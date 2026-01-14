Erste Liga: három mérkőzésre szóló eltiltást kapott a csíkszeredai Nicholas Ritchie
Fejre irányuló támadás miatt három mérkőzésre szóló eltiltást kapott Nicholas Ritchie, a jégkorong Erste Ligában érdekelt SC Csíkszereda játékosa.
A fegyelmi bizottság szerdai tájékoztatása alapján Ritchie-t a vendég DVTK Jegesmedvék elleni vasárnapi találkozó derekán szabálytalanság miatt kiállították – akárcsak az esetnél szintén érintett Szalay Boldizsárt –, de a Szereda légiósa ezt követően, sípszó után, szándékos, erőteljes fejre irányuló ütéssel „gondatlanul veszélyeztette ellenfele testi épségét”.
Sérülés nem történt. A szabályok értelmében az eltiltás miatt az SC Csíkszereda 800 eurós büntetést kapott.
(MTI)
Legfrissebb hírek
Még a legjobb hatba is becsúszhat a Volán
Jégkorong
Tegnap, 18:51
Erste Liga: a címvédő Gyergyó kiütötte a Dunaújvárost
Jégkorong
2026.01.11. 19:10
Ezek is érdekelhetik