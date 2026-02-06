Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: egységben az erő – brillírozik a MAFC serdülő fiúcsapata

2026.02.06. 14:36
Egyedüliként már csak a MAFC csapata veretlen a serdülő fiú kosárlabda-bajnokságban, és a nagy akadémiákat is felülmúlva, a fővárosi piros-feketék meggyőző teljesítménnyel haladnak az országos döntő, illetve a bajnoki aranyérem felé.

Tökéletes mérleggel állnak a MAFC U14-es fiú kosarasai a korosztályos bajnokságban, miután a múlt hét végi fordulót is három fölényes győzelemmel zárták a Szedeák, az OSE Lions és az Újpest ellen. Ezzel az újbudai alakulat jelenleg 11/0-s mutatóval a serdülőmezőny egyetlen százszázalékos együttese, és a kiváló játékukkal be is jelentkeztek a bajnoki címre. Nagy-Horváth Szilvia tanítványai amellett, hogy simán nyernek a kisebb csapatok ellen, a szezonban már kétszer-kétszer verték a Honvédot, a DEAC-ot és a Kecskemétet is.

„Ez a mostani serdülőévjárat tényleg egy kiemelten tehetséges korosztály nálunk a MAFC-ban – mondta Nagy-Horváth Szilvia vezetőedző az Utánpótlássportnak. –

Ennek köszönhetően az edzéseken is mindig megvan a szükséges versenyhelyzet, és a fiúk motiválják egymást, jobb teljesítményre sarkallják a másikat. Csányi Kristóf másodedző-kollégámmal közösen immár harmadik éve dolgozunk ezzel a társasággal; még U12-ben kezdtünk el foglalkozni a srácokkal, akkor még jóval nagyobb, negyvenfős kerettel, és abból aztán évről évre szűkebb a létszámunk, és alakult ki a mai magja a csapatnak."

Forrás: MAFC Kosárlabda

A MAFC-os fiúk nemcsak itthon remekelnek, hanem nemzetközi szinten is megállják a helyüket. A januári, belgrádi U14-es tornán a negyedik helyet szerezték meg a 16 csapatos, rendkívül rangos mezőnyben – mások mellett a két szerb nagycsapatot, a Crvena Zvezdát és a Partizant is megelőzték.

Erre kiemelten nagy hangsúlyt is fektetünk, hogy ne csak jó kosárlabdázókat neveljünk, és sportolóként fejlesszük őket, hanem családias, erős közösséget is szeretnénk kialakítani. Ez a MAFC szellemiségének is az egyik alappillére. Természetesen, örülünk, hogy eddig ilyen szépen menetelünk, de nem a győzelmeket hajszoljuk, hanem tényleg mindig a képzést és az egyéni fejlesztést tartjuk szem előtt. Persze, jóleső érzés, hogy ez ilyen remek eredményekkel párosul, és látom a fiúkon is, hogy egyre éhesebbek a sikerre.

(Kiemelt kép forrása: MAFC)

Ezek is érdekelhetik