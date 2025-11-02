Vívás: ezüstérmes a junior női tőrcsapat az isztambuli világkupán
A junior tőrözők az ebben az évadban Törökországban kezdték meg a rangosabb nemzetközi megméretéseik sorát, Isztambulban világkupaversenyt rendeztek a korosztály, és első ízben a kadétok számára is.
Az egyéni juniorviadalon Bodor Áron a megsüvegelendő hetedik helyen végzett a 308 fős mezőnyben, a junior lányoknál Papp Jázmin nyolcaddöntős volt, a nők között a többiek a 64 közé sem jutottak be.
Vasárnap aztán a csapatversenyben fantasztikusan teljesített a Kiss Tibor keretedző által vezetett,
Kollár Anna, Papp Jázmin, Polonyi Petra, Zhou Xinyao
összeállítású válogatott.
A lányok fehéroroszok legyőzésével kezdtek, majd a briteket múlták felül. A negyeddöntőben a franciák 45:37-es legyőzése nagy skalpnak számított, az elődöntőben az amerikaiak 40:38-as felülmúlása pedig hatalmas bravúrnak, hiszen az USA-gárdában vívott az egyéni verseny győztese és harmadik helyezettje is. A fináléban az olaszok 45:36-ra jobbnak bizonyultak,
az ezüstérem is kiváló eredmény a 28 csapat között.
Kiss Tibor nem véletlenül nyilatkozott úgy a szezon kezdetén, hogy: „A nevek kiemelése nélkül mondanám el, hogy
a mostani nagyon eredményes korosztály lehet.
Egyébként is itt az ideje annak, hogy a Pásztor Flóráék mögötti, üresebb évjáratok után beépüljenek a tehetségek a felnőttválogatottba. És ehhez ez a juniorszezon remek előszoba lehet.”
A Bodor Áron, Gergely Zoltán, Rubin Mattia, Zsögön Andor alkotta junior férfi tőrcsapat ezúttal nem brillírozott, és az egység a tizenharmadik helyen zárt.
Férfiak, 26 induló. Nyolcaddöntő: Magyarország-Németország 35:45 (Zsögön +4, Bodor -5, Rubin -9).
A 9-16. helyért: Magyarország-Oroszország 37:45 (Gergely 0, Zsögön -1, Rubin -7).
A 13-16. helyért: Magyarország-Svédország 45:20 (Zsögön +13, Gergely +7, Bodor +5).
A 13. helyért: Magyarország-Egyiptom 45:36 (Rubin +13, Gergely +2, Zsögön +1, Bodor -7).
Végeredmény: 1. Olaszország, 2. Hongkong, 3. Egyesült Államok, …13. Magyarország (Bodor Áron, Gergely Zoltán, Rubin Mattia, Zsögön Andor).
Nők, 28 induló. A legjobb 16 közé jutásért: Magyarország-Fehéroroszország 45:20 (Kollár +11, Polonyi +7, Papp +7).
Nyolcaddöntő: Magyarország-Nagy-Britannia 45:36 (Kollár +9, Papp +5, Polonyi -5).
Negyeddöntő: Magyarország-Franciaország 45:37 (Papp +13, Kollár +1, Zhou 0, Polonyi -6).
Elődöntő: Magyarország-Egyesült Államok 40:38 (Kollár +5, Papp +2, Zhou -5).
Döntő: Magyarország-Olaszország 36:45 (Zhou 0, Papp -4, Kollár -5).
Végeredmény: 1. Olaszország, 2. Magyarország (Kollár Anna, Papp Jázmin, Polonyi Petra, Zhou Xinyao, válogatott edző: Kiss Tibor, edzők: Beliczay Sándor, Kreiss Gábor, Szalai Szonja, Mátyás Bálint, Szirmai Benedek), 3. Egyesül Államok.
(Kiemelt kép forrása: MVSZ)