Jégkorong: kikapott Szlovéniától az U20-as válogatott

Az olaszországi Egnában zajló Négy Nemzet-tornán 4–1-re kikapott a harmadik meccsén Szlovéniától az U20-as magyar jégkorong-válogatott; a mieink gólját Schwartz Gergő szerzete. A Tokaji Viktor vezette csapat az első mérkőzésen szétlövésben maradt alul franciák ellen, a második találkozón legyőzte az olaszokat, így az esti Franciaország–Olaszország összecsapás eredményétől függetlenül már biztosan a harmadik helyen zárja a tornát.

NÉGY NEMZET TORNA

November 3-8, Egna (Olaszország)

Csütörtök 15.15: Magyarország–Franciaország 2–3 (szétlövéssel)

Péntek 18.00: Magyarország–Olaszország 5–2

Szombat 12.00: Magyarország–Szlovénia 1–4



KERET:

Kapusok (2): Gazsek Máté (DVTK), Gyulai Benedek (Ilves, finn)

Hátvédek (8): Angyaláti Ábel (FEHA19), Franyó Krisztián (UTE), Joó Bertalan (FEHA19), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Nagy Dominik (FEHA19), Osztoics Márk (UTE), Szivák Gergő (BJA), Vén Bendegúz (Södertalje, svéd)

Csatárok (14): Baróti Bence (UTE), Czecze Hunor (DVTK), Erdősi Csanád (FEHA19), Fehér Kolos (SC Bietigheim-Bissingen, német), Hiezl Martin (FEHA19), Laskawy Ferenc (FTC-Telekom), Lobenwein Bálint (CT Chiefs North, amerikai), Lőczi Barnabás (UTE), Mayer Marcell (UTE/FEHA), Mester Máté (UTE/FEHA19), Pallos Zsombor (FEHA19), Rapos Gergely (UTE), Schwartz Gergő (Grand Junction River Hawks, amerikai), Zimányi Dániel (BJA)

(Kiemlet képünk forrása: MJSZ)