Jégkorong: három győzelem a korosztályos válogatottaktól pénteken

Pénteken ismét pályára lépett három korosztályos jégkorong-válogatottunk. Az U20-as fiúk a franciaországi Egnában a csütörtöki, házigazdák elleni szétlövéses vereség után 5–2-re verték az olaszokat. Az U18-as fiúválogatott a tegnapi Olaszország elleni zakót követően Ausztriát múlta felül 3–0-ra a Tüskecsarnokban zajló Négy Nemzet-tornán, míg az előző napi franciák elleni formáját – 6–0-s győzelem – megtartó U18-as lányok Mátyásföldön diadalmaskodtak 8–2-re az olaszok ellen.

A szombati mérkőzések élőben megtekinthetők az mjsz.tv felületén.

(Kiemelt képünk forrása: MJSZ)