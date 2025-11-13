Vívás: Rácz arany-, Fodor ezüstérmes a taskenti kadét kard világkupán

Megszerezte első két érmét a magyar vívósport az ősszel debütáló versenysorozatban, a kadét világkupa-szériában, ráadásul Rácz Brigitta és Fodor Bendegúz révén mindjárt egy-egy aranyat és ezüstöt nyertek a kardozó fiatalok a taskenti vk-állomáson – számolt be a hazai szövetség (MVSZ).

Két hete, Isztambulban a tőrözők nyitották magyar részről a kadétok világkupa-versenysorozatát, ott még érem nélkül maradtak a mieink. A taskenti kard állomáson viszont már nem: a lányok versenyében

Rácz Brigitta táblaegyesként kezdte a direkt kieséses szakaszt, és a végén három orosz riválist legyőzve nyerte meg az eseményt.

A fiúknál Fodor Bendegúz majdnem lekopírozta ugyanezt. Ő is táblaegyes volt a csoportkör után, és egészen a döntőig menetelt, ott viszont szenvedett szoros vereséget kazah ellenfelétől, így ezüstérmesként zárt.

A taskenti korosztályos kardhétvége péntektől a juniorok versenyével folytatódik.

Eredmények. Kadét kard világkupaverseny, Taskent (Üzbegisztán)

Fiú egyéni, 53 induló. A legjobb 32 közé jutásért: Koszta-Ajvász-Katsnelson (izraeli) 15:14.

A legjobb 16 közé jutásért: Fodor-Tursznajev (üzbég) 15:9, Koszta-Ajvász-Auszajnkin (orosz) 15:9, Godó-Grosszul (orosz) 11:15.

Nyolcaddöntő: Fodor-Alimzsanov (kazah) 15:9, Koszta-Ajvász-Grosszul (orosz) 6:15.

Negyeddöntő: Fodor-Kabulov (üzbég) 15:6.

Elődöntő: Fodor-Juzsakov (orosz) 15:14.

Döntő: Fodor-Kajim (kazah) 12:15.

Végeredmény: 1. Ajbar Kajim (kazah), 2. Fodor Bendegúz (edző: Patócs Ákos, válogatott edző: Balla Nándor), 3. Matvej Birjukov (orosz) és Gleb Juzsakov (orosz), …16. Koszta-Ajvász Imre, …27. Godó Vilmos.



Leány egyéni, 48 induló. A legjobb 16 közé jutásért: Rácz-Rusztamova (üzbég) 15:5, Bácskay-Karatajeva (kazah) 15:5, Komjáthy-Huszambojeva (üzbég) 12:15.

Nyolcaddöntő: Rácz-Milenkaja (orosz) 15:12, Bácskay-Li (orosz) 8:15.

Negyeddöntő: Rácz-Filippova (orosz) 15:13.

Elődöntő: Rácz-Iszakova (orosz) 15:11.

Végeredmény: 1. Rácz Brigitta (edző: Király Bence, válogatott edző: Kocsis Zsolt), 2. Sztanyiszlava Jankina (orosz), 3. Anasztaszia Iszakova (orosz) és Julija Li (orosz), …14. Bácskay Kincső, …19. Komjáthy Boglárka.

(Kiemelt kép forrása: hunfencing.hu)