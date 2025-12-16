Nemzeti Sportrádió

Nádasdy Anna lett az év kerekesszékes vívója a WAS-nál

2025.12.16. 09:15
(Fotó: Facebook, World Abilitysport)
vívás kerekesszékes vívás Nádasdy Anna
Nádasdy Anna lett az év kerekesszékes vívója a sportág nemzetközi szövetségénél, a World Abilitysportnál (WAS).

A WAS a közösségi oldalán azt írta, hogy a 20 éves magyar sportoló idén nagyszerű szezont produkált, és fiatal kora ellenére kivételes teljesítményt nyújtott.

Nádasdy Anna a magyar kerekesszékes vívás egyik legnagyobb tehetsége, U23-as világbajnok, idén megnyerte pályafutása első világkupa-aranyérmeit tőrben, kardban pedig harmadik lett a vb-n.

A jelöltekre a WAS oldalán lehetett szavazni.

 

 

