Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: véget ért az Újpest korábbi válogatott csatárának idénye

Vágólapra másolva!
2026.01.14. 16:11
null
Dansereau idénye véget ért (Fotó: utehoki.hu)
Címkék
Újpest Keegan Dansereau jégkorong Erste Liga
Súlyos vállsérülés miatt véget ért a szezon a jégkorong Erste Ligában harmadik helyen álló Újpest egyik legjobbja, Keegan Dansereau számára.

 

A honosított csatár a klub szerdai közleménye szerint már túlvan a műtéten. Az operáció sikeres volt, a hokis jól van, azonban a rehabilitáció várható hossza miatt a szezon során már nem léphet jégre. Dansereau a mostani idényben 24 mérkőzésen 25 pontot (15 gól, 10 gólpassz) gyűjtött.

A 38 éves kanadai születésű Dansereau 2017-ban kapott magyar állampolgárságot, és szerepelt is az az évi divízió 1/A-s világbajnokságon a magyar válogatottal.

 

Újpest Keegan Dansereau jégkorong Erste Liga
Legfrissebb hírek

Jégkorong: Amerika vár a lányokra az U18-as vb negyeddöntőjében

Utánpótlássport
8 órája

Még a legjobb hatba is becsúszhat a Volán

Jégkorong
23 órája

Milánó-Cortina 2026: az NHL szerint jó volt a hokicsarnok próbája

Téli sportok
23 órája

DVTK: az AS Romában nevelkedő válogatott védő érkezett – NS-infó

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:55

Újra hazai jégen játszhat az Erste Ligában a Dunaújváros

Jégkorong
Tegnap, 15:47

Távozott a gólkirály; új játékosok Újpesten – piaci körkép

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:41

Jégkorong: nagy falat volt Kanada az U18-as A-csoportos leány-vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 9:12

Reménykedők – Jakus Barnabás publicisztikája

Labdarúgó NB I
2026.01.12. 23:58
Ezek is érdekelhetik