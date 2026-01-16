Nemzeti Sportrádió

NHL: Szorokin lehúzta a rolót Edmontonban

2026.01.16. 09:20
Az orosz Ilja Szorokin mindent védett az Edmonton ellen (Fotó: Getty Images)
Edmonton Oilers NHL New York Islanders Ilja Szorokin
Tíz mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján, magyar idő szerint pénteken hajnalban.

A tavalyi döntős Edmonton Oilers hazai pályán 1–0-ra kikapott a New York Islanderstől. A „szigetlakók” orosz kapusa, Ilja Szorokin 35 védést mutatott be a mérkőzésen és ötödik shutoutját érte el az idényben.

A Nyugati konferencia második helyezettje, a Dallas Stars idegenben 2–1-re kikapott a Utah Mammothtól. Nick Schmaltz és John Marino gólt és gólpasszt is jegyzett a Utahnál, a Dallas pedig rossz szériába került: egymás után másodszor maradt pont nélkül, legutóbbi négy meccséből pedig a harmadikat bukta el.

A játéknap legjobb meccsét Las Vegasban rendezték: a Golden Knights odahaza hosszabbításban 6–5-re győzött a Toronto Maple Leafs ellen, dacára annak, hogy a vendégek az első negyedben 2–0-s és 3–1-es előnyben is voltak. A vegasi Mitch Marner két gólpasszt adott korábbi csapata ellen, de rajta is túltett Jack Eichel, aki négy kanadai ponttal zárta az összecsapást.

NHL
ALAPSZAKASZ
Buffalo Sabres–Montreal Canadiens 5–3
Pittsburgh Penguins–Philadelphia Flyers 6–3
Washington Capitals–San Jose Sharks 2–3
Columbus Blue Jackets–Vancouver Canucks 4–1
Boston Bruins–Seattle Kraken 4–2
Minnesota Wild–Winnipeg Jets 2–6
Chicago Blackhawks–Calgary Flames 1–3
Utah Mammoth–Dallas Stars 2–1
Edmonton Oilers–New York Islanders 0–1
Vegas Golden Knights–Toronto Maple Leafs 6–5 – hosszabbítás után

 

