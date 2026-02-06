Kosárlabda: egységben az erő – brillírozik a MAFC serdülő fiúcsapata

Tökéletes mérleggel állnak a MAFC U14-es fiú kosarasai a korosztályos bajnokságban, miután a múlt hét végi fordulót is három fölényes győzelemmel zárták a Szedeák, az OSE Lions és az Újpest ellen. Ezzel az újbudai alakulat jelenleg 11/0-s mutatóval a serdülőmezőny egyetlen százszázalékos együttese, és a kiváló játékukkal be is jelentkeztek a bajnoki címre. Nagy-Horváth Szilvia tanítványai amellett, hogy simán nyernek a kisebb csapatok ellen, a szezonban már kétszer-kétszer verték a Honvédot, a DEAC-ot és a Kecskemétet is.

„Ez a mostani serdülőévjárat tényleg egy kiemelten tehetséges korosztály nálunk a MAFC-ban – mondta Nagy-Horváth Szilvia vezetőedző az Utánpótlássportnak. –

Ráadásul, ami nagy erősségünk, hogy nemcsak egy-két igazán jó játékosunk akad, hanem kifejezetten hosszú a kispadunk, akár tizennégy-tizenöt közel azonos képességű játékost tudunk szerepeltetni.

Ennek köszönhetően az edzéseken is mindig megvan a szükséges versenyhelyzet, és a fiúk motiválják egymást, jobb teljesítményre sarkallják a másikat. Csányi Kristóf másodedző-kollégámmal közösen immár harmadik éve dolgozunk ezzel a társasággal; még U12-ben kezdtünk el foglalkozni a srácokkal, akkor még jóval nagyobb, negyvenfős kerettel, és abból aztán évről évre szűkebb a létszámunk, és alakult ki a mai magja a csapatnak."

Forrás: MAFC Kosárlabda

A MAFC-os fiúk nemcsak itthon remekelnek, hanem nemzetközi szinten is megállják a helyüket. A januári, belgrádi U14-es tornán a negyedik helyet szerezték meg a 16 csapatos, rendkívül rangos mezőnyben – mások mellett a két szerb nagycsapatot, a Crvena Zvezdát és a Partizant is megelőzték.

Rendkívül erős a csapatszellem, illetve a kohézió a játékosok között, és amellett, hogy pályán jól működnek együtt, pályán kívül is egy nagyon összetartó brigádról beszélünk.

Erre kiemelten nagy hangsúlyt is fektetünk, hogy ne csak jó kosárlabdázókat neveljünk, és sportolóként fejlesszük őket, hanem családias, erős közösséget is szeretnénk kialakítani. Ez a MAFC szellemiségének is az egyik alappillére. Természetesen, örülünk, hogy eddig ilyen szépen menetelünk, de nem a győzelmeket hajszoljuk, hanem tényleg mindig a képzést és az egyéni fejlesztést tartjuk szem előtt. Persze, jóleső érzés, hogy ez ilyen remek eredményekkel párosul, és látom a fiúkon is, hogy egyre éhesebbek a sikerre.

A MAFC-nak már viszonylag régen, tíz évvel ezelőtt volt utoljára bajnoki címet szerző utánpótláscsapata, szóval igyekszünk majd mindent megtenni, hogy idén esetleg újra aranyérmet ünnepelhessünk.

(Kiemelt kép forrása: MAFC)