Selmeci Attila: A kedves edzők megtalálják a gyerekekhez vezető utat

Hosszú ideig a mára kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf edzőjeként ismerte a széles nyilvánosság Selmeci Attilát, aki jelenleg a Magyar Úszó Szövetség szakmai alelnöke, valamint a Budapesti Honvéd úszószakosztályának szakmai vezetője. A 67 esztendős mesteredző a Testnevelési Főiskolán testnevelőtanári, majd szakedzői diplomát szerzett. Első meghatározó klubja edzőként a Budapesti Spartacus volt, ahol megismerkedett Kiss Lászlóval, akitől rengeteget tanult az ott eltöltött tizenhét év alatt.

„A későbbi szövetségi kapitányra mindannyian felnéztünk a Spartacusban. Nagy hatással volt ránk a kivételes elhivatottsága, a sportág iránti szeretete.”

Selmeci dolgozott Máltán, a BVSC-ben a Jövő SC-ben és a Budapesti Honvédban is, majd 2014-ben Érden folytatta, ahol a keze alá került Milák, akiből világklasszist nevelt. A fiatal úszóval együtt szerződött a Honvédba, ám a tokiói olimpia után elváltak útjaik, és szakmai vezetőként segíti azóta is a klubot.

Az említett Kiss mellett más szakemberek is pozitívan befolyásolták Selmeci pályafutását.

„Széchy Tamással ugyan nem dolgoztam együtt, de nagyon jól el lehetett tanulni tőle a precizitást, a milliméterre kiszámított és megtervezett edzésprogramokat. Kiss Miklós ikonikus nevelőedző a kicsikkel foglalkozott, az úszásoktatásban jeleskedett. Fantasztikus volt közelről látni azt, hogyan bánik a gyerekkel, milyen kiválóan megtanítja az alapokat. Aki nála tanult, tökéletes technikával úszott. De több másik hazai edzőkollégától is érdemes tanulni, és kell is:

én mindig azokat figyeltem, akik jó pedagógusok és pszichológusok is egyben.

Továbbá a szakkönyvek voltak még fontosak az életemben, például James Counsilman tudományos igényességű köteteiből úttörőnek számító edzésmódszereket ismertem meg.”

Az edző elmondása szerint manapság az edzők nyitottabbak egymással, mint néhány évtizeddel ezelőtt.

„Korábban előfordult, hogy a sikeres edzők megtartották maguknak a bevált módszereket, nem volt olyan gördülékeny az információáramlás, mint ma, amikor az edzőtáborokban rendszeresen egyeztetnek a kollégák, megosztják a tudást egymással. Kiemelném az úszószövetség nemrég indult mentorprogramját, amelyben tíz kiváló tréner segíti a fiatalabb szakembereket, akik közül tizenheten vesznek részt most a programban, és azt gondolom, hogy középhosszútávon ennek szemmel látható eredményei lesznek. Workshopokat is tartanak a mentorok, az egész programot pedig a MOL anyagilag támogatja.

Selmeci Attila (balra) és korábbi tanítványa, Milák Kristóf Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Anikó

Az úszósportban jó ideje aktuális kérdés az edzőváltás témaköre. Selmeci véleménye szerint legfontosabb az őszinteség és a korrektség.

„Valós problémáról beszélünk, ami nem kis gondot jelent a sportágban. Egy hosszú edzői pályafutás során elkerülhetetlen, hogy valakit elhagyjon egy tanítványa, vagy az illetővel folytassa olyan, aki másnál nevelkedett. Ráadásul ma már sokkal könnyeb klubot váltani, gyakran jönnek-mennek a versenyzők. Ha megtudom, hogy hozzám szeretne igazolni valaki, fel kell hívni azt a kollégát, akinél jelenleg úszik. Tisztességesen meg kell kérdezni, mit gondol, hogyan tudnék a lehető legjobban segíteni a versenyzőnek, a másik oldalon pedig

nem szabad féltékenynek lenni, hiszen közös cél, hogy jó úszókat neveljünk.

Állandó kérdés az utánpótlássportban, hogyan lehet kiérdemelni a tekintélyt erőszakos kommunikáció és kiabálás nélkül.

„Tisztázzuk, hogy az élsport tele van konfliktusokkal, buktatókkal, ezek pedig értelemszerűen feszültséggel járnak. A legsikeresebb edzők kiváló pedagógusok és jó pszichológusok, a szakmai tudás önmagában nem elég, ugyanis gyerekekkel foglalkozni egészen más terep, lényegében külön szakma. A gyerek sosem gép, mindenkinek lehet rossz napja, ha például nem sikerült valami az iskolában, összeveszett a barátnőjével, és még ezernyi aktuális gond előrkerülhet. Ha a tekintélyről és a tiszteletről beszélünk, talán az a kulcs, hogy a versenyző érezze, az edző motivált, él-hal a sportért. Ebben az esetben fel fog nézni rá a gyerek is. Ha unalmasak az edzések, rutinná válik közös munka, az idővel konfliktust szül. Meg kell győzni a gyereket, hogy a fárasztó edzések a hasznára válnak, ha elvégzi. Összességében

a legfontosabb tanulság, hogy a kedves edzők megtalálják a gyerekekhez vezető utat.”

(Kiemelt képünk forrása: Budapesti Honvéd)