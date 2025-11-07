Jégkorong: három győzelem a korosztályos válogatottaktól pénteken
Az U20-as és az U18-as fiú-, valamint az U18-as leányválogatott is győztesen hagyta el a pályát pénteken.
Pénteken ismét pályára lépett három korosztályos jégkorong-válogatottunk. Az U20-as fiúk a franciaországi Egnában a csütörtöki, házigazdák elleni szétlövéses vereség után 5–2-re verték az olaszokat. Az U18-as fiúválogatott a tegnapi Olaszország elleni zakót követően Ausztriát múlta felül 3–0-ra a Tüskecsarnokban zajló Négy Nemzet-tornán, míg az előző napi franciák elleni formáját – 6–0-s győzelem – megtartó U18-as lányok Mátyásföldön diadalmaskodtak 8–2-re az olaszok ellen.
A szombati mérkőzések élőben megtekinthetők az mjsz.tv felületén.
(Kiemelt képünk forrása: MJSZ)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik