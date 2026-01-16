Hoppá! LaMelo Ball dupla duplájával győzte le a Hornets a Lakerst

A játéknap meglepetését a Charlotte Hornets szolgáltatta, miután a döcögős első negyedet követően állva hagyta a saját közönsége előtt játszó Los Angeles Lakerst. Főleg a második és a negyedik játékrész sikerült jól az észak-karolinai csapatnak, de a harmadik negyedben is 40 pontot szórtak a „lódarazsak”. A mérkőzés hőse a dupla duplázó LaMelo Ball volt, aki 30 pontja mellett hat lepattanót és 11 gólpasszt is beletett a közösbe, de a 26 pontos Brandon Miller, vagy a 25 pontot dobó Miles Bridges is hozzátette a magáét a sikerhez. A másik oldalon Luka Doncic egymaga 39, míg LeBron James 29 pontot szórt, de az ő extrájuk sem volt elég a 18 pontos vereség elkerüléséhez.

Paolo Banchero (26–13–4) is dupla duplával jelentkezett – csapata, az Orlando Magic pedig két vállra fektette a Memphis Grizzliest Berlinben. Az olasz származású, de az amerikai válogatottat választó játékos mellett Franz Wagner és Anthony Black is jó napot fogott ki, míg a másik oldalon a 30 pontot szóró Jaren Jackson Jr. lógott ki felfelé a mezőnyből.

Egy adott ponton 18 ponttal is vezetett a Suns Detroitban, de végső soron nem tudta legyűrni a remek idényt futó Pistonst. Az arizonai alakulat a 33 pontos Grayson Allen vezérletével már a második negyedben fordított, s a negyedik játékrész elején is vezetett, de a dupla duplával jelentkező Jalen Duren vezette hazaiak jobban koncentráltak a végén, így ők ünnepelhettek.

Zsinórban ötödször nyert a Nyugati főcsoportot magabiztosan vezető OKC, a címvédő ezúttal Houstonban volt ellenállhatatlan. A három hiányzót nélkülöző Thunder úgy számolt rá 20 pontot a Rocketsre, hogy csak Shai Gilgeous-Alexander jutott el 20 pontig, míg a másik oldalon Jabari Smith és Alperen Sengün is dupla duplázott – igaz, ők sem most dobták a legtöbb pontot (17, ill. 14).

Csak az utolsó öt percben vezetett Miamiban a Celtics, de ez is elégnek bizonyult a Heat legyőzéséhez. A bostoniak egy adott ponton 19 pontos hátrányban is voltak, de a 39 pontot szóró Anfernee Simons vezérletével nagyot hajráztak, s kiváló negyedik negyedüknek köszönhetően kibabráltak a floridai ellenféllel.

A Heatnél jobban járt az ugyancsak hazai pályán szereplő San Antonio Spurs, amely ugyan pocsék negyedik negyedet produkált, de három játékrész alatt (főleg a 40–16-ra megnyert harmadik negyednek köszönhetően) 37 pontos előnyt épített fel, s ezt már nem tudta ledolgozni a Milwaukee Bucks, amelyben a vezérszerepet játszó Janisz Adetokunbo (Giannis Antetokounpo) is – önmagához képest – gyengébb napot (21–5–1) fogott ki.

Javított a Nuggets elleni zakóját követően a Dallas Mavericks, amely a legutóbb Chicagóban alulmaradó Utah Jazzt fogadta. A szoros első negyedeet követően nagyon simán elhúzott a texasi együttes, s Klay Thompson (26–1–6) vezérletével győzelmet ünnepelhetett.

Zsinórban a második vereségét szenvedte el a New York Knicks, amely a balul elsülő sacramentói kiruccanást követően a Golden State Warriors vendége volt. A kaliforniai együttes nem kezdte valami jól a meccset, s az első negyedben 14 pontos hátrányban is volt, de ezt követően a Steph Curry (27–3–7), Jimmy Butler (32–8–4) páros vezérletével fordítani tudott, s 13 pontos sikert könyvelhetett el.

Hiába a jó második negyed, nem tudta lendületét győzelemre váltani az Atlanta Hawks Portlandben. A nagyszünet előtt fordító vendégek sokáig vezettek a harmadik játékrészben, de nem tudták lerázni a magához térő Trail Blazerst, amely előbb a vezetést vette vissza, majd a győzelmet is bezsebelte.

NBA

ALAPSZAKASZ

Orlando Magic–Memphis Grizzlies 118–111

Detroit Pistons–Phoenix Suns 108–105

Houston Rockets–Oklahoma City Thunder 91–111

Miami Heat–Boston Celtics 114–119

San Antonio Spurs–Milwaukee Bucks 119–101

Dallas Mavericks–Utah Jazz 144–122

Golden State Warriors–New York Knicks 126–113

Portland Trail Blazers–Atlanta Hawks 117–101

Los Angeles Lakers–Charlotte Hornets 117–135