Két újonc is bekerült a női vízilabda-válogatott Eb-keretébe

Mint írták, Aubéli Tekla és Golopencza Szonja élete első felnőttvilágversenyére készülhet, míg a világbajnoki ezüstérmes csapatból tizenhárman repülnek majd Madeirára a magyar válogatottal.

„Mindig nehéz döntés ez, és nem azért, mert világbajnoki ezüstérmes csapatról van szó – mondta a kerethirdetés után Cseh Sándor a szövetség hivatalos honlapjának. – Sokkal inkább amiatt, mert mindenki nagyon odateszi magát az edzéseken, a lányok tényleg a maximumot nyújtották, akik bekerültek ugyanúgy, mint azok, akik most nem. De folyamatosan jönnek az újabb események, az Eb után lesz világkupa divízió I-es torna tavasszal, azaz lehet harcolni a csapatba kerülésért, még azoknak is, akik esetleg most a felkészülési keretben sem szerepeltek.”

A szakember beszélt arról is, hogy Schmuck Tünde, Alaksza Kinga és Hetzl Adrienn továbbra is a csapattal edz, segítve az utolsó simításokat.

A magyar válogatottra az utazás előtt még két felkészülési összecsapás vár: szombaton 16.30-tól ismét az amerikaiakkal mérkőznek meg a mieink a Komjádiban, január 21-én, 18 órától pedig a világbajnok görögökkel vívják az utolsó felkészülési mérkőzést. Az Európa-bajnokság január 26-án kezdődik Funchalban.

A MAGYAR NŐI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT EB-KERETE

Kapusok: Neszmély Boglárka, Golopencza Szonja

Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla, Dömsödi Dalma, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Hajdú Kata, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Sümegi Nóra, Szilágyi Dorottya, Tiba Panna, Vályi Vanda, Varró Eszter