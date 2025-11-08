Vívás: aranyérmes a női kardcsapat a hazai kadét európai körversenyen

Magyar arany is született szombaton a kadétkorú kardvívók Gödöllőn zajló európai körversenyén. A Bácskay Kincső, Berecz Dóra, Komjáthy Boglárka, Rácz Brigitta összeállítású csapat megnyerte a rangos viadalt.

Ráadásul a lányok az elődöntőben a favorit amerikaiakat múlták felül 45:43-ra,

majd a döntőben Lengyelország ellen 45:38-ra bizonyultak jobbnak.

Kocsis Zsolt korosztályos válogatott edző így nyilatkozott a szövetség honlapján a versenyt követően:

„Egész nap egységesen, és nagyon jól vívtak a lányok, Persze, győzni sosem könnyű, de jó érzés volt látni, hogy az előnyöket kihasználva, végig vezetve sikerült megnyerni a versenyt. Jöhet az egyéni, bízom benne, hogy jut erő vasárnapra is!”

Fiú kard egyéniben már kevéssé sikerült a nap, Godó Vilmos és Tarpataky-Háry Botond személyében két magyar jutott el a legjobb 32-ig, mindketten itt búcsúztak. A vasárnapi csapatversenyen lehet javítani.

Eredmények. Kadét fiú kard egyéni európai körverseny, Gödöllő, 269 induló.

A legjobb 32 közé jutásért: Godó-Cirkos 15:10, Tarpataky-Háry-Radu (román) 15:8, Farsang-Anthony (amerikai) 8:15, Molnár-Kang (amerikai) 10:15, Fodor-Vaid (amerikai) 11:15, Radácsi-Casavecchia (olasz) 12:15, Koszta-Ajvász-Aslan (török) 13:15.

A legjobb 16 közé jutásért: Godó-Casavecchia (olasz) 6:15, Tarpataky-Háry-Tse (amerikai) 6:15.



Végeredmény: 1. Howard Li (amerikai), 2. Aiden Tse (amerikai), 3. Elijah Kim (amerikai) és Jeein Jog (amerikai), …23. Godó Vilmos, …25. Tarpataky-Háry Botond, …45. Cirkos Sebestyén, …48. Molnár Milán, …50. Fodor Bendegúz, …54. Radácsi Partik, 55. Koszta-Ajvász Imre.

Kadét leány kardcsapat európai körverseny, Gödöllő, 40 induló. A legjobb 16 közé jutásért: Magyarország-Egyesült Államok 4 45:34, Magyarország 2-Románia 3 45:31.

Nyolcaddöntő: Magyarország-Törökország 2 45:22, Magyarország 2-Egyesült Államok 2 45:41.

Negyeddöntő: Magyarország-Magyarország 2 45:24.

Elődöntő: Magyarország-Egyesült Államok 45:43.

Döntő: Magyarország-Lengyelország 45:38.



Végeredmény: 1. Magyarország (Bácskay Kincső, Berecz Dóra, Komjáthy Boglárka, Rácz Brigitta, válogatott edző: Kocsis Zsolt, edzők: Kocsis Zsolt, Balla Nándor, Riba Ferenc, Király Bence), 2. Lengyelország, 3. Egyesült Államok, …6. Magyarország 2 (Deák-Molnár Dóra, Decsi Linda, Kruchina Lilla, Szepesi Emília).

