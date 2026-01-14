Erste Liga: véget ért az Újpest korábbi válogatott csatárának idénye

A honosított csatár a klub szerdai közleménye szerint már túlvan a műtéten. Az operáció sikeres volt, a hokis jól van, azonban a rehabilitáció várható hossza miatt a szezon során már nem léphet jégre. Dansereau a mostani idényben 24 mérkőzésen 25 pontot (15 gól, 10 gólpassz) gyűjtött.

A 38 éves kanadai születésű Dansereau 2017-ban kapott magyar állampolgárságot, és szerepelt is az az évi divízió 1/A-s világbajnokságon a magyar válogatottal.