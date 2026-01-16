Chema Rodríguez: Mindig is csapatként értünk el sikereket

HANUSZ EGON: A BEMELEGÍTŐ FOCINÁL MÁR ÉN IS AZ ÖREGEK CSAPATÁBAN JÁTSZOM… Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport – Lékai Máté visszavonulása után valószínűleg több szerepet kap. Hogyan készül rá?

– Nem mondanám, hogy nagyobb teher lett rajtam, talán valamivel még egyszerűbb is a helyzet, mert tudom, szerepet kapok és játszom, próbálok mentálisan is készülni a mérkőzésekre – válaszolta Hanusz Egon. – Egyértelműen Fazekas Gergő a válogatott első számú irányítója, és mögöttem ott van Lukács Péter is, aki hétről hétre nagyon jól teljesít a norvég bajnokságban, rengeteget fejlődött. Bízom benne, hogy így hárman meg tudjuk oldani a feladatot. – A légiósévek alatt miben lépett előre, amivel a legjobban tudja segíteni a nemzeti csapatot?

– Van már alaprutinom, könnyebben meg tudom oldani azokat a szituációkat, amikor kell egy kis plusz, amikor megérzem, hogy gólt tudunk szerezni egy-egy helyzetből. És nyugodtabb is vagyok, mint korábban. – Miből érzi, hogy már a rutinosabbak közé tartozik a keretben?

– Fiatalos társaság jött össze, és kicsit furcsa, hogy a bemelegítő focinál már én is az öregek csapatában játszom… A fiatalság gyorsabb kézilabdát is jelent, amit most, hogy nincs velünk Bánhidi Bence, muszáj lesz kamatoztatnunk. Rosta Miki és Papp Tomi is jobb a védők mögötti, labda nélküli mozgásban, mint a statikus zárásokban és blokkokban. – Hogyan készültek a lengyelek elleni rajtra?

– Próbálunk összpontosítani, mert tudjuk, hogy az egyik legfontosabb mérkőzés lesz, sőt, ki tudja, talán a legfontosabb. A lengyeleknek magas és erős játékosaik vannak, akik ügyesek, még ha sokan nem is ismerik őket. Nehéz volt ellenük készülni, mert nem sok mérkőzésüket láttuk, de azért így is fel tudtunk csipegetni információkat. Vannak köztünk, akik a lengyel bajnokságban szerepelnek, ők is hasznos információkkal szolgáltak az ellenfélről.

„Nem könnyű helyzet, amikor a világ legjobb beállója esik ki a csapatodból, de szerencsénk van abból a szempontból, hogy az egyéni képességek ugyan fontos szerepet töltöttek be, mindig is csapatként értünk el sikereket – mondta Chema Rodríguez szövetségi kapitány a svédországi Kristianstadban a Nemzeti Sportnak, utalva arra, hogy csapatkapitány Bánhidi Bence végül nem tartott az együttessel a tornára. – Bence nélkül is jól felkészülünk, készen állunk. Ne feledjük, hogy van egy másik kitűnő beállónk, Rosta Miklós, aki szintén a világ legjobbjai közé tartozik, de természetesen változtatnunk kell a taktikán, több dolgon kellett variálnunk, és készültünk új elemekkel is. Sok tervünk van Bánhidi pótlására, Rosta mellett ott van Sipos Adrián és Papp Tamás, nyitott vagyok az új megoldásokra, Sipos például olykor ugyanúgy szerepet kaphat a támadásokban, mint mondjuk a bal oldalon Ligetvári Patrik, holott eredetileg mindketten inkább védekeznek.”

A spanyol szakember hozzátette, ezzel a lehetőséggel azért érdemes óvatosan bánni, nehogy gyengüljön miatta a védelem, a hátsó alakzat ugyanis mindig is kulcsszerepet játszott a magyar válogatott eredményességében. A csapat érdeke most az, hogy Sipos és Ligetvári százszázalékosan a védekezésre összpontosítson, már a lengyelek elleni, péntek esti első csoportmérkőzésünkön is, akiket Chema honfitársa és barátja, Jota González irányít, s akit az egyik legjobb edzőnek tart a világon.

Mindig az Eb-t várom az olimpia mellett a legjobban a nagy tornák közül, mert itt láthatjuk a legjobb kézilabdát. Még a legerősebb csapatoknak is egyre nagyobb kihívást jelent ez a viadal. Már egy cseh vagy olasz válogatottat sem lehet leírni, a mezőny nagy része jól játszik. Dánia kimagaslik, és ez szerintem a jövőben is így lesz, mert fiatal a csapata, de mások mellett a franciák és a németek is jönnek fel rá. A mi együttesünk is képes lehet elérni még az egyre nehezebb ellenfelekkel szemben is a célt, hogy a legjobb nyolc között zárjon. Azonban Bánhidi Bence sérülése ezt nem teszi könnyűvé, az elmúlt hat-nyolc-tíz évben köré épült a játékunk. Nincs még egy olyan beálló a világon, mint ő – ritkán mondok ilyet, de így gondolom. Kíváncsi leszek, a külső posztokon szereplő játékosaink eredményessége mennyit változik. Ha többet lőnek kívülről, mint az elmúlt világeseményeken, akkor lehet sansz a nyolc közé jutásra. Sok a fiatal a keretben, de a kezdő sorunk a tavalyi vb-hez képest nem fog számottevően változni. Lehet, hogy nem felel meg a szövetségi kapitány által kialakított struktúrának, de Nagy Bence mellőzését nem értem: az egyéni kvalitásaival meccseket tudna nyerni, mert ha elkapja a fonalat, hét-nyolc gólt termel. Így, hogy ő most sincs ott, Fazekas Gergőre hárulhat a legnagyobb szerep. NS-szakértő: ÉLES József, 179-szeres válogatott játékos

Pergel Andrej (jobbra) és Sipos Adrián csütörtök este elszántan tréningezett a svédországi helyszínen (Fotó: Szabó Miklós)

„A lengyelek játékosok tapasztaltak, az edzőjük rendre nagyon jól felkészíti őket az ellenfelekre, mi ugyanakkor keveset tudunk róluk, mert nincs sok videónk arról, a felkészülés során mit és hogyan játszottak, mi az, amiben kiemelkedően jók, melyek a gyenge pontjaik, így sok minden új lesz nekünk a mérkőzésen. Persze nem vártuk tétlenül a pénteki meccset, vannak információink, megvan a taktikánk, de a mérkőzés során derül ki, jól felkészültünk-e – tette hozzá Chema Rodríguez. – Szerintem arra kell figyelnünk, hogy inkább nekik kelljen hozzánk alkalmazkodniuk, mint fordítva, azaz aggódjanak inkább ők, mint mi. Játsszuk, amit tudunk, de már sokszor elmondtam, az első meccs egy világversenyen azért is kulcsfontosságú, mert még senki sem melegedett be igazán, és az eredmény alapvetően meghatározhatja a folytatást, láttunk már erre példát. Most is szoros meccsekre számítok, és az a szépsége, hogy bármelyik különösen fontos lehet, de sosem tudhatod előre, melyik lesz az. Lehet, hogy a lengyelekkel szembeni, de lehet, hogy az Izland elleni utolsó csoporttalálkozó, ez is egy lehetséges forgatókönyv. De nem akarom megkerülni a lényeget: ha az első meccset megnyered, megugrik az esélyed a továbbjutásra, de ha elveszíted, akkor is van még két lehetőséged javítani.”

A magyar válogatott gerince együtt maradt, azok a játékosok most is ott vannak a keretben, akik eddig is meghatározó szerepet játszottak, ez bizakodásra adhat okot. A kapitánynak igaza van, semmi sem dől el azzal, ha legyőznénk az első meccsen Lengyelországot, de tény, nagyon megkönnyítené a dolgunkat a folytatásban.

Más kérdés, ha pontot vagy pontokat szeretnénk továbbvinni a csoportkörből, arról a papírforma szerint leginkább az Izland elleni utolsó csoportmeccs dönt. A múltra hivatkozni persze nem mindig érdemes, de tény, hogy három éve ugyanitt, a Kristianstad Arenában 30–28-ra győztük le az akkor is esélyesebbnek tartott skandinávokat a világbajnokságon…

A lengyel bajnokság még mindig az egyik topligának számít, a Wisla Plock és a Kielce helye megkérdőjelezhetetlen a Bajnokok Ligájában, azonban a lengyel válogatott a 2016-os riói olimpiai elődöntő óta csak árnyéka önmagának. Az azt megelőző évtizedben mindenkire veszélyes „aranygeneráció” tagjai már visszavonultak, és noha az utódok között is van néhány jó képességű játékos (Kamil Syprzak, Michal Olejniczak, Arkadiusz Moryto), képtelen visszatérni a legmagasabb szintre. Tavaly a vb-n a csoportkörös búcsú után a Elnök-kupát megnyerte, aminek a 25. hely lett a jutalma, ám ez éppen akkora csalódás volt, mint az, hogy a legutóbbi három Eb-ből kétszer is a lehető legkorábban fejezte be szereplését.

Olimpia: 3. (1976), 4. (2016), 5. (2008) – 5 részvétel

Vb: 2. (2007), 3. (1982, 2009, 2015), 4. (1974) – 18 részvétel

Eb: 4. (2010), 6. (2014) – 12 részvétel

Magyar mérleg ellene: 73 mérkőzés, 37 győzelem, 11 döntetlen, 25 vereség, 1698–1643-as gólkülönbség

Legutóbb egymás ellen: 2023. november 5., felkészülési mérkőzés, Békéscsaba. Magyarország–Lengyelország 36–26.

Legjobb magyar dobók: Krakovszki B., Rosta M. 6-6, Szöllősi Sz. 5 Az első ellenfél: Lengyelország



FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR , 1. FORDULÓ

B-CSOPORT (HERNING)

18.00: Portugália–Románia

20.30: Dánia–Észak-Macedónia

D-CSOPORT (FORNEBU)

18.00: Szlovénia–Montenegró

20.30: Feröer–Svájc

F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)

18.00: Izland–Olaszország (Tv: Duna World)

20.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!