Rövid pályás felnőtt úszó ob: Zámbori Hanna meglepetésaranya

A 25 méteres medencében zajló debreceni ob-n pénteken a BVSC-s Zámbori Hanna irányította magára a legnagyobb figyelmet azzal, hogy – előzőleg esélyesebbnek tartott riválisokat megelőzve – győzött a 200-as női melldöntőben. A jövő hónapban 16 esztendős versenyző

nemcsak saját legjobbját javította meg jelentősen, hanem évjáratos magyar csúcsot is repesztett.

A mennyiségi szempont került előtérbe a nap leghosszabb egyéni számának, a 400 méteres vegyes úszásnak a döntői előtt, merthogy

az utánpótlás képviseletében mindkét fináléban öten-öten kerültek be a legjobb nyolc alkotta mezőnybe.

Közülük a legjobban az UTE 2007-es születésű versenyzője, Kovács Botond szerepelt, aki ezüstérmet érően teljesített, illetve a hölgyeknél a zalaegerszegiek nyílt vízen korosztályos vb- és Eb-győztes 16 évese, Nagy Napsugár, aki harmadikként csapott a célba.

Kevés, egészen pontosan

egyetlen század hiányzott a bronzéremhez 50 pillangón a 17 éves Antal Dávidnak,

a 200 pillangó előző napi második helyezettjének. A nyírbátoriak idei ifjúsági Európa-bajnoka, s világbajnoki ezüstérmese egyéni legjobbját megjavítva évjáratos rekorddal lett negyedik.

Említésre méltó még a 2010-es születésű, BVSC-s Szabó Kincső harmadik helye 200 női gyorson, továbbá az ugyanebben a számban a férfiak döntőjében hetedikként célba érkezett, 16 esztendős győri Pápai Olivér, aki a jóval tapasztaltabb felnőtt riválisok mezőnyében helyt állva évjáratos csúcsot úszott.

(Kiemelt képünkön: Zámbori Hanna korosztályos csúccsal nyert felnőttbajnoki aranyat 200 mellen Forrás: musz.hu/Derencsényi István)