Vívás: négy férfi tőrözőnk a 64 között a mallorcai vk-n

A világbajnoki bronzérmes csapatból hárman a 64 között léphetnek pástra a férfi tőrözők világkupa-viadalán Palma de Mallorcán – esély sem volt arra, hogy mind a négyen ott legyen a szombati főtáblán, lévén Mihályi Andor múlt héten megsérült az egyik edzésen, így el sem utazhatott társaival a szezon első vk-viadalára.

Dósa Dániel és Szemes Gergő kiemeltként pénteken még csak kívülről nézte a versenyt, Tóth Gergely viszont már a páston vitézkedett, és nem is rosszul, sőt: tulajdonképpen gond nélkül jutott a 64 közé.

A további kilenc magyarból ugyanez viszont már csak Frűhauf Benjáminnak sikerült, így szombaton a férfiak között négy magyar lesz ott a főtáblán – a női mezőnyben Pásztor Flóra, Lupkovics Dóra, Kondricz Kata, Kollár Anna, Papp Jázmin és Wolf Eszter lép pástra a 64 között.

VÍVÁS

VILÁGKUPAVERSENY, PALMA DE MALLORCA

Tőr. Egyéni. Férfiak. A csoportmérkőzéseken: Dósa Dániel, Szemes Gergő (kiemeltek), Tóth Gergely 4 győzelem/2 vereség, Bálint Álmos 4/2, Zsogon Andor 4/2, Bagdány Albert 3/3, Frűhauf Benjámin 3/3, Korom Erik 3/3, Rubin Mattia 3/3, Zsigmond Dániel 2/4, Gergely Zoltán 2/4, Benyus Attila 1/4. A 160 közé jutásért: Rubin–Kalifa (katari) 15:12, Bagdány–Kuo (tajvani) 15:11, Gergely–Flores (venezuelai) 15:11. A 96 közé jutásért: Tóth G.–Im Cseol Vu (dél-koreai) 15:5, Frűhauf–Kahl (német) 15:11, Bibard (francia)–Bálint 15:10, Olivares (amerikai)–Rubin 15:9, Semenyuk (orosz)–Bagdány 15:14, Pradel (francia)–Gergely 15:9, Kwiatkowski (lengyel)–Korom 15:5, Nagano (japán)–Zsogon 15:6. A 64 közé jutásért: Tóth G.–Pradel 15:8, Frűhauf–Archilei (olasz) 15:13