Erste Liga: három mérkőzésre szóló eltiltást kapott a csíkszeredai Nicholas Ritchie

A fegyelmi bizottság szerdai tájékoztatása alapján Ritchie-t a vendég DVTK Jegesmedvék elleni vasárnapi találkozó derekán szabálytalanság miatt kiállították – akárcsak az esetnél szintén érintett Szalay Boldizsárt –, de a Szereda légiósa ezt követően, sípszó után, szándékos, erőteljes fejre irányuló ütéssel „gondatlanul veszélyeztette ellenfele testi épségét”.

Sérülés nem történt. A szabályok értelmében az eltiltás miatt az SC Csíkszereda 800 eurós büntetést kapott.

(MTI)