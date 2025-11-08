Nemzeti Sportrádió

Vívás: aranyérmes a női kardcsapat a hazai kadét európai körversenyen

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.11.08. 20:51
null
Címkék
vívás utánpótlás utánpótlássport
A Bácskay Kincső, Berecz Dóra, Komjáthy Boglárka, Rácz Brigitta összetételű kardcsapat aranyérmet nyert a gödöllői kadét európai körversenyen.

Magyar arany is született szombaton a kadétkorú kardvívók Gödöllőn zajló európai körversenyén. A Bácskay Kincső, Berecz Dóra, Komjáthy Boglárka, Rácz Brigitta összeállítású csapat megnyerte a rangos viadalt.

Ráadásul a lányok az elődöntőben a favorit amerikaiakat múlták felül 45:43-ra,

majd a döntőben Lengyelország ellen 45:38-ra bizonyultak jobbnak.

Kocsis Zsolt korosztályos válogatott edző így nyilatkozott a szövetség honlapján a versenyt követően:

„Egész nap egységesen, és nagyon jól vívtak a lányok, Persze, győzni sosem könnyű, de jó érzés volt látni, hogy az előnyöket kihasználva, végig vezetve sikerült megnyerni a versenyt. Jöhet az egyéni, bízom benne, hogy jut erő vasárnapra is!”

Fiú kard egyéniben már kevéssé sikerült a nap, Godó Vilmos és Tarpataky-Háry Botond személyében két magyar jutott el a legjobb 32-ig, mindketten itt búcsúztak. A vasárnapi csapatversenyen lehet javítani.

Eredmények. Kadét fiú kard egyéni európai körverseny, Gödöllő, 269 induló.
A legjobb 32 közé jutásért: Godó-Cirkos 15:10, Tarpataky-Háry-Radu (román) 15:8, Farsang-Anthony (amerikai) 8:15, Molnár-Kang (amerikai) 10:15, Fodor-Vaid (amerikai) 11:15, Radácsi-Casavecchia (olasz) 12:15, Koszta-Ajvász-Aslan (török) 13:15.
A legjobb 16 közé jutásért: Godó-Casavecchia (olasz) 6:15, Tarpataky-Háry-Tse (amerikai) 6:15.

Végeredmény: 1. Howard Li (amerikai), 2. Aiden Tse (amerikai), 3. Elijah Kim (amerikai) és Jeein Jog (amerikai), …23. Godó Vilmos, …25. Tarpataky-Háry Botond, …45. Cirkos Sebestyén, …48. Molnár Milán, …50. Fodor Bendegúz, …54. Radácsi Partik, 55. Koszta-Ajvász Imre. 
Kadét leány kardcsapat európai körverseny, Gödöllő, 40 induló. A legjobb 16 közé jutásért: Magyarország-Egyesült Államok 4 45:34, Magyarország 2-Románia 3 45:31.
Nyolcaddöntő: Magyarország-Törökország 2 45:22, Magyarország 2-Egyesült Államok 2 45:41.
Negyeddöntő: Magyarország-Magyarország 2 45:24.
Elődöntő: Magyarország-Egyesült Államok 45:43.
Döntő: Magyarország-Lengyelország 45:38.

Végeredmény: 1. Magyarország (Bácskay Kincső, Berecz Dóra, Komjáthy Boglárka, Rácz Brigitta, válogatott edző: Kocsis Zsolt, edzők: Kocsis Zsolt, Balla Nándor, Riba Ferenc, Király Bence), 2. Lengyelország, 3. Egyesült Államok, …6. Magyarország 2 (Deák-Molnár Dóra, Decsi Linda, Kruchina Lilla, Szepesi Emília). 

(Kiemelt kép forrása: MVSZ)

vívás utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Jégkorong: a záró vereség ellenére is tornagyőztesek az U18-as lányok

Utánpótlássport
3 órája

Sakk: Palczert Mátyás ötödik a korosztályos Eb U18-as mezőnyében

Utánpótlássport
5 órája

Jégkorong: simán legyőzte az U18-as fiúválogatott a szlovénokat

Utánpótlássport
6 órája

Jégkorong: kikapott Szlovéniától az U20-as válogatott

Utánpótlássport
8 órája

Jégkorong: három győzelem a korosztályos válogatottaktól pénteken

Utánpótlássport
Tegnap, 20:58

Rövid pályás felnőtt úszó ob: Zámbori Hanna meglepetésaranya

Utánpótlássport
Tegnap, 20:13

Vívás: a jó közösség az elsődleges az érdi Danubiusban

Utánpótlássport
Tegnap, 19:58

Vívás: négy férfi tőrözőnk a 64 között a mallorcai vk-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 18:32
Ezek is érdekelhetik