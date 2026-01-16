Chema Rodríguez: Mindig is csapatként értünk el sikereket
Mi a hasonlóság Oroszország, a Zöld-foki-szigetek, Montenegró, Dél-Korea, Hollandia, Egyiptom és Észak-Macedónia között? Az alábbi csapatokkal játszotta az elmúlt hat évben a világversenyek első mérkőzését a magyar férfi kézilabda-válogatott, Chema Rodríguezzel a kispadján (másodedzőként vagy szövetségi kapitányként), és akkor már a különbségeket is érdemes kiemelni: ha együttesünk legyőzte az első ellenfelét, nem szerepelt rosszul az adott viadalon, a kitűzött célt rendre elérte.
A 2026-os Európa-bajnokságon Lengyelországgal csapunk össze a nyitányon, amelynél papíron talán esélyesebbek vagyunk, de nem vagyunk annyival jobbak, hogy nyugodtan készülhetnénk a találkozóra, ráadásul az első meccs nekünk még akkor is nyögvenyelősre szokott sikerülni, ha végül nyerünk. Most ráadásul különösen nagy a tét, kis túlzással a továbbjutásról dönt, hiszen ha megvan a két pont, nyugodtabban nézhetünk szembe Olaszországgal, majd a nálunk nagyobb erőt képviselő Izlanddal, amellyel rendre ki-ki meccset játszunk.
Sipos Adrián, az új csapatkapitány: Igyekszem a teljesítményemmel visszafizetni a bizalmat
|HANUSZ EGON: A BEMELEGÍTŐ FOCINÁL MÁR ÉN IS AZ ÖREGEK CSAPATÁBAN JÁTSZOM…
– Lékai Máté visszavonulása után valószínűleg több szerepet kap. Hogyan készül rá?
– A légiósévek alatt miben lépett előre, amivel a legjobban tudja segíteni a nemzeti csapatot?
– Miből érzi, hogy már a rutinosabbak közé tartozik a keretben?
– Hogyan készültek a lengyelek elleni rajtra?
„Nem könnyű helyzet, amikor a világ legjobb beállója esik ki a csapatodból, de szerencsénk van abból a szempontból, hogy az egyéni képességek ugyan fontos szerepet töltöttek be, mindig is csapatként értünk el sikereket – mondta Chema Rodríguez szövetségi kapitány a svédországi Kristianstadban a Nemzeti Sportnak, utalva arra, hogy csapatkapitány Bánhidi Bence végül nem tartott az együttessel a tornára. – Bence nélkül is jól felkészülünk, készen állunk. Ne feledjük, hogy van egy másik kitűnő beállónk, Rosta Miklós, aki szintén a világ legjobbjai közé tartozik, de természetesen változtatnunk kell a taktikán, több dolgon kellett variálnunk, és készültünk új elemekkel is. Sok tervünk van Bánhidi pótlására, Rosta mellett ott van Sipos Adrián és Papp Tamás, nyitott vagyok az új megoldásokra, Sipos például olykor ugyanúgy szerepet kaphat a támadásokban, mint mondjuk a bal oldalon Ligetvári Patrik, holott eredetileg mindketten inkább védekeznek.”
A spanyol szakember hozzátette, ezzel a lehetőséggel azért érdemes óvatosan bánni, nehogy gyengüljön miatta a védelem, a hátsó alakzat ugyanis mindig is kulcsszerepet játszott a magyar válogatott eredményességében. A csapat érdeke most az, hogy Sipos és Ligetvári százszázalékosan a védekezésre összpontosítson, már a lengyelek elleni, péntek esti első csoportmérkőzésünkön is, akiket Chema honfitársa és barátja, Jota González irányít, s akit az egyik legjobb edzőnek tart a világon.
|Mindig az Eb-t várom az olimpia mellett a legjobban a nagy tornák közül, mert itt láthatjuk a legjobb kézilabdát. Még a legerősebb csapatoknak is egyre nagyobb kihívást jelent ez a viadal. Már egy cseh vagy olasz válogatottat sem lehet leírni, a mezőny nagy része jól játszik. Dánia kimagaslik, és ez szerintem a jövőben is így lesz, mert fiatal a csapata, de mások mellett a franciák és a németek is jönnek fel rá. A mi együttesünk is képes lehet elérni még az egyre nehezebb ellenfelekkel szemben is a célt, hogy a legjobb nyolc között zárjon. Azonban Bánhidi Bence sérülése ezt nem teszi könnyűvé, az elmúlt hat-nyolc-tíz évben köré épült a játékunk. Nincs még egy olyan beálló a világon, mint ő – ritkán mondok ilyet, de így gondolom. Kíváncsi leszek, a külső posztokon szereplő játékosaink eredményessége mennyit változik. Ha többet lőnek kívülről, mint az elmúlt világeseményeken, akkor lehet sansz a nyolc közé jutásra. Sok a fiatal a keretben, de a kezdő sorunk a tavalyi vb-hez képest nem fog számottevően változni. Lehet, hogy nem felel meg a szövetségi kapitány által kialakított struktúrának, de Nagy Bence mellőzését nem értem: az egyéni kvalitásaival meccseket tudna nyerni, mert ha elkapja a fonalat, hét-nyolc gólt termel. Így, hogy ő most sincs ott, Fazekas Gergőre hárulhat a legnagyobb szerep.
„A lengyelek játékosok tapasztaltak, az edzőjük rendre nagyon jól felkészíti őket az ellenfelekre, mi ugyanakkor keveset tudunk róluk, mert nincs sok videónk arról, a felkészülés során mit és hogyan játszottak, mi az, amiben kiemelkedően jók, melyek a gyenge pontjaik, így sok minden új lesz nekünk a mérkőzésen. Persze nem vártuk tétlenül a pénteki meccset, vannak információink, megvan a taktikánk, de a mérkőzés során derül ki, jól felkészültünk-e – tette hozzá Chema Rodríguez. – Szerintem arra kell figyelnünk, hogy inkább nekik kelljen hozzánk alkalmazkodniuk, mint fordítva, azaz aggódjanak inkább ők, mint mi. Játsszuk, amit tudunk, de már sokszor elmondtam, az első meccs egy világversenyen azért is kulcsfontosságú, mert még senki sem melegedett be igazán, és az eredmény alapvetően meghatározhatja a folytatást, láttunk már erre példát. Most is szoros meccsekre számítok, és az a szépsége, hogy bármelyik különösen fontos lehet, de sosem tudhatod előre, melyik lesz az. Lehet, hogy a lengyelekkel szembeni, de lehet, hogy az Izland elleni utolsó csoporttalálkozó, ez is egy lehetséges forgatókönyv. De nem akarom megkerülni a lényeget: ha az első meccset megnyered, megugrik az esélyed a továbbjutásra, de ha elveszíted, akkor is van még két lehetőséged javítani.”
A magyar válogatott gerince együtt maradt, azok a játékosok most is ott vannak a keretben, akik eddig is meghatározó szerepet játszottak, ez bizakodásra adhat okot. A kapitánynak igaza van, semmi sem dől el azzal, ha legyőznénk az első meccsen Lengyelországot, de tény, nagyon megkönnyítené a dolgunkat a folytatásban.
Más kérdés, ha pontot vagy pontokat szeretnénk továbbvinni a csoportkörből, arról a papírforma szerint leginkább az Izland elleni utolsó csoportmeccs dönt. A múltra hivatkozni persze nem mindig érdemes, de tény, hogy három éve ugyanitt, a Kristianstad Arenában 30–28-ra győztük le az akkor is esélyesebbnek tartott skandinávokat a világbajnokságon…
A lengyel bajnokság még mindig az egyik topligának számít, a Wisla Plock és a Kielce helye megkérdőjelezhetetlen a Bajnokok Ligájában, azonban a lengyel válogatott a 2016-os riói olimpiai elődöntő óta csak árnyéka önmagának. Az azt megelőző évtizedben mindenkire veszélyes „aranygeneráció” tagjai már visszavonultak, és noha az utódok között is van néhány jó képességű játékos (Kamil Syprzak, Michal Olejniczak, Arkadiusz Moryto), képtelen visszatérni a legmagasabb szintre. Tavaly a vb-n a csoportkörös búcsú után a Elnök-kupát megnyerte, aminek a 25. hely lett a jutalma, ám ez éppen akkora csalódás volt, mint az, hogy a legutóbbi három Eb-ből kétszer is a lehető legkorábban fejezte be szereplését.
FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
CSOPORTKÖR , 1. FORDULÓ
B-CSOPORT (HERNING)
18.00: Portugália–Románia
20.30: Dánia–Észak-Macedónia
D-CSOPORT (FORNEBU)
18.00: Szlovénia–Montenegró
20.30: Feröer–Svájc
F-CSOPORT (KRISTIANSTAD)
18.00: Izland–Olaszország (Tv: Duna World)
20.30: Magyarország–Lengyelország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Innen hátrány, onnan előny – Vincze Szabolcs jegyzete
A magyar válogatott 20 fős kerete:
Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen – Németország), PALASICS Kristóf (MT Melsungen – Németország), ANDÓ Arián (Mol Tatabánya KC)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel – Németország), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged), RODRÍGUEZ Pedro (Mol Tatabánya KC)
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard – Franciaország)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock – Lengyelország), HANUSZ Egon (Cesson Rennes Métropole Handball – Franciaország), LUKÁCS Péter (Elverum – Norvégia), PERGEL Andrej (La Rioja – Spanyolország)
Beállók: PAPP Tamás (Mol Tatabánya KC), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), SIPOS Adrián (MT Melsungen – Németország)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (One Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock – Lengyelország)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)