Jégkorong: simán legyőzte az U18-as fiúválogatott a szlovénokat

Az első napon 4–2-re kikapott az olaszoktól, majd másnap 3–0-ra nyert az osztrákok ellen az Árkovics Bálint vezette U18-as jégkorong-válogatott a budapesti felkészülési tornán. Ezután a harmadik napon Szlovénia volt a mieink riválisa.

A magyar fiúk remekül kezdtek: az első harmadban Gyulai Miklós és Tamás Ákos találataival 2–0-ra elhúztak, majd a második húsz percben egy-egy gól született – előbb szlovén részről Medic Lan, majd Bencze Sebestyén volt eredményes (3–1). A záró szakaszban Bencze meglőtte második gólját is, és ezzel beállította a végereményt:

a magyar fiúk 4–1-re győztek, és a második helyen végeztek a tornán az olaszok mögött.

Forrás: MJSZ

Az egyértelműen látszott, hogy az augusztusi, első közös tornánkhoz képest mostanra nagyott léptünk előre játékban, és egyre inkább képes vagyunk abban a rendszerben játszani, amit elképzelünk a csapatnak

– értékelt Árkovics Bálint szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Leginkább a korong nélküli játékban tudtunk javulni, és alapvetően erre is helyeztük a legnagyobb hangsúlyt, hogy ebben mindenképpen fejlődjünk. Úgy érzem, az első meccsen még talán túlságosan is fókuszáltunk a korong nélküli játékelemekre, ez akkor még hátráltatott minket, nem igazán tudtunk építkezni támadásban.

Majd hál'istennek érvényesült a fokozatosság elve, és meccsről meccsre egyre jobb arcunkat mutattuk a támadó oldalon is, a hátulról való építkezéseink hatékonyabbá váltak,

és több ígéretes helyzetet sikerült kialakítani az ellenfél harmadában. Emellett ugyanúgy nagy energiákat mozgosítottunk védekezésben, sokat korcsolyáztunk az emberhátrányokban is, és ennek végül meg is lett a gyümölcse mind az osztrákok, mind a szlovénok ellen. Intenzíven terheltük a srácokat, nagyon örülök a fejlődésnek.”

A mérkőzés visszanézhető az mjsz.tv felületén.

Az U18-as fiúválogatott decemberben újabb Négy Nemzet-tornával folytatja a felkészülését a tavaszi divízió I/A-csoportos vb-re.

U18-AS FIÚ NÉGY NEMZET-TORNA, TÜSKECSARNOK

Magyarország–Szlovénia 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

Gólszerzők: Gyulai Miklós, Tamás Ákos, Bencze Sebestyén (2), illetve Medic Lan



A torna végeredménye: 1. Olaszország 6 pont (+4-es gólkülönbség), 2. Magyarország 6 pt (+4-es gk.), 3. Ausztria 6 pt (+2 gk.), 4. Szlovénia 0 pt

Az U18-as fiúválogatott eredményei (Tüskecsarnok):

November 6., 18.30

Magyarország–Olaszország 2–4

November 7., 18.30

Magyarország–Ausztria 3–0

November 8., 14.30

Magyarország–Szlovénia 4–1

KERET:

Kapusok: Szabó Bátor (Vasas), Warvasovszky Áron (Team Purple, amerikai)

Hátvédek: Gazsó Sebestyén Bence (ÚJA), Karikás Botond (ÚJA), Magyar Ádám (Sport, finn), Nagy Botond (Ilves, finn), Prém Zsombor (ÚJA), Seres Gömöry Zsombor (Vaasan, finn), Szöllősi Mátyás (FEHA19), Tamás Ákos (Straubing, német)

Csatárok: Apostol Kilián (ÚJA), Bencze Sebestyén (FTC), Gyulai Miklós István (Pelicans, finn), Kapusi Máté Levente (Nürnberg, német), Kund Samu (UNI Győr ETO), Spisák Nándor (DVTK JJSA), Szénási Levente (KalPa, finn), Tamási Attila (Vasas), Tóth Flórián (BJA), Tőkey Csaba (Vasas), Ványolos Márk (ÚJA), Vónya-Tolner Ákos (BJA)

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)