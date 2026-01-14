Jégkorong: Amerika vár a lányokra az U18-as vb negyeddöntőjében

A magyar U18-as leány jégkorong-válogatott 2–0-ra kikapott Svájctól a kanadai Membertouban zajló világbajnokság csoportkörének utolsó meccsén. A mérkőzés első két harmada gól nélkül telt, Fodor Zoltán csapata többet próbálkozott, azonban a harmadik felvonásban a 44. percben a svájciak voltak eredményesek, majd a 60. percben – üres kapura – ismét betaláltak, így 2–0-yal zárult a meccs.



A mieink a csoport negyedik helyén zártak három vereséggel és 1–20-as gólkülönbséggel. A lebonyolítás szerint minden csapat továbbjutott a negyeddöntőbe, a magyar válogatott a másik négyesben az élen végzett Egyesült Államokkal csap össze csütörtökön, itthoni idő szerint 22 órától.

U18-AS LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, A-CSOPORT, MEMBERTOU ÉS SYDNEY (KANADA)

Csoportkör, 3. forduló

Magyarország–Svájc 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)

Gól: Müller (44., 60.)



A magyar válogatott eredményei a csoportkörben:

Január 10., 17.00 (magyar idő szerint 22.00): Magyarország–Svédország 1–4

Január 12., 18.00 (magyar idő szerint 23.00 ): Magyarország–Kanada 0–14

Január 13., 20.30 (magyar idő szerint január 14., 1.30): Magyarország–Svájc 0–2



A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Csordás Csenge (KASI), Majoros Emma (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Görbe Liza (Lehel HC/BJA), Gyula Rebeka (BJA), Hajdu Lili (HKB), Haraszt Lorina (BJA), Schneider Kata (BJA), Simon Bíborka (MAC Budapest), Szabó Bonita (Rheintal Future, svájci)

Csatárok: Bátyi Boróka (BJA), Bereczki Dóra (DHK), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s, amerikai), Kerkovits Réka (BJA), Magyar Diána (Mad Dogs, német), Máhr Dóra (UTE/BJA), Polónyi Petra (NAHA, amerikai), Sághy Lara (BJA), Szalai Szonja (BJA), Tamás Helga (Vasas/MAC Budapest), Temesi Blanka (MAC Budapest), Vass Szonja (BJA), Weiler Krisztina (OHA, kanadai), Zsobrák Hanna (Rampage)

(Kiemelt képünk forrása: MJSZ