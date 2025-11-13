Nemzeti Sportrádió

Aerobik: három magyar arany az U15-ös és junior Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.11.13. 14:29
null
Címkék
aerobik utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A magyar aerobikosok három aranyat nyertek és összesen hat alkalommal álltak dobogón a gandzsai U15-ös és junior Európa-bajnokságon.

Az azeri Gandzsában rendezett U15-ös és junior aerobik Európa-bajnokságon

három arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szereztek a magyarok.

A Magyar Torna Szövetség tájékoztatása szerint az U15-ös csapatversenyt Magyarország nyerte, ezzel tovább erősítve pozícióját az európai élmezőnyben. A válogatott aranyérmesei között Böhönyei Bálint is szerepel, aki egyéniben lett Európa-bajnok.

A győzelmek sorát az U15-ös Aerodance csapat aranya, valamint a junior csoport ezüst- és Aerodance-bronzérme tette teljessé, míg Bányász Viktória egyéniben bronzérmet szerzett.

„A magyar csapat megint bizonyította, hogy az utánpótlásunk rendkívül erős. Több kategóriában döntőzni vagy érmet szerezni hatalmas dolog, és a fiatalok most is mindent beleadtak. Külön öröm látni azt az egységet és lelkesedést, ami a delegációt jellemzi” – értékelt Demeter-Hegyi Dóra delegációvezető.

(Kiemelt kép forrása: MATSZ)

aerobik utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Atlétika: hat Eb-éremmel gazdagodott az utánpótlás az idén

Utánpótlássport
1 órája

Cselgáncs: „Régóta vágytam már erre az Eb-éremre” – Kriza Anna

Utánpótlássport
9 órája

Asztalitenisz: két bronzérem a szombathelyi utánpótlás-nemzetközin

Utánpótlássport
21 órája

Vívás: a kadét tőrözők is bizonyíthatnak Budapesten

Utánpótlássport
23 órája

Kosárlabda: szintet léptek a fiatalok a női NB I/A-csoportban

Utánpótlássport
Tegnap, 14:49

Motivált, összeszokott magyar csapat utazik az azerbajdzsáni aerobik Eb-re

Egyéb egyéni
Tegnap, 11:09

Labdarúgás: nyugalom és csibeszség Gödöllőn

Utánpótlássport
Tegnap, 8:54

Vízilabda: a férfi ob I élcsapataiban is feltűnik az utánpótlás

Utánpótlássport
2025.11.11. 19:52
Ezek is érdekelhetik