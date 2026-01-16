„A bukarestiek ajánlata minden szempontomnak megfelelt” – Faluvégi Dorottya az átigazolásáról

Derült égből villámcsapásként érte tavaly nyáron a 2024-ben Bajnokok Ligája-ezüstérmes német HB Ludwigsburg női kézilabdázóit, hogy a sikeres klub csődhelyzetbe került. Aki tehette, másik egyesületet talált magának, míg az április végén az egyik edzésen izolált keresztszalag-sérülést szenvedő Faluvégi Dorottya teljes mértékben a felépülésére figyelt. Január elején eldőlt, a jobbszélső a CSM Bucuresti színeiben folytatja pályafutását, és már ebben az idényben játszhat.

„A bukarestiek ajánlata minden szempontomnak megfelelt. Nagyon jó csapat, erős bajnokságban szerepel, és stabil BL-induló. Ennél is fontosabb volt, hogy támogatták az elképzeléseimet, a tavaszi visszatérésem után hosszabb távon számítanak rám” – indokolta meg döntését lapunknak a 2024-ben Európa-bajnoki bronzérmes kézilabdázó, aki 2028 nyaráig írt alá, és ősztől magyar csapattársa is lesz Kuczora Csenge személyében.

„Azt csak az aláírást követően tudtam meg, hogy Csengével együtt játszhatunk. Több lehetőség közül választhattam, de magasan a CSM-é volt a legszimpatikusabb. Több korábbi csapattársam is ott szerepel, ők is megerősítettek abban, hogy jól döntöttem. Várom a közös munkát Bojana Popoviccsal, szenvedélyes edzőnek tartom, mindig szimpatikus volt a lelkesedés és elszántság, ahogyan a csapatát vezette.”

A 27 éves sportoló a visszatérésére is kitért.

„A rehabilitáció elején szerettem mondogatni motiváló határidőként a márciust, de később megfogadtam, hogy nem presszionálom magamat. Még ott sem vagyok az új csapatnál, nincs realitása annak, hogy kitaláljak egy időpontot, de bízom benne, hamarosan körvonalazódik, ha elkezdtem az edzéseket.”

Sérülése miatt nem vehetett részt a tavaly november-decemberi világbajnokságon, de a mieink meccseit mindig nézte, ekkor teljesen átszellemült, de nem volt benne hiányérzet, hogy nem lehet ott a vb-n.

„Sokat tanultam az elmúlt hónapokban, számos leckét kaptam az élettől, kezdve a sérüléssel, majd a csőddel és a költözéssel. Ugyanakkor szerencsés is voltam, mert sok segítséget adott a családom, a barátai köröm, sőt, olyanok is, akiktől nem is számítottam rá. Panaszra semmi okom, nehéz időszakon vagyok túl, hálás lehetek, hogy ennyien velem voltak. Már számolom a heteket, csak arra kell gondolnom, mikor és hogyan térhetek vissza.”

A CSM veretlenül vezeti a román bajnokságot, míg a BL-ben legutóbb idegenben győzte le kilenc góllal az előző idényben ezüstérmes dán Odensét, és negyedik helyen áll a B jelű nyolcasban.