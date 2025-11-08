Jégkorong: a záró vereség ellenére is tornagyőztesek az U18-as lányok

Ellenállhatatlan formát mutatott az U18-as leány jégkorong-válogatott az első két meccsen a budapesti felkészülési tornán. A mieink előbb 6–0-ra nyertek a franciákkal szemben, majd ugyancsak rendkívül meggyőzően, 8–2-re verték az olaszokat is. Szombaton zárásként a magyar lányokra a hozzájuk hasonlóan az A-csoportban szereplő szlovákok vártak.

A 6. percben Tamás Helga szerezte meg a vezetést, majd az első harmad utolsó szakaszában a szlovákok egyenlítettek emberelőnyből (1–1). A második etap első felében előbb Bátyi Boróka, majd Szalai Szonja talált be (3–1). Túl a harmad felén ismét emberhátrányból kapott gólt válogatottunk, és zárkózott ezzel egyre a vendég csapat (2–3).

Fodor Zoltán együttese sokáig tartotta a minimális előnyét, azonban a harmadik felvonás végén (58. perc) jött a szlovák egyenlítés (3–3). Aztán következett a hosszabbítás, amelynek az első percében a szlovákok a győzelmet érő gólt is megszerezték, így

a mieink 4–3-as vereséggel zárták a négycsapatos viadalt.

Ugyanakkor a három meccsen begyűjtött hét pontjukkal

ezzel együtt is a magyar lányok lettek a tornagyőztesek.

A mérkőzés visszanézhető az mjsz.tv felületén.

A válogatott december közepén folytatja a felkészülését a január elején Kanadában rendezendő A-csoportos világbajnokságra.

U18-AS LEÁNY NÉGY NEMZET-TORNA, MÁTYÁSFÖLDI JÉGCSARNOK

Magyarország–Szlovákia 3–4 hosszabbítás után (1–1, 2–1, 0–1, 0–1)

Magyar gólszerzők: Tamás Helga, Bátyi Boróka, Szalai Szonja

Az U18-as leányválogatott eredményei:

November 6., 18.30

Magyarország–Franciaország 6–0

November 7., 18.30

Magyarország–Olaszország 8–2

November 8., 14.30

Magyarország–Szlovákia 3–4 hosszabbítás után

KERET:

Kapusok: Csordás Csenge (KASI), Illés Vivien (Ajka), Majoros Emma (MAC BJA)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka), Fekete Anna (BJA), Görbe Liza (BJA), Gyula Rebeka (BJA), Lazic Ivona (BJA), Schneider Kata (BJA), Simon Bíborka (MAC Budapest), Szabó Bonita (Rheintal Future, svájci)

Csatárok: Bátyi Boróka (BJA), Bereczki Dóra (DHK), Fehér Orsolya (HKB), Kerkovits Réka (BJA), Kosztya Laura (BJA), Magyar Diána (Mad Dogs, német), Máhr Dóra (UTE), Szalai Szonja (BJA), Tamás Helga (Vasas), Temesi Blanka (MAC BJA), Vass Szonja (BJA), Zsobrák Hanna (Rampage)

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)