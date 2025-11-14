Jégkorong: rohamosan közeleg a milánói vb az U20-as válogatottnak

Mint arról beszámoltunk, felemásan sikerült az U20-as jégkorong-válogatottnak a novemberi eleji nemzetközi szünet. A junior nemzeti együttes az olaszországi Egnában járt felkészülési tornán, ahol sorrendben a franciákkal, az olaszokkal és a szlovénokkal találkozott. Tokaji Viktor tanítványai kezdésként szétlövéssel, 3–2-re alulmaradtak a franciákkal szemben, majd magabiztosan, 5–2-re verték a házigazda olaszokat, a legvégén pedig 4–1-re vereséget szenvedtek a szlovénoktól, így a mieink a harmadik helyen végeztek a négycsapatos mezőnyben.

„Ezt megelőzően legutóbb augusztusban találkoztunk a fiúkkal, és azóta mintegy három hónap eltelt, így a legfontosabb az volt, hogy felfrissítsük a korábban tanultakat, ráerősítsünk a nyáron átvett taktikai alapelvekre, valamint ehhez a meglévő repertoárhoz most Egnában még hozzáadtunk pluszban egy-két új variációt – kezdte az értékelést Tokaji Viktor szövetségi edző az Utánpótlássportnak. –

Összességében úgy érzem, a torna elérte a célját, fejlődni tudtunk és újabb fontos lépést tettünk a céljaink felé. Szerettük volna kialakítani és véglegesíteni azt a játékrendszert, amelyet majd a decemberi vébén is alkalmazni szeretnénk.

Bár személyesen régen találkoztunk a srácokkal, online formában folyamatosan tartottuk velük a kapcsolatot a szezon közben is, és rendre képzéseket, értekezleteket tartottunk nekik, hogy amikor eljön a közös munka ideje az edzőtáborban, addigra sokkal felkészültebben tudjanak megérkezni. Hál'istennek erre vevők voltak a játékosok, és többé-kevésbé felkészülten is érkeztek a november eleji összetartásra, ebből a szempontból nincs hiányérzetem. A franciák ellen összességében jó meccset játszottunk, viszont kétgólos vezetésnél a végjátékban volt sajnos egy egyperces rövidzárlatunk, amiből muszáj tanulnunk.

Jobban kell menedzselnünk azokat a helyzeteket, amikor már előnyben vagyunk, és igazából csak az lenne a feladat, hogy taktikusan, higgadtan lezárjuk a meccset.

Fizikailag és mentálisan is kitartónak kell lennünk egészen a lefújás pillanatáig, nem engedhetünk ki vagy dőlhetünk hátra egyetlen percre sem. Az olaszok ellen már jóval meggyőzőbbek voltunk, és jól játszottunk, utána viszont a szlovénokkal szemben kicsit leengedtünk, nem tudtuk hozni a szükséges intenzitást, és túllendülni az első két meccs okozta fáradtságon a harmadik napra."

Az U20-as korosztály célversenye a december 8. és 14. között Milánóban rendezendő, divízió I/B-csoportos világbajnokság lesz. A magyar válogatott tavaly – akkor még Ladányi Balázs irányításával – kiesett a divízió I/A-ból.

Azt tudni kell, hogy roppant nehéz feladat és hatalmas kihívás összerakni a csapatot, mert az a keret, amely majd a vébén fog szerepelni, úgy néz ki, hogy csak a torna helyszínén, Milánóban játszik először együtt

– folytatta Tokaji. – Jó eséllyel a legjobb csapatunk csak az utolsó pillanatban, közvetlenül a világbajnokság előtt állhat össze. Egyrészről sokan játszanak külföldön, akik az évad közben nem tudnak hazajönni, emellett akadnak sérültjeink is, akik most nem tudtak velünk tartani. Továbbá olyanok is vannak, akikről már most biztosan tudjuk, hogy nem lesznek a vébén a klubelfoglaltságok miatt vagy éppen azért, mert lemondták a válogatottságot.

Emiatt a világbajnokságon majd nem igazán beszélhetünk összehangolt sorokról, mivel az összeszokottság kialakítására nem igazán jut időnk. A meglévő adottságokból kell kihoznunk a legtöbbet.

Természetesen, örülünk, hogy egyre többen játszanak nívós külföldi bajnokságokban, ugyanakkor ez néha fejtöréseket is okoz a válogatottnál. Igyekszünk jól sakkozni a rendelkezésre álló játékosokkal, és a vébére megtalálni a megfelelő elegyet csapaton belül."

Az U20-asok közül ezúttal több kulcsjátékos is hiányzott:

Szongoth Domán és Horváth Alex a nagyválogatottal szerepelt a Nemzetek Európai Kupája franciaországi tornáján.

Emellett az Észak-Amerikában játszók közül Barna Olivér, Lencsés Dávid és Szongoth Döme sem tudott ezúttal hazajönni az összetartásra, míg a Finnországban légióskodó Schmidt Ágoston sérülés miatt hiányzott.

A válogatott december elsején találkozik újra, majd rövid közös felkészülést követően nyolcadikán már rajtol is a világbajnokság Olaszországban.

NÉGY NEMZET-TORNA

November 3-8., Egna (Olaszország)

Eredmények:

Magyarország–Franciaország 2–3 (szétlövéssel)

Magyarország–Olaszország 5–2

Magyarország–Szlovénia 1–4



KERET:

Kapusok (2): Gazsek Máté (DVTK), Gyulai Benedek (Ilves, finn)

Hátvédek (8): Angyaláti Ábel (FEHA19), Franyó Krisztián (UTE), Joó Bertalan (FEHA19), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Nagy Dominik (FEHA19), Osztoics Márk (UTE), Szivák Gergő (BJA), Vén Bendegúz (Södertalje, svéd)

Csatárok (14): Baróti Bence (UTE), Czecze Hunor (DVTK), Erdősi Csanád (FEHA19), Fehér Kolos (SC Bietigheim-Bissingen, német), Hiezl Martin (FEHA19), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Lobenwein Bálint (CT Chiefs North, amerikai), Lőczi Barnabás (UTE), Mayer Marcell (UTE/FEHA), Mester Máté (UTE/FEHA19), Pallos Zsombor (FEHA19), Rapos Gergely (UTE), Schwartz Gergő (Grand Junction River Hawks, amerikai), Zimányi Dániel (BJA)

