Atlétika: hat Eb-éremmel gazdagodott az utánpótlás az idén

Az idén két korosztály Európa-bajnokságán mutathatták meg magukat az atléták, az U23-asok júliusban a norvégiai Bergenben, az U20-asok augusztusban a finnországi Tamperében vettek részt kontinensviadalon.

Az U23-as Európa-bajnokságon az egyetlen magyar érmet Tóth Anna szerezte. A DVTK kiválósága a 100 méteres gátfutás döntőjében 13.02 másodperccel ezüstöt érdemelt ki (13.02) a győztes lengyel Alicja Sielska (12.91) mögött és a szlovák Tereza Corejová (13.05) előtt.

A kazincbarcikai atlétanő ezzel

második alkalommal állhat dobogóra U23-as kontinensviadalon,

két éve a finnországi Espoóban a harmadik helyen végzett. A kétszeres U20-as vb-bronzérmes Anna fejlődése folyamatosnak bizonyult az elmúlt évek során, és igen biztató, hogy a felnőttkorosztály küszöbére érve is ott tudott maradni a nemzetközi élvonalban. A bergeni Eb-re a korosztály európai ranglista-vezetőjeként érkezett. Edzője, Tigyi József így nyilatkozott a bronzéremről:

„Ez volt az első világversenye, amelyre nem nyolcadik-kilencedik ranglistás hellyel érkezett, hanem a korosztály legjobb európai idejével, amely a kék rajtszám viselését is magával vonta. Ez új szituáció volt a számára, korábban úgy állhatott oda a rajthoz, hogy meglepetésemberként, sötét lóként mutathatja meg, mit tud. Most más volt a helyzet, de elbírta az esélyesség terhét. Nyilván mindig picivel többet akar, és csak abból fakadhat némi hiányérzete, hogy a döntőben akadtak technikai hibák, de én teljesen elégedett vagyok és örülök ennek a remek eredménynek. A világversenyen nem számít más, csak a helyezés.”

Tóth Anna Fotó: Török Attila

A tamperei U20-as Európa-bajnokságon

Szabados Ármin kalapácsvetésben, Bátori Lilianna magasugrásban, Rózsahegyi Bori pedig távolugrásban érdemelt ki aranyérmet,

miközben Kriszt Sarolta hétpróbában ezüstnek, Dobó Zsombor diszkoszvetésben bronznak örülhetett. Egyik magyar ígéret remeklése sem volt meglepetés, az idei teljesítményük alapján a dobogóra esélyesként indultak a kontinensviadalon, az pedig már kiváló versenyzői karakterüket dicséri, hogy el is érték kitűzött céljukat.

A 82,91 méterig jutó Szabados diadalához kétség sem férhetett, Bátori 189 centivel rukkolt ki, Rózsahegyi 646 centivel lett első. Kriszt 6251 pontos U20-as országos csúcsot mutatott be, míg Dobó 62,26 méterrel zárt.

A hazai szövetség sportszakmai igazgatója, Scheidler Géza szerint érmeseink bebizonyították, hogy élversenyzésre alkalmas a karakterük, és valamennyiükre hosszú távon építhet a magyar atlétika.

A Magyar Atlétikai Szövetség az évi díjátadó gáláját pénteken tartja, és nem lenne meglepetés, ha a fentebb említett fiatalok közül többen is elismerést kapnának a 2025-ös teljesítményük kapcsán.

(Kiemelt képünkön: Szabados Ármin Forrás: MTI)