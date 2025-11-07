Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: három győzelem a korosztályos válogatottaktól pénteken

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.11.07. 20:58
null
Címkék
jégkorong utánpótlás utánpótlássport
Az U20-as és az U18-as fiú-, valamint az U18-as leányválogatott is győztesen hagyta el a pályát pénteken.

Pénteken ismét pályára lépett három korosztályos jégkorong-válogatottunk. Az U20-as fiúk a franciaországi Egnában a csütörtöki, házigazdák elleni szétlövéses vereség után 5–2-re verték az olaszokat. Az U18-as fiúválogatott a tegnapi Olaszország elleni zakót követően Ausztriát múlta felül 3–0-ra a Tüskecsarnokban zajló Négy Nemzet-tornán, míg az előző napi franciák elleni formáját – 6–0-s győzelem – megtartó U18-as lányok Mátyásföldön diadalmaskodtak 8–2-re az olaszok ellen.

A szombati mérkőzések élőben megtekinthetők az mjsz.tv felületén.

(Kiemelt képünk forrása: MJSZ)

jégkorong utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Rövid pályás felnőtt úszó ob: Zámbori Hanna meglepetésaranya

Utánpótlássport
4 órája

Vívás: a jó közösség az elsődleges az érdi Danubiusban

Utánpótlássport
4 órája

Kikapott Dániától a férfi jégkorong-válogatott

Jégkorong
5 órája

Cselgáncs: népes mezőny a győri ifjúsági Európa-kupán

Utánpótlássport
6 órája

A magyar női jégkorong-válogatott legyőzte a franciákat

Jégkorong
6 órája

Torna: újabb magyar érmek a Balkán-bajnokságon

Utánpótlássport
9 órája

Erdei Zsolt: A nevelőedzői szerep az egyik legnehezebb

Utánpótlássport
15 órája

NHL: Crosby nyerte a 99. ütközetet Ovecskin ellen

Amerikai sportok
17 órája
Ezek is érdekelhetik