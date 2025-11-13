Aerobik: három magyar arany az U15-ös és junior Eb-n

Az azeri Gandzsában rendezett U15-ös és junior aerobik Európa-bajnokságon

három arany-, egy ezüst- és két bronzérmet szereztek a magyarok.

A Magyar Torna Szövetség tájékoztatása szerint az U15-ös csapatversenyt Magyarország nyerte, ezzel tovább erősítve pozícióját az európai élmezőnyben. A válogatott aranyérmesei között Böhönyei Bálint is szerepel, aki egyéniben lett Európa-bajnok.

A győzelmek sorát az U15-ös Aerodance csapat aranya, valamint a junior csoport ezüst- és Aerodance-bronzérme tette teljessé, míg Bányász Viktória egyéniben bronzérmet szerzett.

„A magyar csapat megint bizonyította, hogy az utánpótlásunk rendkívül erős. Több kategóriában döntőzni vagy érmet szerezni hatalmas dolog, és a fiatalok most is mindent beleadtak. Külön öröm látni azt az egységet és lelkesedést, ami a delegációt jellemzi” – értékelt Demeter-Hegyi Dóra delegációvezető.

(Kiemelt kép forrása: MATSZ)