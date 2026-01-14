Óriási meglepetés! Arbeloa első meccsén a Real Madrid kiesett a Király-kupából

Xabi Alonso távozása után a legutóbb a Real Madrid Castillát irányító Álvaro Arbeloa első alkalommal ült a felnőttcsapat kispadján, és mindjárt jó pár nehézséget meg kellett (volna) oldania: az Albacete elleni kupameccsen finoman szólva is tartalékos összeállításban léptek pályára a „királyiak”, az alapcsapat tagjai közül el sem utazott a mérkőzésre többek között Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Rodrygo és Kylian Mbappé sem, a kezdőben kapott viszont lehetőséget a második csapatból felhozott Jorge Cestero, akit Arbeloa a meccs előtt a legjobb 6-osnak nevezett Spanyolországban, akivel valaha is együtt dolgozott.

Az első percekben a pályára leszálló hatalmas köd megnehezítette a játékosok dolgát, de a Real Madrid azt követően sem tudott helyzeteket kialakítani az ellenfél kapuja előtt, amikor már rendeződtek a látási viszonyok. Sőt, a 42. percben a bátran futballozó Albacete egy szöglet utáni fejessel megszerezte a vezetést. Az előnyét azonban nem tudta megőrizni a szünetig a kiscsapat, a hosszabbítás harmadik percében ugyanis Franco Mastantuono a kapusról kipattanó labdát közvetlen közelről a kapuba továbbította.

A második félidőben nagy fölényben futballozott a Real Madrid, de nem tudta megszerezni a második gólját, és a 82. percben hatalmas bajba került: Gonzalo García pontosan odafejelte a labdát az Albacete játékosa, Jefté elé, aki kapásból Andrij Lunyin kapujába lőtt – óriási meglepetésre ismét előnybe került a másodosztályú együttes.

A hajrában a Real Madrid érthetően nagy rohamokat indított az egyenlítésért, és a 92. percben ismét sikerrel járt: jobb oldali sarokrúgás után az amúgy végig nagyon gyengén játszó Gonzalo García fejjel kiegyenlített.

Úgy tűnt, jöhet a kétszer tizenöt perces hosszabbítás, ám tartogatott még egy csavart a mérkőzés: egy hosszú indítás után Jefté megindult a Real Madrid kapuja felé, majd megállt, felnézett, és Dani Carvajal mellett ragyogó mozdulattal a bal sarokba emelte a labdát. Az Albacete ezzel véghez vitte a lehetetlennek hitt küldetést: kiejtette a Real Madridot a Király-kupából.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

Albacete (II.)–Real Madrid 3–2 (Javi Villar 42., Jefté 82., 90+4., ill. Mastantuono 45+3., Gonzalo García 90+2.)

Alavés–Rayo Vallecano 2–0 (Toni Martínez 49., C. Vicente 89.)

Kiállítva: Palazón (69., Rayo)

Real Betis–Elche 2–1 (Ávila 68., 80., ill. Pétrot 58.)