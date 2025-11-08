Nemzeti Sportrádió

Sakk: Palczert Mátyás ötödik a korosztályos Eb U18-as mezőnyében

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2025.11.08. 17:29
sakk utánpótlássport Utánpótlássport.hu Palczert Mátyás
Palczert Mátyás az ötödik helyen zárt a Budván rendezett korosztályos sakk Európa-bajnokság U18-as nyílt versenyében.

A montenegrói Budva adott otthont a sakkozók korosztályos Európa-bajnokságának. A kontinensviadalon hat korosztályban zajlottak a küzdelmek, külön nyílt és leány kategóriában. A lebonyolítás a hagyományos svájci rendszerben történt, a fiatalok kilenc fordulót játszottak.

Az eseményen 48 országból megközelítőleg 1200 sakkozó ült asztalhoz, a magyarokat 16 ígéret képviselte.

A magyar küldöttség Forrás: Magyar Sakk Szövetség

Közülük a legjobban Palczert Mátyás szerepelt, aki az U18-as nyílt versenyben az előkelő 5. helyen végzett. Az előzetesen a 10. pozícióba rangsorolt, 18 éves Palczert a kilenc forduló alatt öt győzelmet és három döntetlent ért, az egyetlen vereségét a második körben szenvedte el, így 6,5 pontot gyűjtött (a negyedik helyezettel azonos pontszámot), és

95 fős mezőnyben lett ötödik.

Palczert Mátyás remek teljesítménnyel lett ötödik az U18-as Eb-n Forrás: ECU

Ugyanúgy az U18-as nyílt megméretésen született meg a magyarok második legjobb eredménye a 15. helyet kiérdemlő, négy-négy győzelemmel és remivel, valamint egy vereséggel végző, 6 pontos Bodrogi Bendegúz jóvoltából.

Küldöttségünkből továbbá két sakkozó végzett a top 20-ban. Az U8-as lányok között Bánvölgyi Gréta Flóra, az U10-es lányok seregszemléjén Kiss Lotti lett egyaránt huszadik.

A részletes eredmények ITT érhetők el.

(Kiemelt képünkön: Palczert Mátyás /jobbra/ a legjobb U18-asok között Forrás: ECU)

 

 

