Cselgáncs: „Régóta vágytam már erre az Eb-éremre” – Kriza Anna

Az Európa-bajnoki címet szerző Szeleczki Szabina mellett Kriza Anna is kiválóan teljesített és dobogóra állhatott a U23-as cselgáncsozók Chisinauban rendezett kontinensviadalán. A szintén a Budapesti Honvédot erősítő versenyző a 63 kilósok mezőnyében remekelt, és örülhetett bronznak. A 22 éves fiatal az osztrák Lisa Tretnjak aranyponttal való legyőzésével kezdett a legjobb 16 között, majd a negyeddöntőben kikapott a későbbi aranyérmes, finn Louna-Lumia Seikkulától, ezután a vigaszágon magabiztosan verte a horvát Nina Cvjetkót, és a bronzmeccsen hosszabbításban győzte le az ugyancsak horvát Nina Simicet, s ezzel első alkalommal nyert érmet utánpótlás Eb-n.

A lelkemnek mindenképpen nagyon jót tett ez az érem

– kezdte Kriza az Utánpótlássportnak. –

Nagyon örülök, hogy úgy sikerült búcsúznom a korosztályos éveimtől, hogy az utolsó U23-as Európa-bajnokságom fel tudtam állni a dobogóra.

Összességében elégedett vagyok ezzel az eredménnyel, de bevallom, egy fényesebb színű medálnak még jobban tudtam volna örülni. Nyilván, azért szomorúságra nincs okom, mert ha az előzetesen azt mondták volna nekem, hogy érmet nyerek, én ezt habozás nélkül aláírtam volna. Az elmúlt másfél évem korántsem volt zökkenőmentes, több kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódtam, ami igencsak megnehezítette a felkészülésemet. A nehézségek után most tényleg jóleső érzéssel tölt el, hogy újra érmet akasztottak a nyakamba.”

Kriza Anna (fehérben) U23-as Eb-bronzzal zárta le az utánpótláséveit Forrás: EJU

Szabó Tibor és Toncs Péter tanítványa – a 2019-es ifjúsági vb-harmadik helye után – pályafutása második érmét jegyezte korosztályos világversenyen. Korábban a juniorok között volt vb-n és Eb-n is ötödik, illetve hetedik helyezése is van Európa-bajnokságról.

„Az említett sérülések miatt például az idei budapesti felnőtt-világbajnokságot is ki kellett hagynom, nem indulhattam a hazai közönség előtt, ami különösen fájdította a szívemet.

Hál'istennek a nyár óta, az elmúlt három-négy hónapban elkerültek a problémák, újra rendben vagyok fizikailag, illetve mentálisan, lelkileg is sikerült úgy felépítenem magam, hogy most az U23-as Eb-n már minden adott volt a jó szerepléshez.

Aztán Moldovában az adott versenynap is jól alakult, még ha valamelyest döcögősen, küzdelmesen is indult, utána elkaptam a fonalat, és végül sikerült megkaparintanom az áhított érmet. Sokat jelentett, hogy az edzőm, Toncs Péter is ott volt mellettem a helyszínen, és végig támogatott, biztatott. Neki is köszönhetően fókuszált tudtam maradni, fejben semmi nem zökkentett ki, illetve erőben, állóképességben is jól bírtam.

Roppant boldog vagyok ezzel a bronzzal, az edzőimmel együtt sokat dolgoztunk érte; nagyon akartam és régóta vágytam már erre a sikerre.

Annak külön örülök, hogy a csapattársammal, Szeleczki Szabinával együtt értünk el jó eredményt, és lettünk mindketten dobogósok, ráadásul éppen az edzőnk, Szabó Tibor születésnapján, ami pluszban okot adott az ünneplésre, és még különlegesebbé tette az egészet. Ezúttal tényleg összeálltak a csillagok..."

A hét végén Annát már a felnőttek között a zágrábi Grand Prix-versenyen láthatjuk szerepelni, és elmondta, ott is szeretne bizonyítani.

(Kiemelt kép forrása: EJU)