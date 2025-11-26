Nemzeti Sportrádió

Mellrákkal küzd a többszörös magyar bajnok kajakos

T. Z.T. Z.
2025.11.26. 10:52
Fotó: Facebook
Címkék
kajak-kenu gyűjtés mellrák
Segítséget kér a Magyar Kajak-kenu Szövetség, a korábbi győri kajakosnál, a többszörös magyar bajnok Suhaj Katalinnál ugyanis súlyos betegséget, mellrákot diagnosztizáltak az orvosok.

„Suhaj Katalin maratoni világbajnoki ezüstérmes, többszörös magyar bajnok, ifjúsági világbajnok kajakosnál harmadik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak” – írta hivatalos közösségi oldalán a Magyar Kajak-kenu Szövetség.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Hírportál emlékeztetett arra, hogy a volt sportoló 1992-ben Egedy Nórával a Rába ETO színeiben lett magyar bajnok K–2 5000 méteren, majd K–2-ben maratoni távon 1993-ban, 1994-ben és 1995-ben is felállhatott a dobogó tetejére a hazai versenyen az Egedy, Suhaj kettős.

A korábbi kiváló kajakos gyógyulására most gyűjtést szerveztek az interneten: 6000 ausztrál dollár összegyűjtése a cél, és mint arról a Kisalföld beszámolt, ennek a 65 százaléka már összegyűlt.

Aki segíteni szeretne, maga is megteheti: felajánlásokat a direkt erre a célra létrehozott portálon lehet tenni, továbbá Suhaj Istvánné Erste Banknál vezetett bakszámlaszámára (11991119-95209007) is várják a felajánlásokat.

A gyűjtést szervező honlapon megemlítették, hogy Katalin jelenleg Ausztráliában él, és nincsen partnere, aki segítséget nyújthatna neki a nehéz időkben. Mivel hosszú ideig nem tud majd dolgozni, szüksége van az anyagi segítségre, hogy kifizesse a lakbérét és meg tudjon élni bevétel nélkül.

 

kajak-kenu gyűjtés mellrák
