 1. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

U18-AS VILÁGBAJNOKSÁG, NŐK

Negyeddöntő

22.00: Egyesült Államok–Magyarország, Kanada (Tv: Sport1)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT (HERNING)

18.00: Spanyolország–Szerbia (Tv: M4 Sport)

20.30: Németország–Ausztria (Tv: M4 Sport)

C-CSOPORT (FORNEBU)

18.00: Franciaország–Csehország

20.30: Norvégia–Ukrajna

KOSÁRLABDA

NB I, FÉRFIAK

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

NŐI EURÓPA-KUPA, NYOLCADDÖNTŐ

1. MÉRKŐZÉS

18.30: Athinaikosz (görög)–Sopron Basket

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 22. FORDULÓ

17.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Virtus Bologna (olasz)

18.30: Anadolu Efes (török)–Baskonia (spanyol)

19.30: Bayern München (német)–Panathinaikosz (görög)

20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Zalgiris Kaunas (litván)

20.30: Milan (olasz)–Crvena zvezda (szerb)

20.45: Paris Basketball (francia)–Monaco (francia)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1008 (Tv: Sport2)

MŰKORCSOLYA

Európa-bajnokság, Sheffield

14.15: férfi rövid program

20.00: páros kűr (Tv: M4 Sport)

RÖPLABDA

Férfi Közép-európai Liga, alapszakasz

18.00: HAOK Mladost Zagreb (horvát)–MÁV Előre Foxconn, Zágráb

Férfi Extraliga, alapszakasz

20.00: Swissten Dág KSE–MAFC

SZNÚKER

14.00: Masters, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

20.00: Masters, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 250-es és WTA 500-as torna, Adelaide

1.30: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

ATP 250-es torna, Auckland

1.00: egyes, elődöntő; páros, döntő

WTA 250-es torna, Hobart

3.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

TEREPRALI

Dakar rali, 11. szakasz, Bisa–Al-Henakija (347 km)

TÉLI SPORTOK

Sífutás

13.00: világkupa, sprint, Courchevel (Tv: Eurosport2)

Sílövészet

14.15: világkupa, férfiak, váltó, Ruhpolding (Tv: Eurosport2)

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

B-CSOPORT

18.00: Szlovénia–Grúzia

20.30: Görögország–Horvátország

D-CSOPORT

12.45: Törökország–Szlovákia

15.15: Románia–Olaszország

NŐI EURÓPA-BAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Magyarország–Egyesült Államok, Szolnok

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Edzősors… amikor a klub csak a játékosok mellett áll ki

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Tóth Alex lehetséges átigazolása

9.00: A vonalban: Pálinger Katalin. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: A magyar férfi kézilabda-válogatott eddigi 60 világeseménye

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.00: Dupla tízes

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Vívás, a férfi kardválogatott az Év csapata az egyéni sportágakban, vendég: Rabb Krisztián

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Kis Tamás, L. Pap István, Székely Dávid

17.00: Rövid pályás gyorskorcsolya, pénteken kezdődik az Európa-bajnokság

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Futsal és férfi kézilabda Eb előtt

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Futsal, élő közvetítés a Magyarország–Szerbia Eb-felkészülési mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, Szabó Bence. Kézilabda, élő közvetítés a Szerbia–Spanyolország férfi Eb-mérkőzésről. Kommentátor: Jó András. Szakértő: Marosán György

19.45: Vízilabda, beszélgetés az Év edzőjének választott Nyéki Balázzsal

20.30: Kézilabda, élő közvetítés a Németország–Ausztria férfi Eb-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág